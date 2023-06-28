Компания Budget Direct, совместно с профессионалами создали цифровые реконструкции развалин самых известных средневековых замков Европы. | Фото: budgetdirect.com.au.

Как выглядели старинные замки до того, как превратились в руины: виртуальные путешествия. | Фото: budgetdirect.com.au.

1. Замок Самобор на вершине холма Tepec в Самоборе (Хорватия)

Все, что осталось на месте величественного замка-дворца в Самоборе (Хорватия). | Фото: tripadvisor.ru/ ru.wikipedia.org.

Развалины и цифровая реконструкция замка Самобор (Хорватия). | Фото: boredpanda.com/ © budgetdirect.

2. Замок-крепость Шато-Гайар в Лез-Андели (Франция)

Цитадель Шато-Гайар – одно из первых фортификационных сооружений, созданных по принципам концентрического замка и навесных бойниц. | Фото: france-guide.livejournal.com/ sweet-travel.com.ua.

Руины и цифровая реконструкция замка-крепости Шато-Гайар в Лез-Андели (Франция). | Фото: boredpanda.com/ © budgetdirect.

3. Замок Данноттар в Стоунхейвене (Шотландия)

Замок-крепость Данноттар – самая неприступная крепость Шотландии (Стоунхейвен). | Фото: wings-of-inspiration.ru/ masterok.livejournal.com.

Руины и цифровая реконструкция замка-крепости Dunnottar Castle (Шотландия). | Фото: boredpanda.com/ © budgetdirect.

4. Замок Ольштын в Ольштыне (Польша)

Замок Ольштын на протяжении нескольких веков был надежным оплотом земли польской.| Фото: rech-pospolita.ru/ dimon-porter.livejournal.com.

Руины и цифровая реконструкция замка-крепости Ольштын (Ольштын, Польша). | Фото: boredpanda.com/ © budgetdirect.

5. Замок Менло в Голуэй (Ирландия)

Menlo Castle – один из самых романтичных замков Ирландии привлекает толпы туристов даже живописными развалинами. | Фото: sobennov.ru/ dreamstime.com.

Живописные руины и цифровая реконструкция романтического замка Менло в графстве Голуэй (Ирландия). | Фото: boredpanda.com/ © budgetdirect.

6. Крепость Спишский Град в Спишске-Подградье (Словакия)

Величественные развалины внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. | Фото: vilingstore.net/ daeu.eu.

Развалины и цифровая реконструкция самого крупного замка Словакии Спишский Град (Спишске-Подградье). | Фото: boredpanda.com/ © budgetdirect.

7. Замок Поенари в Валахии (Румыния)

Замок Поенари в Валахии многие путеводители указывают, как «Настоящий замок Дракулы» (Румыния). | Фото: siviaggia.it/ recorriendocastillos.com.

Развалины и цифровая реконструкция замка Поенари, принадлежащего графу Владу III Цепешу (Дракуле). | Фото: boredpanda.com/ © budgetdirect.