Последняя любовь композитора Ференца Листа, или Почему неутомимый донжуан постригся в монахи

По свидетельствам современников, знаменитый венгерский композитор и пианист Ференц Лист был виртуозом не только в игре на фортепиано, но и в искусстве обольщения женщин. Ему приписывают романы с французской графиней Мари д`Агу, скандально известной испанской танцовщицей Лолой Монтес, куртизанкой Мари Дюплесси, итальянской принцессой Кристин Бельджиозо, прусской баронессой Ольгой фон Мейендорф и др. Но самым продолжительным и серьезным его увлечением была подданная Российской империи, княгиня Каролина Сайн-Витгенштейн. Она стала его последней любовью и привела к решению постричься в монахи.











Мать Каролины Ивановской происходила из рода польских аристократов, отец был крупным землевладельцем в Киеве. В 17-летнем возрасте девушку выдали замуж за сына российского фельдмаршала, князя Николая Сайн-Витгенштейна. Их брак был заключен по расчету – муж польстился на солидное приданое, а жена получила титул. Князь Витгенштейн проматывал состояние жены в Петербурге, а она была предоставлена себе и оставалась в Киеве.







Слева – Каролина Витгенштейн с дочерью, 1840. Справа – Каролина Витгенштейн, 1847



Каролина Витгенштейн знала о композиторе Листе задолго до их встречи и даже, по слухам, была в него заочно влюблена. Когда в 1847 г. Ференц Лист прибыл на гастроли в Киев, Каролина пришла на его благотворительный концерт, организованный для оказания помощи детям-сиротам, и за рублевый билет заплатила сто рублей. Этот поступок растрогал композитора, и он не мог не высказать великодушной аристократке своего восхищения.







Их знакомство переросло в страстную влюбленность. Продолжая гастрольный тур, Лист писал Каролине по дороге в Одессу: «Я схожу с ума, как Ромео, если, конечно, это можно назвать сумасшествием. Сочинять для вас, любить вас… я желаю сделать вашу жизнь красивой и новой. Я верю в любовь к вам и с вами, благодаря именно вам. Без любви мне уже не нужны ни небо, ни земля. Давайте же будем любить друг друга, моя единственная…». Получив это письмо, Каролина тут же приехала в Одессу.







М. Барабаш. Портрет Ференца Листа, 1847. Фрагмент



В 37 лет композитор уже пресытился многочисленными любовными интрижками и всерьез намеревался создать семью. Оба знали о том, что император Николай I не терпел разводов, считая, что они являются потрясением основ империи. Тогда женщина тайно распродала свои имения, забрала дочь и бежала к Листу в Веймар. Николай I был взбешен этим поступком и велел вернуть дочь Марию отцу, чтобы воспитывать ее в духе православия (княгиня была католичкой). Каролина ответила категорическим отказом. Тогда император приказал перечислять в казну весь доход от ее имений, но тут открылось, что все они распроданы. В отместку княгиню лишили титула.







Слева – А. Леманн. Портрет Ференца Листа, 1839. Справа – В. фон Каульбах. Ференц Лист, 1856



Ференц Лист и Каролина Витгенштейн поселились в замке Альтенбург в Веймаре, и для обоих это время стало самым счастливым в жизни. Новый российский император Александр II позволил развод. Будучи ревностной католичкой, Каролина решила отправиться в Ватикан, чтобы получить подтверждение расторжения брака.







Добиться желаемого ей так и не удалось, и женщина восприняла это как проявления Божьей воли. То, что происходило дальше, удивило всех знакомых этой необычной пары. М. Пинелли писал: «Каролина не только решила посвятить остаток своей жизни церкви, которая помешала ее земному счастью, но убедила и Листа пойти по пути того же непоколебимого решения, то есть облачиться в рясу монаха и сочинять только духовную музыку…».







В 1865 г. Ференц Лист постригся в монахи и был рукоположен в сан аббата, Каролина же принялась за написание книг по истории религии. О своей последней любви композитор помнил до конца своих дней. В своем завещании он написал: «Всем, что я сделал за 12 последних лет, я обязан женщине, которую я страждал назвать своей супругой, чему, однако, мешали зло и мелкие интриги отдельных людей. Имя этой любимой мной женщины – княгиня Каролина Витгенштейн, урождённая Ивановская. Я не могу без трепета произносить это имя. Она – источник всех моих радостей и исцелительница всех моих страданий! Ей я обязан всем тем духовным и моральным, что есть во мне, равно как и всеми моими материальными средствами. Она взяла на себя все тяготы моей жизни и именно это считала богатством содержания своей судьбы и единственной её роскошью…».







Ференц Лист и женщина, которая стала его последней любовью



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