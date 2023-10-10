Заброшенный замок в джунглях: Как два мечтателя создали волшебную страну для избранных







Замок Паронелла из Австралии.

На фермах Квинсленда требовалось множество рабочих рук.

Как мечтатель нашёл себе мечтательницу

Хосе и Маргарита прожили вместе всю жизнь.

Замок Паронелла.

Развалины замка в джунглях.

Замок над ручьём.

Волшебная страна, о которой знали только фермеры

В замке праздновали свадьбы.

Виды замка похожи на кадры фильма фэнтези.

Бродить по парку Паронелла - как по игре об Индиане Джонсе или Ларе Крофт.

В соавторстве с природой

Ещё сказочнее, чем раньше.