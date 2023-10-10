Заброшенный замок в джунглях: Как два мечтателя создали волшебную страну для избранных

Никто не удивляется, отыскивая заброшенный дворец в индийских джунглях или старый храм в джунглях Мезоамерики. Однако наткнуться на узнаваемо испанский замок посреди джунглей Австралии кажется почти нереальным. Супруги Марк и Джуди Эванс, тем не менее, случайно вышли в джуглях именно к испанскому замку, а вскоре узнали, что этот замок - местная легенда.
Есть замки с легендами зловещими (и таких на свете, кажется, большинство), есть - с историческими, но испанский замок в джунглях Квинсленда, штата на северо-востоке австралийского континента, был легендой семейной, притом - сразу многих семей. Многие были обязаны ему счастливыми воспоминаниями о детстве, первой любви, свадебных клятвах или знакомстве с любимым фильмом.
Замок Паронелла из Австралии.
Квинсленд в начале двадцатого века, если не считать самых больших городов, был не самым уютным местом для жизни. То есть внутри дома каждый мог устраивать свой маленький рай, но во многих его областях общественная жизнь ограничивалась посещением церкви - пляжи были небезопасны, как и джунгли, театров и кинотеатров вне больших городов не водилось. Зато развивалось сельское хозяйство - было множество сахарных плантаций. Изначально на них работали каторжники, но в начале двадцатого века рабочую силу составляли как молодые сыновья фермеров, так и приезжие с тихоокеанских островов и из Европы.
Одного приезжего из Испании звали Хосе Паронелла. Он собирался просто немного добытьденьжат, чтобы жениться на оставленной в Испании невесте и обзавестись собственным хозяйством. Надо сказать, пытаться накопить деньжат, рубя весь день на жаре тростник огромным мачете - не то, что можно назвать лёгким способом, но Хосе был оптимистом. Свой первый заработок он потратил на покупку захудалой тростниковой фермы. Привёл её в порядок, продал и купил ферму побольше.
На фермах Квинсленда требовалось множество рабочих рук.
За одиннадцать лет такого бизнеса он накопил достаточно деньжат, чтобы построить домик, и он точно знал, где хочет поставить этот домик. Местные сочли бы идею сумасшедшей, но Хосе влюбился в водопад на Жестоком ручье (который известен в мире только благодаря снятому недавно триллеру, но зато необыкновенно красив) и хотел поставить дом прямо в джунглях. Невзирая на всю ту живность, что обожает вылетать и выползать из густых зарослей.
Как мечтатель нашёл себе мечтательницу
Хосе приехал в Испанию и обнаружил, что с 1913 года в Европе изменилось очень многое. Во-первых, там успела начаться и закончиться Мировая война (тогда у неё ещё не было порядкового номера). Во-вторых, что его невеста Матильда успела влюбиться, выйти замуж и нарожать детишек. В-третьих, что смешная девочка Маргарита, младшая сестра Матильды, уже далеко не девочка и, кроме того, полностью разделяет мнение Хосе о джунглях, крокодилах и змеях как о чём-то захватывающем. В общем, Хосе женился на Маргарите, и они отбыли в Австралию.
Хосе и Маргарита прожили вместе всю жизнь.
Там они ушли жить в джунгли - Хосе купил тот участок, который поразил его своей красотой. И за несколько лет при помощи двух пар рук, добытых где-то старых железнодорожных рельсов (которые послужили арматурой), большого количества бетона, штукатурки и оптимизма они выстроили в джунглях настоящий испанский замок.
Замок Паронелла.
Это был не просто замок, чтобы стоять себе в чащобе и всех удивлять. Хосе сам соорудил на ручье гидроэлектростанцию и провёл в него электричество. Раскуроченную в ходе стройки землю вокруг замка Хосе засадил чудесными австралийскими растениями, и по дорожкам между деревьев, кустов и цветов можно было выйти к чистому бассейну (безо всяких крокодилов), теннисному корту (невиданное развлечение в австралийской глуши), детской игровой площадке, танцплощадке и кинотеатру, для которого Паронелла сами закупали киноленты. По всему парку стояли киоски с едой и беседки для чаепитий, а внутри замка можно было посетить музей - он состоял из коллекций разных мелких вещей, которые только можно собрать в австралийских джунглях.
Развалины замка в джунглях.
Это был, мягко говоря, бизнес, которого в этой части Квинсленда не ждали и не понимали. То, что в больших городах устраивают большие компании - но построенное силами только двух человек, мужчины и женщины. Жители округи, многие из которых были фермерами, поехали смотреть открывшийся парк развлечений чисто из любопытства - и ахнули. Для них, развлекавшихся выпивкой или чаепитиями, парк Паронелла показался сказочной страной, в центре которой возвышался самый настоящий замок (роскошнее которого им никогда не приводилось видеть).
Замок над ручьём.
Волшебная страна, о которой знали только фермеры
Парк Паронелла моментально стал центром общественной жизни. Все дети в округе на выходные приезжали и приходили именно сюда - и, надо сказать, здесь их игры были и разнообразнее, и безопаснее. Здесь назначали свидания, здесь праздновали свадьбы, здесь устраивали собрания по общественным вопросам и организовывали встречи клубов. Значение скромного по нынешним меркам парка развлечений, построенного там, куда не заглядывали большие компании, потому что не верили, что от этого будет серьёзная выгода, для жизни фермеров Квинсленда переоценить невозможно.
В замке праздновали свадьбы.
Замок спокойно пережил Вторую мировую войну (как и большая часть Австралии), но в 1946 году буря повалила несколько стволов в ручей, тот вышел из берегов и оказались разрушены не только строения парка, но и водная электростанция - кстати, первая в своём регионе, так что и с электричеством многие фермеры впервые познакомились в замке Паронелла.
Хосе и Маргарита снова начали строить. Они чинили, возводили заново и пересаживали, и уже через шесть месяцев обитателям округи снова было куда поехать на выходные (а в сороковые выбор у них, прямо скажем, по-прежнему был невелик). К своей радости, жители обнаружили там ещё и улучшения: новые фонтанчики, которые в жарком климате всегда кстати.
Виды замка похожи на кадры фильма фэнтези.
Увы, но через два года после этой триумфальной победы над злым роком Хосе умер от рака. Парк остался на руках его жены, сына и дочери. Казалось, он просто будет семейным бизнесом долгие годы, но у природы были свои идеи на этот счёт.
Несколько последующих лет замок с парком подвергались одной за другой атаке наводнений и бурь. Постоянное восстановление разрушенного стоило множество денег. В 1977 году внуки Хосе продали парк другому владельцу, но тот оказался не счастливей прежних: через два года замок полностью выгорел в пожаре. Остались одни только внешние стены. Хозяева просто бросили разорённое место, а жители, у которых к тому времени уже были альтернативы для отдыха, быстро о нём забыли.
Бродить по парку Паронелла - как по игре об Индиане Джонсе или Ларе Крофт.
В соавторстве с природой
В 1993 году Марк и Джуди Эванс обнаружили в гуще джунглей настоящий испанский замок и были поражены. Нельзя было сказать, что прекраснее - этот замок, история волшебства, которое своими руками создали для семей округи Хосе и Маргарита Паронелла, или то, как слились развалины с джунглями. Они выкупили заброшенный парк и отыскали потомков Хосе с Маргаритой.
Нет, никто не собирался снова ставить парк развлечений, это было бы бессмысленно - парков было полно уже по всей Австралии. Эванс и Паронелла починили старый домик и устроили в нём музей двух мечтателей из Испании, расчистили дорожки, укрепили стены замка и поставили шесть небольших хижин для гостей. Цель у них была необычная: сохранить и работу Хосе, и труд природы, пытавшейся превратить этот замок и парк в часть джунглей. Кроме того, им тоже пришлось время от времени противостоять бурям.
Ещё сказочнее, чем раньше.
Всё это встало в огромную сумму, заставлявшую тех, кто слышал об этих работах, недоумевать. Но труд начал приносить плоды - в частности, парк получил несколько наград в области экотуризма. Да, он стал местом, куда нарочно ездили посмотреть, как джунгли пытались съесть замок (ну, и на сам замок, значение которого для истории Квинсленда трудно переоценить). Говорят, интереснее всего по парку бродить ночью, когда он очень аккуратно и интересно подсвечен и во тьме за фонарями летают ночные птицы. Днём же можно покормить рыбок в ручье, пристроиться на пикник в окружении дикой природы и удивиться испанскому замку в сердце австралийских джунглей.
Текст: Лилит Мазикина.
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