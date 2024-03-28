Бесполезные вещи в доме, которые только занимают место

Рассказываем, как дать ненужным вещам вторую жизнь и навести порядок в доме.







Если вы замечали, что даже после генеральной уборки в доме все равно есть ощущение беспорядка — дело может быть в груде ненужных вещей. Предлагаем разобрать пыльные ящики и продать или пожертвовать те вещи, которые вам уже не нужны (а другим могут жизнь).



Техника для кухни

Канцелярские товары

Домашние тренажеры

Одежда

Старые полотенца и постельное белье

Одноразовые приборы

Контейнеры для продуктов

Провода

Принадлежности для хобби

Вещи в ванной комнате

Лекарства

Пластиковые пакеты

Игрушки

Бумага

Боль многих хозяек — это старые соковыжималки, вафельницы, сэндвичницы и прочие устройства, которыми пользовались максимум один раз после покупки. Они занимают много места в шкафах и заставляют чувствовать вину за неразумно потраченные деньги. Рекомендуем наконец избавиться от техники: если она в рабочем состоянии, отдайте ее в благотворительную организацию, дом престарелых или детский дом.Во время локдауна многие работали «на удаленке», а потому часто ходили в канцелярские магазины. Если у вас тоже накопилась гора ручек, карандашей и блокнотов, разберите их на пригодные и непригодные для использования. Если не хотите оставлять себе — отдайте в детский дом или школу, там всегда нужна канцелярия.Многие попадались на эту удочку — «зачем переплачивать за абонемент в клуб, если можно поставить тренажеры дома?». А на деле чудо-беговая дорожка с десятью скоростями становится подставкой для коробок или вешалкой для одежды…Если это ваш случай — продайте дорожку в интернете. Вы удивитесь, но вы сможете получить за нее ту же сумму, за которую вы ее купили, потому что товары в магазинах только дорожают.Если у вас в доме тоже есть коробка с хорошей одеждой, которую вы просто не хотите носить — отдайте ее другим. Например, продайте на маркетплейсе или отдайте на благотворительность или в церковь.А чтобы шкаф не забивался ненужными вещами — разбирайте их каждый сезон. Ненужные сразу убирайте из шкафа, так как они будут только мешать искать одежду.Износ полотенец и постельного белья наступает быстро, поэтому не стоит их копить. Один из вариантов — отдайте старые комплекты в приюты, им всегда нужны полотенца и другой текстиль, чтобы ухаживать за животными.Домашние вечеринки, заказ еды, барбекю — все это является причиной огромного количества пластиковых приборов. И если у вас они просто копятся в шкафчике, то для других могут быть незаменимы. Например, одноразовые приборы всегда на исходе в столовых для нуждающихся.На вашей полке с контейнерами, вероятно, есть те, которые деформировались после мытья в посудомойке, или те, у которых потерялась крышка. Если не будете ими пользоваться — отдайте в центр по переработке пластика или в школы. Там контейнеры пригодятся, чтобы сортировать предметы для обучения (ножницы, ручки, нитки, иголки и прочее).Если ящик со шнурами питания превратился в хаос — пора рассортировать провода на нужные и те, про которые вы забыли, зачем они вообще были нужны. Ненужные провода отдайте в центр переработки электронных отходов — так они получат вторую жизнь.Вязание, скрапбукинг, лепка из глины и прочие занятия когда-то могли быть вашим хобби — а теперь просто пылятся в ожидании лучших дней. Продайте их тем, кто хочет освоить новое занятие. Или отдайте в центры детского развития, художественные кружки и школы — там они точно пригодятся.Это могут быть подарочные наборы с шампунем и гелем для душа, ненужные дезодоранты, кремы, лосьоны, бомбочки для ванной — в общем, все то, чем вы уже не хотите пользоваться. Разберите ящик под раковиной, а то, что вам не нужно — отдайте знакомым или на благотворительность.Вы удивитесь, как много лекарств с истекшим сроком годности хранится у вас дома. Это очень опасно — такие лекарства могут стать причиной отравления. Также в ящиках для лекарств много пустых блистеров, коробок или медикаментов, которые уже не нужны.«Пакет с пакетами» — это не только российская история, жители других стран тоже хранят пакеты после покупок на «всякий случай». Этот случай не наступает — и пакеты попусту занимают целый ящик. Выкиньте ненужные пакеты или отдайте в центр переработки.Ходите в магазин с шопером, а мусор выкидывайте в специальные пакеты а не в те, что остались после покупок. Это экономичнее — за раз вы отдаете сумму, которая значительно меньше той, которую вы в месяц тратите на пластиковые пакеты.В детской комнате вашего ребенка может быть целый запас игрушек, с которыми ему уже неинтересно. Если они не дороги ребенку, отдайте игрушки детям знакомых, продайте в интернете, отдайте на переработку или пожертвуйте в детский дом или детский сад.Ненужные чеки, старые рисунки детей, документы, которые уже не имеют силы — все это копится по всему дому, создавая постоянные беспорядок. Заведите специальную коробку для бумаг и сортируйте на нужные и ненужные раз в месяц.