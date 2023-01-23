5 изобретений из «темного» Средневековья, без которых невозможно представить жизнь в XXI веке

Люди привыкли считать, что многие блага цивилизации пришли к нам из XVII–XIX веков, когда научный прогресс и промышленная революция были в самом разгаре. Именно эти изобретения помогли появиться смартфонам, электрокарам, самолетам, компьютерам и планшетам, без которых уже невозможно представить современный мир. Однако именно изобретения «темного» Средневековья позволили этому случиться.
Средневековье против прогресса
Средневековье было сложным периодом в человеческой истории. С одной стороны, именно этот период подарил огромное количество деятелей искусства: живописцев, скульпторов, ювелиров, поэтов и архитекторов. Искусство развивалось очень быстро. Но с наукой дело обстояло немного сложнее.
Миллионы людей умерли во время пандемии чумы, от трети до половины всего населения Европы.
Средневековье — это эпоха монархии и церкви. Постоянные сражения, передел сферы влияния, военные кампании. Где уж тут найти время на научные изыскания? Особенно учитывая эпидемии, вспышки чумы и сжигание ведьм по приказу Святой Инквизиции. Пусть некоторых ученых и казнили за особо прогрессивные взгляды, другие их коллеги все же успели сделать открытия, которые навсегда изменили наш мир.
Навигация
Население средневековой Европы неуклонно росло, поэтому многие правители решили искать новые территории за пределами знакомого и уже хорошо изученного материка. Поэтому усиленными темпами начала развиваться навигация и оснащение кораблей.
Первый прототип компаса был изобретен еще в IV веке, однако он был не совсем точен.
Таким образом, появился новый штурвал, благодаря которому судна легче маневрировали, латинский парус, строение которого позволяло плыть против ветра. Однако самым полезным для навигации средневековым изобретением, без сомнения, является обычный магнитный компас. Ни одна современная система GPS не смогла бы существовать без своего древнего предшественника.
Типография
Издание книг было настолько дорогим удовольствием, что библиотеки находились исключительно при храмах и в домах состоятельных аристократов. В раннем Средневековье вся драгоценная библиотека не самого бедного монастыря легко могла поместиться в небольшом сундуке.
Книги украшались не только гравюрами и рисунками, на их обложки нередко добавляли драгоценные камни и золотые элементы.
В арабских странах дело с книгами обстояло намного лучше, особенно после того, как они изобрели бумагу, теперь больше не приходилось экономить пергаменты. В Х веке библиотеки в халифате могли насчитывать тысячи томов. Но это не отменяет того, что создание любой книги было очень дорогим удовольствием, ведь переписывали их исключительно вручную.
Гутенберг считается отцом типографии. Его изобретение позволило значительно удешевить книги и начать волну повальной грамотности. Однако мало кто знает, что типографию он не «придумал» с нуля. Иоганн Гутенберг значительно доработал систему переносных плит с текстом, которые активно использовались с VIII века в Китае и Корее.
Механические часы
До этого великого изобретения Средневековья время измерялось различными инструментами, такими как солнечные, песчаные и водяные часы. Они не были особо точными, к тому же было невозможно привести их к какой-то одной системе исчисления. Это приводило к большой путанице в документации.
Благодаря этому изобретению любой человек знает, сколько времени длится час, день, неделя или даже год.
Механические часы, изобретенные около 1300 года, позволили унифицировать измерение времени и изменили способ количественной оценки работы и оплаты в соответствии с отработанными часами. Правда, первые прототипы тоже не могли порадовать особой точностью.
Стеклянные окна
Стекло определенно не являлось изобретением Средневековья. Однако именно в этот исторический период его начали использовать для окон. До этого чем только не закрывали окна: в ход шли доски, ткань и даже «бычий пузырь», который, по сути, был либо специально обработанным желудком, либо мочевым пузырем.
Улучшенное освещение существенно продлило трудовой день.
Одной из наиболее важных особенностей застекленных окон вместо использования непрозрачных материалов стало то, что это позволяло естественному свету проникать в жилище и поддерживать температуру внутри домов. А еще благодаря этому появились витражи.
Оптика
Проблемы со зрением придумали далеко не в нашем веке, и даже не в прошлом. Однако когда-то давно это было практически приговором для человека: слепой инвалид в те далекие от гуманизма времена был никому не нужен. И так было до тех пор, пока в Средневековой Европе у одного безызвестного монаха не появилась блестящая идея прикрепить пару выпуклых линз к зажимной оправе. Так появились первые очки.
Первые очки были не самым удобным изобретением, потребовалось много доработок.
И даже если создание очков никого не удивляет, то следует помнить, что все те линзы, которые используют в подзорных трубах, биноклях, телескопах (от самых крошечных до Хаббл), и даже те, которые стоят в любом фотоаппарате и смартфоне, появились именно благодаря монаху, который изобрел обычные очки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии