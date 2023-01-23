5 изобретений из «темного» Средневековья, без которых невозможно представить жизнь в XXI веке

Средневековье против прогресса

Миллионы людей умерли во время пандемии чумы, от трети до половины всего населения Европы.

Навигация

Первый прототип компаса был изобретен еще в IV веке, однако он был не совсем точен.

Типография

Книги украшались не только гравюрами и рисунками, на их обложки нередко добавляли драгоценные камни и золотые элементы.

Механические часы

Благодаря этому изобретению любой человек знает, сколько времени длится час, день, неделя или даже год.

Стеклянные окна

Улучшенное освещение существенно продлило трудовой день.

Оптика

Первые очки были не самым удобным изобретением, потребовалось много доработок.