Почему забыли о «королеве трансвеститов» XIX века, или Как начиналась борьба за права ЛГБТ

Вечером 12 апреля 1888 года в одном из вашингтонских кварталов 30 темнокожих геев устроили вечеринку по случаю 30-го дня рождения Уильяма Дорси Суонна, или Королевы, как называли его (то есть её) друзья. Гости пришли на праздник в своих лучших шелковых нарядах, а сам именинник (вернее, именинница) был ведущим. Друзья Суонна, почти обнаженные, подпевали популярным песням. И тут вечеринку прервала полиция… Так начинались история ЛГБТ в Америке и тернистый путь первой «королевы трансвеститов» Дорси Суонн.
Облавы на странные вечеринки
Прежде чем копы успевают войти, Королева бросается к двери, баррикадируя вход и сопротивляясь аресту. Ее перепуганные друзья убегают через черный ход, другие же прыгают из окон второго этажа.
В итоге 12 из участников вечеринки были задержаны, включая самого Суонна. Их вели в полицейских участок в наручниках на глазах у разбуженных шумихой горожан. Всем было очень любопытно поглазеть на странных мужчин в платьях и женских париках. На следующее утро имена «героев» были опубликованы в газете. Это событие положило начало столетней истории квир-активистов и ее пионера – транс-королевы Суонна, стоявшего в дверях, защищая своих единомышленников и крича: «Ты не джентльмен»...
Уильям Дорси Суонн родился около 1858 года в семье рабов-афроамериканцев. Мальчик был пятым из тринадцати детей, вместе со своими родителями он жил на плантации в Хэнкоке (штат Мэриленд).
После принятия Закона об освобождении рабов 1862 года семья Суонна приобрела ферму в округе Вашингтон. Переехав туда в 1880-х годах, Суонн, который на тот момент был уже юношей, создал вокруг себя сообщество, состоящее из темнокожих, геев, трансвеститов, при этом он был первым, кто дал трансвеститам их имя – drag queens. Он также разрабатывал костюмы для культовых трансвеститов тех лет.
Бал трансвеститов (1920) и сценка с участием трансвеститу Эдварда Клода Томпсона (1901).
Транс-балы Уильяма Суонна проходили в домах членов его клуба. Многие его участники в дневное время работали на богатые белые семьи. Например, сам Уильям первое время был официантом в отеле. Поскольку Суонн допускал наличие внутри транс-сообщества осведомителей, место проведения балов часто менялось, причем в самый последний момент, а приглашения на них раздавались тайно. И все равно привычным явлением для трансвеститов были полицейские рейды.
Фото XIX и начала XX вв.
Почему Суонн и его единомышленники так раздражали общество
Конечно, переодевание как таковое в те времена не было общим табу, не говоря уже о том, что в мировой истории мужчины переодевались женщинами на протяжении тысячелетий. В греческой мифологии это делали и Ахилл, и Геракл, чтобы избежать некой трагической судьбы или угодить какому-нибудь разгневанному богу. А актеры-мужчины времен Шекспира регулярно играли женские роли, поскольку сцена считалась сугубо мужской ареной. Вспомним и японский театр кабуки, который существует до сих пор и актеры которого должны изучать технику женского макияжа и практиковать женские манеры. Кстати, в позапрошлом веке сын президента церкви мормонов в Америке Бригам Моррис Янг выступал в роли женщины под именем Мадам Паттирини. В конце 1800-х годов его «фирменный» фальцет можно было услышать на всех главных сценах Юты. Многие зрители даже не знали, что это мужчина, а те, кто был в курсе, в большинстве принимали его в таком образе.
В общем, всё это считалось высоким искусством. И только в 1930-х годах, после слияния культуры трансвеститов и квир-культуры (людей с нестандартными сексуальными пристрастиями и иной сексуальной идентичностью) переодевающиеся мужчины стали порицаемы в обществе.
Мужчин, переодетых женщинами , в обществе принимали не всегда.
Вечеринки Суонна подвергались такому пристальному вниманию полиции именно потому, что, помимо трансвеститов, их участниками были и геи, и просто темнокожие. Именно это вызывало у общества ненависть. Гендерные отклонения могли восприниматься только как угроза обществу, а не как вид развлечения. И проводимый 1880-х годах в Вашингтоне перформанс Суонна только усиливал эту ауру социального «отклонения», в то время как все больше и больше городов США принимали законы против трансвеститов.
Полицейские решили действовать по-тихому. На хвост Суонну сели детективы, и теперь за ним постоянно велась слежка. В канун Нового 1895 года власти совершили налет на его дом во время вечеринки, которую суд позже охарактеризует как «ад беззакония». Суонн был обвинен в «содержании дома беспорядков» (на языке XIX века это означало «борделя») и приговорен к десяти месяцам тюрьмы. «Я хотел бы отправить вас туда, где вы никогда больше не увидите человеческого лица, а затем хотел бы избавить город от всех других людей с дурной репутацией такого же рода», – заявил судья, зачитывая ему приговор.
Суонн обжаловал это решение, попросив помилования у президента Гровера Кливленда. Он получил отказ и в то же время стал первым человеком, подавшим судебную жалобу правительству США во имя прав геев.
Архивные документы: Обложка прошения Суонна о помиловании и газетная заметка.
Не сохранилось ни одного его фото
Увы, подтвержденных фотографий Уильяма Дорси Суонна не сохранилось. И если бы газеты не сообщали о своем отвращении к первой Королеве трансвеститов, мы бы сейчас не знали о нем никаких подробностей. И если бы Суонн не боролся за свое дело как физически, так и юридически, мы бы даже не подозревали о его существовании.
Кстати, историю Суонна впервые предал огласке Ченнинг Джерард Джозеф – известный темнокожий гей, лауреат премий по литературе и журналистике, преподаватель Анненбергской школы коммуникации и журналистики Университета Южной Калифорнии. Информацию он нашел через много лет после смерти Королевы, просматривая архивы новостей. Ну а до этого момента Суонн был фактически забыт историками и даже транс-сообществами, которые он же и помогал создавать сотни лет назад.
Ченнинг Джерард Джозеф.
Джозеф провел огромное историческое исследование и написал книгу о Суонне и маргинальных группах, полную юмора и любопытных, захватывающих читателя деталей, которая была высоко оценена критиками.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии