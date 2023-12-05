12 привычных продуктов из повседневного рациона, которые могут нанести немалый ущерб самочувствию

Повседневная еда, с которой стоит быть осторожнее.
Люди старшего поколения часто вспоминают, что раньше и продукты были вкуснее и блюда из них безвреднее. Доля правды в этих высказывания, безусловно, есть. Мы собрали 12 привычных продуктов из нашего повседневного рациона, которые могут нанести огромный ущерб самочувствию.
1. Полуфабрикаты
Готовые замороженные продукты из супермаркетов.
Из плюсов – эти продукты не нужно готовить, просто сварить или обжарить на сковороде. В среднем процесс приготовления занимает около 10 минут, что очень облегчает жизнь занятым людям. А вот состав этих продуктов – тайна, покрытая мраком. Чаще всего для приготовления этих блюд используется соя, мясная эмульсия, консерванты, крахмал, ароматизаторы и различные усилители вкуса. Неудивительно, что большинство полуфабрикатов в готовом виде выглядят и пахнут очень приятно. Стоит также отметить, что во время заморозки все компоненты продукции теряют свои полезные микроэлементы.
2. Недорогое пиво
Дешевое пиво в бутылках и кегах.
Вы все еще думаете, что пиво готовят из солода и хмеля? Спешим вас огорчить. В дешевом пиве такого компонента вообще нет, зато есть измельченная кукуруза, рис или пшеница, химические присадки и сахарозаменители. Кроме того, все производители стремятся увеличить срок хранения напитка и максимально удешевить производство. Из-за этого в составе пива присутствуют консерванты, ферменты, технологические химикаты и вкусовые добавки.
3. Жевательные мармеладки
Цветные жевательные мармеладки.
Об опасности этих конфет сейчас не трубит только ленивый, но родители продолжают покупать детишкам этих вкусных цветных червячков и мишек. Забавно, что эти сладости могли бы быть безопасными и вполне натуральными, однако дабы улучшить вкус производители щедро добавляют в продукт усилители звука, запаха, загустители, ароматизаторы, а также химические красители. В итоге безобидные мармеладки становятся опасными как для детей, так и для взрослых. Вредные компоненты в их составе способны вызывать обострение хронических заболеваний и серьезные аллергические реакции.
4. Мясо механической обвалки
Мясо, используемое для производства колбас и консервов.
Мясо механической обвалки в народе называют «розовой слизью». Чаще всего его используют для изготовления дешевых колбас, консервов и полуфабрикатов. Для изготовления такого продукта используют пищевой мусор: соединительные ткани, кости, шкуру, жир, остатки филе и обрезков. Все это нагревают до температуры 100 градусов, а затем направляют в центрифугу, где жир отделяется от мяса. Полученную массу щедро приправляют всевозможными добавками и усилителями вкуса, а в завершение обрабатывают гидратом аммиака, который повышает кислотность и меняют вкусовые качества продукта. Кроме того, в таком мясном продукте содержание жиров значительно превышает количество белков и бывает попадаются осколки костей.
5. Маринованные грибы
Магазинные маринованные грибы.
Лесные грибы, купленные в ненадежном месте, - источник потенциальной опасности. Дело в том, что эти плоды очень любят насекомые и нередко откладывают в них свои личинки. В 100 граммах маринованных грибов может быть около 100 живых личинок. Кроме того, для маринада используют большое количество уксуса, который плохо влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
6. Соусы из магазинов
Готовые соусы из магазинов.
Разнообразные соусы, которые продаются в магазинах, способны улучшить вкус даже самой поганой стряпни. Однако, тот факт, что подобные продукты могут храниться около года, уже должен насторожить. Большинство соусов приготовлены на основе майонеза, который сложно назвать здоровой пищей. Также в их составе есть усилители вкуса, пищевые добавки, консерванты, стабилизаторы и красители, которые раздражают слизистую кишечника, вызывают язву и гастрит. Кроме того, регулярное потребление таких соусов притупляют вкусовые рецепторы и вызывают привыкание.
7. Хлеб из супермаркета
Магазинный хлеб.
В следующий раз, покупая очередную буханку запакованного хлеба, обратите внимание на состав. Часто в подобные издели добавляют такое вещество, как L-цистеин. Именно он помогает значительно сократить время приготовления. И все бы ничего, если бы не происхождение данной аминокислоты. А добывают ее из человеческих волос, птичьих перьев и коровьих рогов. Заметьте, в составе обычной муки такого компонента нет, его добавляют непосредственно в процессе готовки.
8. Чипсы
Картофельные чипсы из супермаркета.
Забавно, но чаще всего в картофельных чипсах вообще нет картофеля. Их делают из теста-пюре, которое раскатывают, придавая любую форму, добавляют ароматизаторы, усилители вкуса и отправляют во фритюр. Стоит отметить, что масло во фритюре меняется крайне редко.
9. Маршмеллоу
Зефир маршмеллоу.
Популярное лакомство сейчас едят просто так, бросают в какао и зажаривают на костре. Однако, красивые сладости вовсе не такие безобидные, какими кажутся на первый взгляд. Для их изготовления используют желатин, крахмал, сахар, кукурузный сироп, ароматизаторы и красители. Получается весьма калорийное лакомство, не представляющее никакой пользы ни для организма, ни для тела.
10. Мороженое
Магазинное мороженое.
Что плохого в мороженном, спросите вы. Мороженое, приготовленное из натуральных компонентов, действительно не представляет никакой опасности для организма. Но то, что продается в магазине, не имеет никакого отношения к натуральности. Чаще всего в его составе эмульгаторы, загустители, заменители молока, сахара, сливок и растительные жиры. Все эти ингредиенты влияют на форму, запах и консистенцию продукта и делают его опасным. Такие вещества негативно влияют на печень, почки и могут спровоцировать аллергию.
11. Яркие драже
Шоколадные драже и арахис в глазури.
Яркие шоколадные драже и арахис в глазури от известных марок пользуются огромной популярностью у детей и взрослых, но не многие знают, что за опасность таится за блестящим фантиком. Яркий цвет глазурь приобретает благодаря красителям, в состав которых входит диоксид титана, провоцирующий заболевания печени и почек. А глянцевый блеск конфеток, вы замечали? Это шеллак, липкое вещество, которое добывают из секреции насекомого, обитающего в Таиланде.
12. Энергетические напитки
Энерготоники.
Современный ритм жизни заставляет время от времени прибегать к напиткам, способным мгновенно взбодрить и помочь сконцентрироваться. Даже после бессонной ночи энергетики заставляют почувствовать прилив бодрости и сил. И это неудивительно ведь в их состав входит синтетический стимулятор нервной системы – кофеин, таурин – стимулятор обменных процессов, глюкозу, сахарозу и химические красители. Именно большая доза таурина и кофеина «активируют» режим бодрости, заставляя внутренние органы работать на износ. Частое употребление таких напитков сильно вредит сердцу, а злоупотребление ими может привести к его остановке.
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