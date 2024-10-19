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Как быстро удалить жир с кухонной мебели

Со временем кухонная мебель загрязняется. На фасаде, фурнитуре и столешнице появляются жировые пятна и грязь. Для того, чтобы избавиться от такой загрязненности, хозяйки используют разные средства: химические и натуральные.

Как и чем быстро удалить жир с кухонной мебели

Есть способ, который позволит быстро очистить как только что налипший жир, так и старые пятна.





Понадобятся:

Спрей «Sanita» универсальный антижир — не реклама, возьмите любой другой;

губка для мытья посуды.



Очищаем грязь с кухонной мебели:

Универсальное средство для очищения «Sanita» нанесите на загрязненные участки кухонного гарнитура. С помощью губки для мытья посуды слегка разотрите спрей. Если поверхность кухонной мебели сильно загрязнена, то оставьте средство на 5-7 минут. Если загрязненность не большая, достаточно будет 1 минуты.



Когда спрей подействует, протрите мебель жесткой стороной губки или тряпкой. Жировые пятна и другая грязь будет легко отходить. Места, где загрязненность высокая, можно дополнительно потереть жесткой губкой. Очищенную поверхность мебели протрите чистой тряпкой.



Для того, чтобы пятна отходили быстро, используйте такой способ очищения минимум один раз в месяц.



Обязательно используйте перчатки при работе со средством и избегайте попадания в глаза.
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