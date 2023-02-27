Тайны животных, которые, наконец, могут быть разгаданы

Учёным удалось найти ответы на многие загадки и тайны из мира животных, и многие другие им ещё предстоит открыть. И пусть мы так до сих пор и не увидели Снежного человека или Лохнесское чудовище, некоторые явления и тайны, занимавшие умы учёных и исследователей в разных уголках планеты на протяжении многих лет, всё же нашли научное обоснование.
И перед вами — десять вопросов из мира природы, на которые учёным удалось ответить:
10. Чупакабра
Вы наверняка слышали об этих жутких вампирах, которые каждую ночь нападают на домашний скот, высасывая у них кровь и оставляя после себя высохшие трупы. Согласно многочисленным свидетельствам, эти ужасающие существа имеют длинные когти, красные глаза и шипы вдоль всего позвоночника.
Какого-либо фактического видео, подтверждающего их существование, нет, однако есть множество фотографий с предполагаемыми существами. По крайней мере, с мёртвыми. С выпученными серыми глазами и кожей без шерстяного покрова, они и вправду похожи на жутких монстров.
Легенды о чупакабре стали распространяться в Пуэрто-Рико и Мексике после того, как появились сообщения об обнаружении мёртвых коз, трупы которых были высушены, а на коже виднелись колотые раны. Затем появились свидетели, которые, якобы, видели существо, напоминавшее собаку, грызуна или рептилию.
Однако, по мнению учёных, на самом деле за чупакабр могут принимать обычных диких собак, страдающих тяжёлой формой чесотки, заболевания, вызывающего выпадение волос. Поскольку клещи прячутся под кожей, воспаление её утолщает, перекрывая приток крови к волосяным луковицам, в результате чего животное становится лысым, а его кожа — грубой.
А поскольку из-за болезни животные физически ослабевают, им легче напасть на домашний скот, чем охотиться на свою добычу. Короче говоря, легендарные кровопийцы — это не что иное, как заражённые клещами койоты.
9. Увечья скота
Широко распространённое явление всколыхнуло Америку, когда фермеры стали находить мёртвых животных (преимущественно, крупный рогатый скот) с вырезанными репродуктивными и другими органами и частями тела. Хотя большинство людей списывают это на обычных хищников, на трупах были некоторые непонятные детали.
По словам ветеринара, осмотревшего один из трупов, хищники не способны сделать подобное. Порезы были очень аккуратными, сделанными с хирургической точностью, без крови или других телесных жидкостей вокруг. Кроме того, вокруг трупов животных полностью отсутствовали следы присутствия человека, как будто коров сбросили с неба. Увечья животных впервые были зафиксированы в конце 1960-х годов. Что это: результат деятельности инопланетян или приверженцев таинственного культа?
Ответ может быть гораздо логичнее. Животные, питающиеся падалью, такие как, например, лисы, могут откусить или выгрызть часть трупа животного, что объясняет отсутствие органов. А мухи и их личинки, питаясь мягкими тканями, такими как языки и репродуктивные органы, делают раны похожими на аккуратные хирургические разрезы.
Кроме того, труп, лежащий на солнце, в конечном счёте, в разных местах разрывается, вследствие чего на нем появляется то, что можно принять за хирургические порезы. Кровь, вытекающая из трупа и собирающаяся в одном месте, уничтожается личинками. В довершение всего этого, шериф Херб Маршалл (Herb Marshall) из Арканзаса провёл эксперимент с разлагающейся на солнце коровой, конечные увечья которой были аналогичны тем, которые описывали фермеры.
8. Тайны полосатых зебр
В различных документальных фильмах о дикой природе можно часто наблюдать, как эти чёрно-белые животные скачут по африканской саванне, блестя на солнце своим полосатым окрасом. Но для чего им нужны эти полосы? В течение долгого времени учёные считали, что они используют их в качестве маскировки или, возможно, чтобы запутать хищников.
Учёные Университета Калгари (University of Calgary) и Калифорнийского университета в Дейвисе (UC Davis) провели эксперименты по измерению расстояния, на котором хищники и сами зебры способны различать полосы в разное время суток. Их открытия значительно отличались от тех, которые ожидали многие учёные. Например, полосы зебры не могут быть использованы в качестве эффективной маскировки. Даже если львы их не видят, они всё равно способны учуять их запах. Эксперимент показал, что через 50 метров в дневное время или через 30 метров в сумерках хищникам сложно различить полосы.
В безлунную ночь всем животным трудно разглядеть полосы на расстоянии дальше 9 метров, что доказывает их бесполезность в качестве маскировки в деревьях или высокой траве. Кроме того, в безлесных районах львы могут определить очертания зебр так же легко, как и любую другую свою добычу (буйвола или лань). Так для чего же всё-таки им нужны полосы?
Вместо защиты от ягуаров или львов, полосы на самом деле являются эффективным средством против других недругов зебр — слепней и мух цеце. Узор узких полосок делает зебр непривлекательными для насекомых из-за световых волн, отражающихся от шерсти.
Другое исследование показало, что мух цеце больше привлекают лошади тёмного окраса, чем светлого — из-за типа световых волн, отражающихся от шерсти. Оказывается, окрас зебр, состоящий из зигзагообразных полос, является не чем иным, как способом борьбы с кровососущими врагами.
7. Дельфинов раскодировали
Кто знает, что эти морские обитатели пытаются сказать с помощью своих озорных улыбок и высокотональных звуков? Фактически, впервые свист дельфинов был декодирован с помощью компьютера. Дельфины — это сложные социальные создания, которые выражают свои чувства с помощью движений и звуков.
Доктор Денис Херцинг (Denise Herzing) создал переводчик под названием «Китовый слух» (Cetacean Hearing), или Телеметрическое устройство, которое смогло раскодировать свист в человеческие слова. Так что пытался сказать дельфин?
Машина перевела свист и получилось слово «саргассум», род морских водорослей, хотя увидел ли в этот момент дельфин на самом деле эти водоросли или он просто общался с другим членом семьи, осталось неясным. Херцинг надеется, что в дальнейшем прибор поможет исследователям в попытках понять эксклюзивный язык дельфинов.
6. Навигация акул
Океан — это огромное и таинственное пространство, охватывающее значительную поверхность земного шара. Как же акулам удаётся находить дорогу в глубинных водах? Когда-то учёные полагали, что это происходит благодаря их обонянию или магнитным полям, однако наверняка никто не знал.
Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи собрали несколько Калифорнийских тройнозубых акул и увели их за 10 километров от места обитания. Одним акулам заткнули ноздри ватными шариками, а другим — нет. Затем всех акул отпустили в свободное плавание, чтобы посмотреть, как им удастся найти дорогу обратно.
Плывя в неправильном направлении в течение получаса, акулы без ватных шариков, в конечном счёте, приплыли обратно к своему месту обитания. Это было похоже на то, как будто они вынюхивали всё более возрастающие дозы химических молекул, чтобы найти нужный путь. Акулы с ватными шариками в ноздрях двигались медленно и бесцельно.
Но откуда нам знать, что более медленные акулы были сбиты с толку именно из-за ватных шариков? Дальнейшие исследования доказали маловероятность того, что акулы следовали запаху, который усиливался по мере приближения дому. Вместо этого они, возможно, использовали для навигации температуру воды или степень освещённости. Пока эта тайна полностью не решена, это, возможно, является одним из шагов к её разгадке.
5. Глубоководный монстр
Монстр Тулли — очень странный водный организм, если не сказать больше. Согласно обнаруженным исследователями окаменелостям, у этого существа были зубы в конце палочковидного придатка на верхней части головы, глаза по обеим сторонам жёстких отростков и затвердевшая хорда (рудиментарный позвоночник) для поддержания туловища.
Спустя более полувека учёным, наконец, удалось идентифицировать туллимонстров. В скальных породах были найдены окаменелости длиной всего 0,3 метра, возраст которых насчитывает 300 миллионов лет. Проведя химические анализы с помощью современного оборудования, учёные смогли определить физические особенности этих существ.
И хотя большая часть их образа жизни остаётся загадкой, многочисленное количество зубов говорит о том, что они были хищниками. Тем не менее, учёные до сих пор не могут понять, когда эти существа впервые появились на Земле и когда вымерли.
4. Волшебство в пустыне
Магические круги — круги голого песка, окружённого травой — появляются в пустынях и исчезают, совершая жизненный цикл. Бушмены, живущие вблизи этих мест, считают, что это следы богов или своеобразные индикаторы подземной норы дракона, а трава отравлена его дымным дыханием.
Может, эти невероятно ровные окружности являются результатом работы инопланетян или подземных жуков? Однако ответ может быть гораздо проще. Дело не в драконах и не в богах, а, вполне возможно, в самих растениях.
Поскольку в пустыне очень мало воды, трава не может расти, покрывая всю территорию. Вместо этого растения образуют своеобразные скопления, которые могут впитывать воду из земли даже спустя месяцы после выпадения осадков. Это также объясняет, почему растительность может расцветать вокруг этих окружностей даже тогда, когда земля вокруг них сухая и безводная.
Дождевая вода жадно впитывается из всех направлений испытывающими жажду пустынными растениями. Некоторые участки становятся суше других, в результате чего они становятся голыми и не пропускают жидкость. Когда снова идёт дождь, вода протекает по таким местам, не просачиваясь, и стекает туда, где растут эти растения.
Растения выживают, увеличивается в размерах их корневая система, впитывая больше воды у своих более слабых соседей. Растения меньшего размера вянут и умирают, в результате чего появляются пустые места, которые со временем становятся больше.
Поскольку отдельные растения конкурируют между собой за воду в случайном порядке, узор повторяется по всему ландшафту пустыни. Этот процесс известен как «самоорганизация», так как растения сформировали круги самостоятельно, без посторонней помощи.
3. Путь к бессмертию
Существует немало животных, которые прожили более ста лет. Например, Мин — моллюск, который умер в возрасте 507 лет и застал падение династии Мин, а также домашняя черепаха Чарльза Дарвина, Харриет, которая прожила до 176 лет. Некоторые черепахи, как известно, живут гораздо дольше. Так в чём же секрет их здоровой и, казалось бы, бесконечной жизни?
Ответ может заключаться в ферменте теломераза, который не даёт хромосомам изнашиваться. Однако это вызывает ещё больше вопросов, чем даёт ответов, потому что мы даже не знаем, как жить дольше 100 лет. Хотя существует взаимозависимость между размером теломеразы и долголетием моллюска, многие типы раковых клеток растут потому, что они увеличивают длину своих теломер.
К сожалению, долгая жизнь этих животных может резко оборваться. Жир печени акулы — это реальный продукт, который можно купить, потому что считается, что акулы обладают иммунитетом к раку. Однако никаких исследований, свидетельствующих о том, что он предотвращает развитие рака у людей, нет существует. Кроме того, черепахи могут жить более 200 лет, не болея раком. Тем не менее, эта способность никак не передастся человеку, потребляющему черепах.
2. Интеллект птиц додо, или дронтов
Изображения этих давно вымерших птиц рисуют нам, возможно, неточную картину. По мнению многих, дронты — это приземистые птицы с избыточным весом, не отличающиеся особым умом. Однако то, что мы о них знаем, может быть неверным.
Компьютерная томография черепа редкого дронта позволяет предположить, что на самом деле они имели тип строения и размеры, аналогичные типичному современному голубю. Дронты, возможно, также имели интеллект голубя, что делает этих птиц гораздо умнее, что предполагали учёные.
Голуби умеют запоминать человеческие лица, а также имеют математические способности, сопоставимые со способностями макак-резусов. Толстые додо, которых вы видите на изображении, возможно, являются результатом их содержания в клетке и питания человеческой пищей. Дикие дронты были гораздо стройнее.
Согласно результатам компьютерной томографии, обонятельная луковица головного мозга позволяет предположить, что дронты имели более обострённое обоняние, нежели голуби. Похоже, эти вымершие птицы заслуживают гораздо лучшей репутации.
1. Путешествие длиной 3200 километров
Каждый год бабочки монархи (Данаида монарх) взмывают вверх и летят к Рио-Гранде, отправляясь в путешествие на ошеломляющее расстояние. Даже несмотря на то, что их популяция сократилась из-за исчезновения растения, выделяющего млечный сок, являющегося единственным источником пищи, они отправляются в путешествие из поколения в поколение. Как им удаётся путешествовать на такое далёкое расстояние и не заблудиться?
Учёные обнаружили в их головном мозге компас, который предоставляет им два типа информации: время суток и позицию Солнца. Бабочки объединяют эти данные, чтобы найти правильное направление полёта. Их сложные глаза наблюдают за Солнцем, затем эта информация соединяется с данными, получаемыми из их усиков, и сигнал поступает в мозг.
Бабочки используют внутренние часы, построенные на ритмической экспрессии ключевых генов. Согласно научным моделям, часы имеют точку отрыва, чтобы контролировать направление монархов — летят ли они направо или налево от южного направления.
«В ходе экспериментов с бабочками монархами, проведёнными в разное время суток, можно наблюдать случаи, когда смена направления во время корректировки курса является необычно длительной, медленной и извилистой», – объясняет доктор Эли Шлизерман (Eli Schlizerman) из Мичиганского университета (University of Michigan).
«Это может происходить в тех случаях, когда они не могут лететь более коротким путём, потому что это потребовало бы пересечения точки отрыва. А когда это случается, их компас указывает северо-восток вместо юго-востока. Это наиболее простая система, чтобы объяснить, как эти бабочки — поколение за поколением — совершают такую поразительную миграцию».
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