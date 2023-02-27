Тайны животных, которые, наконец, могут быть разгаданы

Учёным удалось найти ответы на многие загадки и тайны из мира животных, и многие другие им ещё предстоит открыть. И пусть мы так до сих пор и не увидели Снежного человека или Лохнесское чудовище, некоторые явления и тайны, занимавшие умы учёных и исследователей в разных уголках планеты на протяжении многих лет, всё же нашли научное обоснование.



И перед вами — десять вопросов из мира природы, на которые учёным удалось ответить:



10. Чупакабра

9. Увечья скота

8. Тайны полосатых зебр

7. Дельфинов раскодировали

6. Навигация акул

5. Глубоководный монстр

4. Волшебство в пустыне

3. Путь к бессмертию

2. Интеллект птиц додо, или дронтов

1. Путешествие длиной 3200 километров