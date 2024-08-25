24 самых «вкусных» факта о суши, о которых не слышали даже почитатели японской кухни

Суши по сезонам.
Миллионы людей во всем мире безумно любят суши. Это блюдо за последние 20 лет практически завоевало весь мир. В суши много белков, ими просто насытиться, а риск набрать вес практически стремится к нулю. Это основная причина, по которой большинство диетологов считают, что суши являются одним из самых идеальных и здоровых вариантов для ужина вне дома.
1. Первое упоминание
Первое упоминание
По данным Оксфордского словаря английского языка, самое раннее упоминание о суши на английском языке можно найти в 1893 году в книгу под названием «Японский интерьер». Тем не менее, есть эпизодические ссылки на суши и в других англоязычных источниках, датирующихся 1873 годом.
2. Родина суши
Родина суши - совсем не Япония
Вопреки распространенному мнению, суши появились не в Японии, а в рисоводческом регионе Юго-Восточной Азии более двух тысяч лет назад в долине реки Меконг. Рецепт затем распространился на другие районы, в конце концов появившись в Японии примерно в восьмом веке.
3. Суши и налоги
Суши и налоги.
Когда суши впервые появились в японском обществе, они ценились очень высоко. Людям даже было разрешено платить ими налоги.
4. История рецепта
История рецепта.
Слово "суши" означает «это кислый». Это отражает истоки рецепта данного блюда (суши делали из соленой рыбы, вымоченной в уксусе).
5. «Аутентичные» суши
«Аутентичные» суши.
«Аутентичные» суши, которые, как правило, ассоциируются с традиционной японской версией, этого блюда, называют «эдомае-суши». Это относительно недавний рецепт, который первоначально был ограничен районом Токио.
6. Фаст-фуд суши
Фаст-фуд суши.
Современный стиль суши был создан Ханая Йохеи в 1820 году и этот продукт продавался в киосках фаст-фуда. Они считались фаст-фудом, поскольку их можно было есть как пальцами, так и палочками.
7. Сумеши
Сумеши.
Рис для суши называется сумеши (уксус со вкусом риса) или шари. Шари буквально означает «останки Будды», потому что очень белый цвет риса напоминал людям останки Будды.
8. Из чего готовить суши
Готовим суши
Суши можно приготовить из коричневого или белого риса и из сырой или вареной рыбы. Сырая рыба нарезается кусочками, которые называются сашими, что означает «пронзенное тело».
9. Суши - пальцами
Суши едят пальцами
Правильный, или, если быть более точным, традиционный способ есть суши - пальцами, а не палочками. Тем не менее, сашими едят именно палочками. Суши нужно съедать или сразу или за 2 укуса.
10. Много-много суши
Много-много суши.
В Соединенных Штатах есть около 3946 ресторанов суши. В Японии их около сорока пяти тысяч. Американские суши-бары генерируют $ 2 млрд годового дохода.
11. Опасности суши
Опасности суши.
К некоторым заболеваниям, которые могут передаваться при употреблении в пищу суши, относятся заражение сельдяными червями, круглыми червями и другими паразитами. Суши может также вызвать бактериальные инфекции.
12. Суши как афродизиак
Суши как афродизиак.
Суши обычно рассматривается как возбуждающее средство, потому что два наиболее часто встречаемых в них вида рыбы, лосось и макрель, известны высоким содержанием омега-3 - жирных кислот, которые помогают в производстве возбуждающих гормонов. Кроме того, тунец является источником селена, который помогает увеличить количество спермы.
13. Суши - дело мужское
Суши - дело мужское.
До недавнего времени женщинам было запрещено быть шеф-поварами суши, потому что считалось, что их масло для волос и макияж могут изменить вкус и запах суши. Женщины также имеют более высокую температуру тела (особенно во время менструации). Считалось, что их теплые руки испортили бы холодную рыбу.
14. Повар-сушист
Повар-сушист.
Повара суши имеют одну из самых трудных подготовок среди всех профессиональных поваров. Они должны знать, как готовить сырые морепродукты, какая рыба содержит вредных паразитов и как их устранить. Они также должны знать о биохимических изменениях, которые происходят после смерти рыбы.
15. Калифорнийский ролл
Калифорнийский ролл.
Стандартный Калифорнийский ролл помог сделать суши популярными во всем мире. Калифорнийский ролл или «ролл наизнанку» был первым суши американского происхождения.
16. Норитоши Канаи
Норитоши Канаи.
Норитоши Канаи был японцем, который управлял бизнесом импорта продуктов питания в Лос-Анджелес. Именно он открыл первый американский суши-бар в начале 1960-х годов.
17. Популярность суши
Много суси.
Популярность суши начали набирать в США в 1980-х годах. Связано это было с тем, что американцы начали больше заботиться о своем здоровье.
18. Примитивные суши
Карп для суши.
Примитивное изготовление суши до сих пор практикуется в некоторых сельских районах Японии. Например, «фуна-дзуси» производится из местного пресноводного карпа, который маринуется с рисом и солью в течение года. Сильный запах и характерный вкус можно сравнить со зрелым сыром рокфор.
19. Самые дорогие суши
Самые дорогие суши.
Самая дорогая цена, когда-либо заплаченная за продукты для суши, - $ 1,8 миллиона за 222 килограммов голубого тунца в Японии. Любовь японцев к суши привела к снижению популяции тунца в мире более чем на восемьдесят процентов.
20. Голубой тунец
Что же касается именно голубого тунца, то его популяция сократилась более чем на девяносто шесть процентов из-за растущего спроса на суши. Большая часть промысла голубого тунца происходит у берегов Японии, в которой были введены несколько ограничений на ловлю
21. Суши по сезонам
Суши по сезонам
По традиции, суши должны четко отражать текущий сезон. Следовательно, многие суши-повара в Японии и Америке избегают использовать внесезонную выращиваемую в неволе рыбу.
22. Васаби
Васаби - японский хрен.
Васаби традиционно изготавливается из корня эвтремы японской. Тем не менее, в большинстве ресторанов васаби представляет собой смесь окрашенного в зеленый цвет хрена и горчичного порошка.
23. «Нори-спам»
«Нори-спам»
В то время, когда их интернировали во время Второй мировой войны, американцев японского происхождения кормили картофелем и консервированным мясом SPAM. Картофель им не понравился, а вот мясо пришлось по вкусу. Даже сегодня популярны так называемые «нори-спам» – суши на основе консервированного мяса SPAM.
24. Суши из фугу
Суши из фугу
Фугу - известный вид суши, который готовят из рыбы фугу. Как известно, фугу особенно трудно приготовить, потому что органы этой рыбы производят смертельный нейротоксин, который в 1200 раз более токсичен, чем цианид. Повара должны получить специальную лицензию, чтобы иметь право быть допущенными к приготовлению фугу.
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