На скорую руку: 7 рецептов умопомрачительного омлета, за который можно все отдать

Рецепты самых вкусных омлетов для всей семьи.
С сыром и колбасой, с помидорами и беконом, лёгкий и воздушный, с румяной корочкой, украшенный сверху зеленью – знакомый всем и каждому омлет, который на протяжении долгих лет является классикой в сфере завтраков и перекусов. Но что, если отойти от привычных стереотипов и попробовать что-то новое и необычное, такое, при виде чего потекут слюнки даже у тех, кто скептически относится к подобному блюду?
1. Омлет с сыром
Омлет с сыром идеально подойдёт для лёгкого, но сытного завтрака.
Ингредиенты:
• Яйца - 4 шт;
• Молоко - 120 мл;
• Сливочное масло - 30 г;
• Растительное масло - 1 ст.л;
• Твёрдый сыр - 60 г;
• Соль по вкусу.
Омлет с сыром.
Пошаговое приготовление:
• Разогреть в сковороде растительное масло;
• Смешать венчиком (не взбивая) яйца с молоком и солью;
• Готовую смесь вылить на разогретую сковороду;
• Накрыть крышкой и оставить на 20-30 секунд на сильном огне;
• Убавить огонь до минимума и аккуратно перевернуть омлет на другую сторону;
• Посыпать тёртым сыром;
• Накрыть крышкой и готовить до полностью расплавленного сыра.
2. Омлет из перепелиных яиц с баклажанами и помидорами
Потрясающий вкусный омлет, устоять перед которым просто невозможно.
Ингредиенты:
• Перепелиные яйца - 12 шт;
• Помидоры - 2 шт;
• Баклажаны - 1 шт;
• Молоко - 150 мл;
• Растительное масло - 4 ст.л;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу;
• Зелень для подачи.
Нежный омлет с помидорами и баклажанами.
Пошаговое приготовление:
• Баклажан очистить от кожицы;
• Нарезать кубиками (или толстыми кольцами) и присолить;
• Обжарить на растительном масле до светло-золотистой корочки;
• Добавить к баклажану нарезанные кружочками помидоры
• Обжарить около минуты на медленном огне;
• Смешать вилкой перепелиные яйца, молоко и соль;
• Готовой смесью залить поджаренные овощи;
• Добавить соль и перец по вкусу;
• Накрыть крышкой и готовить на медленном огне;
• Готовый омлет украсить зеленью.
3. Омлет по-японски
Такой омлет однозначно понравится не только взрослым, а и детям.
Ингредиенты:
• Яйца - 5 шт;
• Соевый соус - 1,5 ч.л;
• Сахар - 2 ч.л;
• Рисовый уксус - 1 ч.л;
• Масло растительное.
Омлет по-японски.
Пошаговое приготовление:
• Отделите белки от желтков;
• Необходимо 5 желтков и 4 белка;
• 4 желтка взбить, а 4 белка и 1 желток смешать в отдельной емкости;
• Взбейте белки в лёгкую пену;
• Добавьте сахар, соевый соус и уксус к желткам;
• Хорошо взбейте обе смеси, соедините их и перемешайте;
• Сковороду разогреть (предварительно смазав растительным маслом);
• Полученную смесь вылить тонким слоем (частями);
• Омлет жарить на среднем огне;
• Как только верх схватится, подворачивайте края блинчика и сворачивайте рулетом;
• Постепенно вливайте на сковороду следующую порцию смеси, часть которой должна попасть на скрученный рулет;
• Когда верх возьмётся, заворачивайте рулетом, захватывая уже имеющийся блинный рулет в омлет;
• Должен получиться достаточно толстый рулет;
• Обязательно дайте омлету остыть;
• Нарежьте его равномерными ломтиками;
• Подавайте к столу слегка охлаждённым.
4. Яблочный омлет
Яблочный омлет, устоять перед которым просто невозможно.
Ингредиенты:
• Яйца - 4 шт;
• Яблоки - 1 шт;
• Крахмал - 2 ст. л;
• Сахар - 1 ч.л;
• Сливочное масло.
Сладкий омлет из яблок.
Пошаговое приготовление:
• Отделите белки от желтков;
• Яблоко натрите на крупной тёрке или порежь (соломкой, слайсами);
• Смешайте яблоко, желтки и крахмал;
• Белки с сахаром взбейте в крепкую пену;
• Осторожно подмешайте белки к яблочной массе, чтобы масса осталась воздушной; • Выложите смесь в форму для запекания (смажьте сливочным маслом);
• Запекайте в разогретой духовке до золотистой корочки около 20 минут;
• Готовый омлет остудите и подавайте на стол.
5. Омлет с грибами по-испански
Для истинных гурманов.
Ингредиенты:
• Шампиньоны - 4-5 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Зелёный лук;
• Плавленный сырок - 2 ст.л;
• Сливочное масло - 1 ч.л;
• Оливковое масло - 1 ч.л;
• Бальзамический уксус - 1 ч.л;
• Специи по вкусу.
Аппетитный омлет с грибами.
Пошаговое приготовление:
• Шампиньоны нарежьте крупно (на 2–4 части);
• Нарежьте зелёный лук;
• Добавьте к грибам и луку бальзамический уксус, оставьте мариноваться 5 минут;
• Разогрейте в сковороде сливочное и оливковое масло;
• Обжарьте лук и грибы до золотистого цвета;
• После обязательно переложите в отдельную тарелку;
• Яйца взбейте с солью и специями;
• Добавьте натёртый на мелкой тёрке сыр и перемешайте;
• Вылейте омлет на сковороду, где обжаривались грибы;
• Через полминуты выложите в середину омлета грибы с луком;
• Готовить на медленном огне;
• Подавайте со свежими овощами.
6. Омлет с овощами и сливками
Сочный, ароматный и потрясающе вкусный овощной омлет.
Ингредиенты:
• Яйца - 4 шт;
Сливки - 3 ст. л;
Брокколи - 100 г;
Спаржевая фасоль - 100 г;
Небольшой болгарский перец;
Сливочное масло - 40 г;
Соль и перец по вкусу.
Воздушный омлет с овощами.
Пошаговое приготовление:
• Взбейте яйца;
• Добавьте сливки, соль и перец по вкусу (перемешайте с яйцами);
• Разогрейте сковороду со сливочным маслом;
• Обжарьте до мягкости спаржевую фасоль и соцветия брокколи;
• Добавьте нарезанный кубиками болгарский перец;
• Залейте яичной смесью;
• Когда верх станет плотным, переверните омлет и тоже немного обжарьте.
7. Омлет с ветчиной в болгарском перце
Для тех, кому нравится разнообразие.
Ингредиенты:
• Болгарский перец - 2 шт;
• Яйца - 3 шт;
• Ветчина - 100 г;
• Небольшой кусочек твёрдого сыра;
• Соль и перец по вкусу;
• Несколько веточек петрушки;
• Несколько веточек укропа;
• Растительное масло.
Пальчике оближешь.
Пошаговое приготовление:
• Ветчину нарежьте кубиками и смешай с рубленной зеленью;
• Включите и разогрейте духовку до 190 градусов;
• Взбейте в миске яйца;
• Добавьте тёртый сыр, соль и перец по вкусу;
• Разрежьте перцы пополам;
• Удалите семена и выложите половинки в смазанную маслом форму для запекания;
• Заполните перцы ветчиной с травами;
• Влейте яичную смесь;
• Отправьте в духовку запекаться примерно на 15-20 минут.
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