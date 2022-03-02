10 недавних космических открытий, которые никто не может объяснить

Открытия, которые поставили учёных в тупик.

1. Таинственное магнитное поле Луны

Это загадочное магнитное поле.

2. Галактики возрастом 13 миллиардов лет

Миллионы лет - не возраст для галактики.

3. Волшебный остров Титана

Загадочный остров в Солнечной системе.

4. Астероид с кольцами

Харикло - астероид диаметром 250 километров с собственной системой колец

5. Откуда берется ультрафиолет

Космический ультрафиолет.

6. Странные рентгеновские лучи

И в космосе есть рентген.

7. Шестихвостый астероид

Астероид, который считает, что он - комета.

8. Далекий монстр HD 106906 b

Монстр HD 106906 b

9. Бури на Уране

Урановые бури.

10. Система из трех звезд KIC 2856960

Космические наблюдения - это сложно и увлекательно.