6 гаджетов, история которых намного дольше, чем представляется на первый взгляд

Современный мир невозможно представить без огромного числа гаджетов, призванных сделать нашу повседневность комфортнее и проще. При этом многие из нас, представляя прошлое, видят его вообще без каких-либо устройств. А ведь на самом деле большинство самых распространённых агрегатов из наших квартир и домов существовали и сто лет назад и даже больше.
1. Газовая плита
Совсем скоро плита будет отмечать 200-летний юбилей. /Фото: obzor-top.ru
Мало кто знает, однако этот неотъемлемый гаджет любой современной кухни (исключение составит разве что такая, которая оснащена электрическими плитками) впервые работал ещё во времена Пушкина и Лермонтова - в уже далёком 1825 году. Изобретателем газовой плиты стал английский инженер Джеймс Шарп, который, что не удивительно, работал на газовой фабрике. Соответственно, первый такой гаджет он установи в собственном доме. Однако изобретение сумело быстро привлечь внимание общественности: по данным редакции Novate.ru, всего через десять лет, в 1836 году в Англии построили первую фабрику по производству газовых плит.
Так выглядела первая газовая плита. /Фото: mykharkov.info
Интерес в первых газовых плитах составляет даже их дизайн, ведь их можно сравнить с настоящими произведениями искусства: гаджеты украшались красивым чугунным литьём, и при довольно громоздких габаритах их внешний вид был довольно изящным. Справедливости ради, следует уточнить, что только к началу XX столетия газовые плиты стали появляться в домах европейца со средним достатком, так как стоили они очень дорого, а темпы газификации оставляли желать лучшего. Этот предмет бытовой техники ещё долго оставался скорее предметом роскоши, а в довоенные годы в странах мира больше половины плит оставались угольными.
Интересный факт: к слову, у электрических плит, которые хоть и появились намного позже газовых и уж тем более угольных, также довольно долгая история. Первый гаджет подобного типа был изобретён инженерами немецкой компании AEG в ещё 1908 году.
2. Электроутюг
Электрический утюг - вершина прогресса этого гаджета. /Фото: moi-goda.ru
История появления электроутюга интересна тем, что он должен был заменить свой газовый аналог, тем более, что в этом году, 6 июня, он отметил свой 140-летний юбилей. Как и в случае с плитами, первыми попытками технологически усовершенствовать данный гаджет в чугуне и с углями внутри были именно газовые утюги. Они имели довольно сложную конструкцию и неплохо гладили, вот только были очень опасными: сохранилось немало свидетельств, как из них происходила утечка газа, что приводило к взрывам и пожарам. Столь угрожающая статистика и стала причиной поиска нового варианта питания утюга.
Первые электроутюги были довольно тяжёлыми. /Фото: rus.team
Вначале, уже в первые годы XX столетия газовые утюги попытались заменить более безопасными спиртовыми модификациями. Вот только стоимость такого гаджета была сопоставима со стоимостью автомобиля. Да и в итоге такой вариант оказался своего рода технологическим атавизмом, а распространения и развития не получил. Тогда-то и вспомнили, как в 1882 году Генри Сили из Нью-Йорка спроектировал первый электрический утюг, который поначалу также не отличался максимальной безопасностью и нередко бил током своих владельцев. Впрочем, ему-то как раз ничего не помешало модернизироваться в тогдашнюю эпоху электрификации и стать в итоге повсеместно применяемым гаджетом.
3. Пылесос
Пылесосы появились ещё до Первой мировой войны. /Фото: karcher-stuttgart.by
Пылесос был изобретён в 1901 году британцем Хьюбером Сесилом Бутом. Этот гаджет обзавёлся забавным прозвищем «Пыхтящий Вилли» и по виду мало напоминал своих современных потомков: он представлял собой большой крытый фургон, который был запряжён парой лошадей и набит металлическими цилиндрами, шестерёнками и огромным маховым колесом. Этот агрегат по определению не мог вместиться даже в просторный дом, не то, чтобы квартиру, поэтому его оставляли на улице, а от фургона в комнату, подлежащую уборке, протягивали многометровые шланги, тем более, что работал этот монструозный механизм от бензина.
Это интересно: Несмотря на то, что данное чудо технического прогресса пользовалось огромной популярностью у жителей Лондона, в какой-то момент полиция была вынуждена запретить его применение на улице. А всё потому, что лошади, которые тогда ещё использовались для передвижения общественного транспорта, сильно пугались не только рёва, но даже внешнего вида «Пыхтящего Вилли».
Один из первых комнатных пылесосов от компании Siemens. /Фото: wikipedia.org
Спустя пару лет, в 1905 году произошёл настоящий прорыв в истории модернизации пылесоса. Американским инженерам мало того, что сумели создать «комнатную» модель гаджета, так ещё и питающуюся не от бензина, а от электричества. Весила она, правда, аж 50 килограмм, однако в сравнении с первым уличным фургоном это был большой шаг вперёд. Ещё через три года была изобретена модификация пылесоса, масса которой состояла в два с половиной раза меньше - около 20 килограмм. Но главное, что прогресс этого гаджета уже набирал обороты, и за более чем сто лет истории он плотно поселился в большинстве домов и квартир на планете.
4. Стиральная машина
Стиральной машине тоже уже более столетия. /Фото: vsestiralnie.com
История изобретения стиральной машины примечательна тем, что исследователям до сих пор неизвестно, кто был автором этого гаджета. Так, долгое время считалось, что изобретателем данного гаджета был Алва Фишер, однако это не совсем так. Дело в том, что Фишер получил на свой агрегат патент под номером 966677, а вот патент на самую первую электрическую стиральную машину обозначен номером 921195. Имя изобретателя первой машинки история вообще не сохранила.
Первая стиральная машинка. /Фото: stuki-druki.com
Однако известно, что она представлял собой деревянный барабан, который вращался в обе стороны и мог питаться как от бензинового двигателя внутреннего сгорания, так и от электродвигателя. Интересно, что первая стиралка имела ещё и рычаг сцепления. Впрочем, начало пути гаджетам для стирки было положено, и с самого начало было оно весьма успешным: по информации редакции Novate.ru, после появления в 1908 году в США электрической стиральной машины стало толчком к постепенному упразднению профессии прачки, ведь там в период с 1910 по 1920 годы количество домашней прислуги снизилось приблизительно на 400 тысяч человек. А первая полностью автоматическая стиралка была создана в 1949 году там же, в США, а программировалась она за счёт использования перфокарт.
5. Холодильник
Холодильнику уже больше полутора веков. /Фото: dekoriko.ru
История холодильника официально берёт своё начало в 1858 году, когда французским учёным Фердинандом Карре была разработана технология получения искусственного льда из аммиака, что позволило ему создать холодильную машину. Вот только при всей перспективности такого гаджета он оказался в забытьи на несколько десятилетий. А вот следующая страница летописи холодильника была открыта в Российской империи, в начале XX столетия, когда одной московской фирмой началось изготовление аппаратов по созданию искусственного льда, который назывался «Эскимо». Работать такие машины могли от самых разных источников: дров, угля, керосина и даже спирта.
Первые холодильники были большими громоздкими камерами. /Фото: pustunchik.ua
А вот первый бытовой электрический холодильник появился чуть позднее, в 1913 году. Его конструкция отличалась использованием довольно токсичных веществ - видимо, поэтому популярности среди населения такой холодильник не снискал. И только в 1926 году датскому инженеру Кристиану Стинструпу удалось спроектировать бесшумный, сравнительно безвредный и при этом долговечный холодильник, который предназначался именно для частного использования в доме или квартире. Год спустя, после приобретения соответствующего патента, компанией General Electric было развёрнуто массовое производство модели холодильников Monitor-Top, что стало новой вехой в развитие гаджетов современного типа.
6. Микроволновка
Микроволновка появилась куда раньше, чем кажется. /Фото: geekville.ru
Обывателю кажется, что микроволновые печи появились только лет тридцать-сорок назад, а на самом деле ей уже почти вдвое больше. Реальная история СВЧ-печи фактически началась сразу после окончания Второй мировой войны. Тогда компания Raytheon, которая предыдущие годы занималась производством военной техники для американской армии, оказалась без заказов и оказалась на пороге финансового краха. Выход из тяжёлого положения внезапно нашёл инженер Перси Спенсер, который ранее сконструировал излучатель сверхвысокочастотных волн, первоначально предназначавшийся для радаров ПВО и сумел его доработать для мирных потребностей.
Одна из первых бытовых микроволновок, 1950-е годы. /Фото: ferra.ru
Документальное подтверждение изобретения микроволновки произошло 8 октября 1945 года, когда Спенсером был зарегистрирован патент на аппарат для приготовления еды за счёт использования электромагнитных волн. К 1947 году конструкция гаджета была усовершенствована, компанией Raytheon был налажен выпуск первых на планете микроволновые печи под названием Radarange. Первые гаджеты данного типа были довольно громоздкими и больше напоминали массивный шкаф, а основными пользователями на тот момент были военные части - с их помощью размораживали продукты в солдатских столовых. А первая бытовая модификация микроволновки для дома, отличавшаяся уже большей компактностью, была презентована в 1955 году.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии