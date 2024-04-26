Время от времени утюг нуждается в чистке. В противном случае он начнёт пачкать чистую одежду. Чуть ниже вы узнаете о 3-х самых распространённых ошибках при чистке утюга и о том, как всё-таки сделать это правильно. Век живи, век учись!







Главные ошибки при чистке утюга

Как очистить утюг таблеткой?

Как почистить утюг перекисью?

Как почистить утюг уксусом?

Первая ошибка — это чистка солью. Крупнозернистая соль может попросту испортить покрытие утюга.Вторая ошибка — это зубная паста. Она мало эффективная; кроме того, попадает в отверстия для пара, и потом её сложно оттуда достать.Третья ошибка — это лимонная кислота. Ею в основном чистят утюг внутри. Кислота может довольно быстро испортить ваш прибор.Включите утюг, выставите среднюю температуру. Подложите бумажную салфетку. Возьмите 1 таблетку ацетилсалициловой кислоты. Начните очищать ею утюг. Главное — стараться не вдыхать пар.Обязательно откройте окна, поскольку запах очень едкий.Результат невероятный! Утюг полностью чистый. Теперь проутюжьте бумажную салфетку, чтобы полностью удалить остатки таблетки и грязи.Ещё один эффективный и правильный способ очистки утюга — с помощью аптечной перекиси водорода 3 %. В 200 мл воды налейте 50 мл перекиси и добавьте 3 ч. л. соды. Налейте смесь на слой из бумажных салфеток.Теперь нужно просто проутюжить эти салфетки! Утюг сам очистится за считанные секунды.С помощью этого способа вы сможете удалить налёт внутри утюга. Итак, включите прибор. В 0,5 л воды влейте 5 ст. л. столового уксуса. Перемешайте и залейте внутрь утюга.Возьмите противень, на дно положите какие-нибудь деревянные палочки, чтобы утюг его не касался. Залейте горячую воду в противень. Поставьте утюг на палочки и нажимайте на кнопку подачи пара.Чтобы утюг меньше загрязнялся, используйте чистую питьевую воду.Теперь нужно нейтрализовать кислоту уксуса внутри утюга. Для этого внесите щёлочь, а именно: в 0,5 л воды растворите 3 ч. л. соды. Залейте в утюг и нажмите на кнопку подачи пара ещё пару раз.Затем выключите утюг, подождите, пока он остынет. Вылейте раствор. После этого налейте воду и ещё раз прогоните пар.Теперь утюг будет полностью чистым! Проводите такую процедуру время от времени, когда заметите, что прибору требуется очистка.