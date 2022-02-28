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Соседи смеялись, думая, что хозяин строит огромный бассейн, но ошиблись и начали проситься в гости


Соседи подумали, что он строит бассейн, но всё оказалось куда круче. | Фото: 4.404content.com.

Соседи подумали, что он строит бассейн, но всё оказалось куда круче. | Фото: 4.404content.com.

Сегодня бассейном в загородном доме никого не удивишь. Поэтому, когда на один из участков приехал экскаватор, никто из соседей не обратил на это особого внимания. И только когда стало понятно, что котлован для обычного бассейна чересчур большой, все заинтересовались, что же задумал владелец этого дома.


А на самом деле мужчина решил построить вовсе не бассейн, где можно было бы спасаться от жары в знойные дни, а настоящий пруд. Всё началось с рытья котлована. Он обратился в специализированную компанию. Правда, по его словам, можно было просто арендовать экскаватор, и тогда эти работы обошлись бы ему в 4 раза дешевле.

Котлован оказался куда больше, чем для обычного бассейна. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.

Котлован оказался куда больше, чем для обычного бассейна. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.

 

Уже в готовый котлован был уложен противофильтрационный материал (200х50 метров), назначение которого – удерживать воду, не давая ей уйти в землю.
На дно котлована уложили противофильтрационный материал. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.

На дно котлована уложили противофильтрационный материал. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.

 
Первый слой - песчанный. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.

Первый слой - песчанный. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.

 

Следующий слой – песчаный. 60 тонн песка были равномерно распределены по дну котлована.

Затем были уложены ещё 70 тонн речного камня.
Каменный слой распределяли вручную, и это заняло приличный кусок времени.
Речной камень пришлось распределять вручную. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.

Речной камень пришлось распределять вручную. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.

 

После этого пришло время заняться дизайном пруда. Дно сделано в несколько уровней с перепадом высот, из каменных плит сделаны ступеньки, которые позже превратили в оригинальный водопад.
Перепад высот для создания водопадов. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.

Перепад высот для создания водопадов. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.

 
Насосы для нагнетания воды. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.

Насосы для нагнетания воды. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.

 
Искусственный пруд организчно вписался в ландшафтный дизайн участка. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.

Искусственный пруд организчно вписался в ландшафтный дизайн участка. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.

 

У пруда установили насосы и фильтр, в котором в качестве наполнителя использовали ячменную солому. По периметру пруда мужчина высадил растения, а в довершении дизайнерских изысканий зарыбил своё домашнее озерцо. Пруд настолько органично вписался в ландшафтный дизайн участка, что его просто не отличить от природного водоёма.

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Соседи смеялись, думая, что хозяин строит огромный бассейн, но ошиблись и начали проситься в гости

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Соседи смеялись, думая, что хозяин строит огромный бассейн, но ошиблись и начали проситься в гостиПодписаться на мой Instagram
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