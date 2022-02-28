Соседи смеялись, думая, что хозяин строит огромный бассейн, но ошиблись и начали проситься в гости

Соседи подумали, что он строит бассейн, но всё оказалось куда круче. | Фото: 4.404content.com.
Сегодня бассейном в загородном доме никого не удивишь. Поэтому, когда на один из участков приехал экскаватор, никто из соседей не обратил на это особого внимания. И только когда стало понятно, что котлован для обычного бассейна чересчур большой, все заинтересовались, что же задумал владелец этого дома.
А на самом деле мужчина решил построить вовсе не бассейн, где можно было бы спасаться от жары в знойные дни, а настоящий пруд. Всё началось с рытья котлована. Он обратился в специализированную компанию. Правда, по его словам, можно было просто арендовать экскаватор, и тогда эти работы обошлись бы ему в 4 раза дешевле.
Котлован оказался куда больше, чем для обычного бассейна. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.
Уже в готовый котлован был уложен противофильтрационный материал (200х50 метров), назначение которого – удерживать воду, не давая ей уйти в землю.
На дно котлована уложили противофильтрационный материал. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.
Первый слой - песчанный. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.
Следующий слой – песчаный. 60 тонн песка были равномерно распределены по дну котлована.
Затем были уложены ещё 70 тонн речного камня. Каменный слой распределяли вручную, и это заняло приличный кусок времени.
Речной камень пришлось распределять вручную. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.
После этого пришло время заняться дизайном пруда. Дно сделано в несколько уровней с перепадом высот, из каменных плит сделаны ступеньки, которые позже превратили в оригинальный водопад.
Перепад высот для создания водопадов. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.
Насосы для нагнетания воды. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.
Искусственный пруд организчно вписался в ландшафтный дизайн участка. | Фото: imgur.com/a/5JVoT#R7pfR1j.
У пруда установили насосы и фильтр, в котором в качестве наполнителя использовали ячменную солому. По периметру пруда мужчина высадил растения, а в довершении дизайнерских изысканий зарыбил своё домашнее озерцо. Пруд настолько органично вписался в ландшафтный дизайн участка, что его просто не отличить от природного водоёма.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии