11 правил этикета других стран, которые стоит знать туристу, чтобы не прослыть невеждой

1. Китай: Оставить тарелку пустой после трапезы - проявление неуважения к хозяйке

Такой вид тарелки китайскую хозяйку точно не порадует. /Фото: edalnya.com

Оставьте на тарелке часть своей порции, и китайцы этом порадуются. /Фото: zizuhotel.ru

2. Индия и Япония: остатков на тарелке быть не должно

Когда ситуация обратная китайской. /Фото: city-sochi.ru

Чтобы не обидеть хозяйку - съедайте все с тарелки. /Фото: indiada.ru

3. Япония: палочки, вставленные в рис - траурный жест

Палочки в рисе - атрибут...японских похорон. /Фото: dksovr.ru

Правильное положение палочек между приемами пищи в Японии - на подставке. /Фото: aminoapps.com

4. Венгрия: чокнуться бокалами во время тоста - дурной знак

Забудьте об этом жесте, когда вы в Венгрии. /Фото: poznanie21.ru

Отсалютуйте венгру бокалом, пожелайте здоровья, а большего он от вас и не потребует. /Фото: alcofan.com

5. Страны Африки и Ближнего Востока: правшам нельзя есть левой рукой, а левшам - правой

В тарелку - только правой рукой. /Фото: insider.com

Для врожденных левшей правило работает в обратную сторону. /Фото: kanal-o.ru

6. Таиланд: использование вилки во время еды имеет ограничение

Такой набор столовых приборов в Таиланде не случайный. /Фото: unsplash.com

Вилку используют, но ею не едят. /Фото: lifeglobe.net

7. Китай: рыбу во время еды нельзя переворачивать

Рыбу в Китае едят не полностью. /Фото: news.myseldon.com

Перевернуть рыбу в Китае - плохая примета. /Фото: opstina-zvornik.org

8. Иордания: соблюдайте кофейный этикет

В Иордании питье кофе - целый ритуал. /Фото: miramalo.club

Маленькая чашечка и максимум три добавки - обязательный атрибут кофейного этикета в Иордании. /Фото: rusib.ru

9. Бразилия: чтобы не переесть, следите за фишками на столах

Фишка в бразильском ресторане - не просто так. /Фото: livejournal.com

Зеленая фишка для еще голодных, красная - вы уже сыты. /Фото: livejournal.com

10. Корея: чашка с напитком в обеих ладонях - знак уважения к старшим

Старших в Корее почитают даже тем, как берут из их рук напиток. /Фото: haber7.net

Чашкой в двух ладошкой можно уважить корейского старика. /Фото: dolci.pw

11. Италия: капучино после полудня - моветон

Итальянский кофе тоже имеет особенности употребления. /Фото: dselection.ru

Капучино - только на завтрак. /Фото: medium.com