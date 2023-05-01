11 правил этикета других стран, которые стоит знать туристу, чтобы не прослыть невеждой

Попадая в другую страну, мы стараемся вести себя так, чтобы не выказать неуважения к местным жителям. Вот только даже корректное и вежливое поведение может оказаться недостаточным, ведь одна небольшая неточность в соблюдении какого-нибудь малоизвестного ритуала создаст о вас впечатление невежественного человека. Особенно такие казусы случаются в правилах столового этикета - то, что у нас считается нормой, за границей является моветоном. Поэтому очень важно знать особенности этикета в разных странах, чтобы своим незнанием не попасть впросак.
1. Китай: Оставить тарелку пустой после трапезы - проявление неуважения к хозяйке
Такой вид тарелки китайскую хозяйку точно не порадует. /Фото: edalnya.com
Если для нашего человека съесть все, что предложат в гостях чуть ли не последние крошки на тарелке пособирать - это норма, то вот
в ряде провинций Китая такое действо станет, по сути, оскорблением для хозяйки.
Оставьте на тарелке часть своей порции, и китайцы этом порадуются. /Фото: zizuhotel.ru
Все дело в разнице значения пустой тарелки: у нас так гость показывает, что ему понравилось все, что он себе наложил, а вот на Востоке - что он так и не наелся предложенной трапезой и остался голодным. Поэтому, находясь за столом в китайской семье, лучше наложите больше еды, чтобы утолить голод, но что-то на тарелке все же оставьте.
2. Индия и Япония: остатков на тарелке быть не должно
Когда ситуация обратная китайской. /Фото: city-sochi.ru
А вот в недалеких от Китая Индии и Японии правило работает с точностью да наоборот: там во время приема пищи нужно съесть все, что вы положили во время трапезы себе на тарелку, и ничего на ней не оставить.
Чтобы не обидеть хозяйку - съедайте все с тарелки. /Фото: indiada.ru
В противном случае, хозяйка может решить, что предложенные ею блюда вам пришлись не по душе или, того хуже, и вовсе невкусными оказались. Поэтому важно следить за количеством пищи, которую кладете к себе на тарелку и в этих восточных государствах.
3. Япония: палочки, вставленные в рис - траурный жест
Палочки в рисе - атрибут...японских похорон. /Фото: dksovr.ru
Пожалуй, мало кто сможет сравниться с соблюдением древних традиций в реалиях современной повседневности с японцами. Поэтому их может глубоко обидеть даже незначительный небрежный жест. Одним из самых ярких тому подтверждений: если во время поедания блюда, содержащего рис, турист или иностранный гость воткнет в этот самый рис палочки, то этим оскорбит местного жителя до глубины души.
Правильное положение палочек между приемами пищи в Японии - на подставке. /Фото: aminoapps.com
Все дело в традициях...японского погребального обряда. Оказывается, во время похорон покойному выделяют отдельную тарелку с рисом и ее не трогают, а палочки для нее втыкают в блюдо. Поэтому, если не хотите попасть впросак с этим незамысловатым жестом, то после окончания трапезы отложите приборы параллельно углу стола и недалеко от себя на специальную подставку.
4. Венгрия: чокнуться бокалами во время тоста - дурной знак
Забудьте об этом жесте, когда вы в Венгрии. /Фото: poznanie21.ru
Вряд ли можно найти отечественное застолье, где после вдохновляющего или просто приятного тоста не будет звучат звон бокалов. А вот венгерские семьи так никогда не сделают. Причем причина отказа от чоканья напитками лежит сразу в двух плоскостях: исторической и суеверной.
Отсалютуйте венгру бокалом, пожелайте здоровья, а большего он от вас и не потребует. /Фото: alcofan.com
Как объясняют знатоки венгерской истории и традиций, в 19 веке австрийские власти подавили восстание венгров, которое лидеры государства отметили публичным празднованием. И вот как раз там они громко чокались бокалами. Поэтому сегодня эта традиция - а считается, что именно так она и зародилась - не практикуется венграми. Более того, многие считают, что стукнуться бокалами во время тоста является чем-то сродни плохой примете: так можно навлечь на себя беду. Так что, оказавшись в Венгрии, достаточно будет после тоста просто поднять бокал и произнести: «За ваше здоровье!».
5. Страны Африки и Ближнего Востока: правшам нельзя есть левой рукой, а левшам - правой
В тарелку - только правой рукой. /Фото: insider.com
В странах Ближнего Востока и Африки очень щепетильно относятся к тем традициям, что пришли из религии. Поэтому, когда местный житель увидит, как турист трапезничает левой рукой, а пишет при этом правой, он расценит это как неуважение и даже оскорбление. Все дело в том, что этих странах левую руку вообще стараются не использовать, не то, что во время еды, но даже при передаче документов, ведь, следуя верованиям, ею они подмываются после туалета.
Для врожденных левшей правило работает в обратную сторону. /Фото: kanal-o.ru
Поэтому во время трапезы к тарелке старайтесь прикасаться только правой рукой. Исключение из этого правила делаются только для левшей, однако оно не исчезает для них совсем, а просто работает наоборот: принимать пищу и передавать документы они не должны уже правой рукой.
6. Таиланд: использование вилки во время еды имеет ограничение
Такой набор столовых приборов в Таиланде не случайный. /Фото: unsplash.com
В Таиланде, как и в большинстве стран Востока, где главным блюдом считается рис. При этом во время трапезы на стол вам обычно предложат сразу три вида столовых приборов: палочки, ложку и вилку. Однако это совсем не значит, что вы имеете право выбора, чем есть рис, не рискнув при этом обидеть хозяина.
Вилку используют, но ею не едят. /Фото: lifeglobe.net
На самом деле у каждого прибора на столе свое строго регламентированное назначения и даже рука, которая должна им пользоваться. Так, вилка держится в левой руке, ложка - в правой. При этом вилкой в Таиланде не предусмотрено есть по этикету: с ее помощью пищу разделяют на меньшие кусочки.
7. Китай: рыбу во время еды нельзя переворачивать
Рыбу в Китае едят не полностью. /Фото: news.myseldon.com
В Китае вообще есть довольно много занимательных традиций столового этикета, и одна из них гласит: о нельзя переворачивать рыбу, если уже одну ее часть вы съели. Истоки такого странного поведения с блюдом берутся из народных поверий. Так, считается, что подобное действие станет причиной так называемого «dao yue» (с кит. «беда или неудача»).
Перевернуть рыбу в Китае - плохая примета. /Фото: opstina-zvornik.org
Гость или турист, перевернувший рыбу, будто переворачивает рыбацкую лодку. Поэтому китайцы, будучи довольно суеверным народом, не притрагиваются к той части блюда из рыбы, которая обращена вниз. Хотя, справедливости ради, следует уточнить, что сегодня эта норма этикета соблюдается в основном в южной части Китая, а также в Гонконге.
8. Иордания: соблюдайте кофейный этикет
В Иордании питье кофе - целый ритуал. /Фото: miramalo.club
В большинстве стран мира утро без чашки кофе - это вообще не утро. А потому вполне логично, что со временем этот ежедневный процесс обзавелся собственным этикетом и приобрел статус настоящего ритуала. Так произошло и в Иордании, где питье кофе по утрам имеет несколько строгих правил, которые соблюдаются неукоснительно.
Маленькая чашечка и максимум три добавки - обязательный атрибут кофейного этикета в Иордании. /Фото: rusib.ru
К примеру, местные бедуины никогда не сядут пить бодрящий напиток все вместе: женщины и мужчины в этот момент рассаживаются отдельно друг от друга. Кроме того, кофе разливается в небольшие чашечки и подается строго справа налево. Конечно, кофеманы могут попросить добавки, но и здесь не все так просто - они могут это сделать только трижды.
9. Бразилия: чтобы не переесть, следите за фишками на столах
Фишка в бразильском ресторане - не просто так. /Фото: livejournal.com
Бразилия - страна удивительная и не всегда понятная европейцу. Поэтому нет ничего странного в наличии среди их правил столового этикета парочки интересных практик, одна из которых непосредственно с блюдом никак не связана.
Зеленая фишка для еще голодных, красная - вы уже сыты. /Фото: livejournal.com
В бразильских ресторанах на столах можно заметить фишки, окрашенные в два цвета: с одной стороны - в зеленый, а с другой - в красный. Они нужны для того, чтобы контролировать количество поданных блюд. Работает это так: если персонал видит на вашем столе зеленой стороной наверх - это значит, что вы еще не наелись, а потому они могут предложить вам что-нибудь еще. Если фишка лежит красным бочком кверху - на данный момент в добавке вы не нуждаетесь.
10. Корея: чашка с напитком в обеих ладонях - знак уважения к старшим
Старших в Корее почитают даже тем, как берут из их рук напиток. /Фото: haber7.net
В Корее также строго соблюдают многие традиции, в особенности те, что связаны с почитанием старших. Поэтому важно знать, что один просто жест может уважить корейца в возрасте а может его обидеть. Причем зависеть реакция будет от...количества рук.
Чашкой в двух ладошкой можно уважить корейского старика. /Фото: dolci.pw
Дело в том, что в Корее есть такая традиция: если вам подает напиток пожилой человек, обязательно примите его, держа в обеих руках - именно так вы покажете свое уважение к нему. Кроме того, существует еще одно правило столового этикета, относящееся к людям данной возрастной категории: трапезничать за столом начнут только в после того, как самый старший человек начнет есть.
11. Италия: капучино после полудня - моветон
Итальянский кофе тоже имеет особенности употребления. /Фото: dselection.ru
Те, кто путешествовал по Италии, наверняка мог заметить такую тенденцию: местное население не пьет капучино после обеда. И ведь это не каприз, а самое настоящее правило этикета, несоблюдение которого для туриста обернется косыми взглядами и наречением его невежей.
Капучино - только на завтрак. /Фото: medium.com
Все дело в том, что у итальянцев давно заведено пить капучино исключительно на завтрак с парочкой круассанов. Именно поэтому данный напиток вряд ли можно увидеть у местных жителей позже полудня. Так что, из уважения к традициям, в Италии можно и отказаться от чашечки ароматного капучино за ужином.
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