5 крошечных жилых домов, которые умудрились построить за сущие копейки

Крошечные жилые дома, построенные из вторсырья или строительных отходов с минимальным бюджетом

1. «Крошечный дом-трансформер» за 500 долларов (Штат Вашингтон, США)

| Фото: toptales.cc. Скотт Брукс — владелец компактного жилища на строительство, которого потратил $500.| Фото: toptales.cc.

В «Крошечном доме-трансформере» удалось организовать полноценную кухню и рабочее место (дом Скотта Брукса). | Фото: hronika.info.

Благодаря грамотной планировке удалось организовать и спальное место, и уютную гостиную («Крошечный дом-трансформер»). | Фото: toptales.cc.

В холодную пору дом отапливается помощью дровяной печи («Крошечный дом-трансформер»). | Фото: hronika.info.

2. Крошечный домик на опушке леса The Sunset House (штат Верджиния, США)

Супруги Ник Олсон и Лайла Хорвиц создали домик на опушке леса из старых оконных рам (The Sunset House, США). | Фото: huckberry.com.

Крошечный домик на опушке леса The Sunset Hous имеет полностью остекленный фасад. | Фото: huckberry.com.

Для строительства и создания интерьера использовали только вторсырье и выброшенные предметы (The Sunset House, США). | Фото: googleusercontent.com.

Невероятный вид из домика компенсирует все бытовые неудобства (The Sunset House, США). | Фото: casasincreibles.com.

Днем хижина освещается солнечными лучами, а ночью с помощью свечей (The Sunset House, США). | Фото: huckberry.com.

Полное единение с природой вдохновляет больше нежели работа в кабинетах (The Sunset House, США). | Фото: googleusercontent.com.

3. Двухэтажный мини-дом из строительных отходов и мусора (Херефорд, Великобритания)

Кристиан Монтес и Кира Пауэлл построили двухэтажный дом из строительного мусора. | Фото: 4tololo.ru.

Для внутренней отделки использовали сэндвич-панели, которые обошлись им 800 долларов. | Фото: bigpicez.pw.

В домике обустроили полноценную кухню и уютную гостиную. | Фото: bigpicez.pw.

Благоустроенная спальня и рабочий кабинет в двухэтажном домике из вторсырья. | Фото: micetimes.asia.

4. Дом-будка «Teeny Greeny» защитника природы в Орландо (штат Флорида, США)

Крошечный дом Роба Гринфилда, построенный в рамках проекта «Teeny Greeny» (США). | Фото: tiredbee.com.

Интерьер и сам крошечный дом Роба Гринфилда создан исключительно из вторсырья или переработанных материалов («Teeny Greeny», США). | Фото: robgreenfield.tv.

Внутри дома-будки удалось создать зону сна, отдыха и рабочее место («Teeny Greeny», США). | Фото: robgreenfield.tv.

В создании крошечного дома Робу Гринфилду помогали друзья и единомышленники. | Фото: robgreenfield.tv.

Овощи Роб Гринфилд выращивает сам, которые консервирует и хранит в кладовой. | Фото: tiredbee.com.

Кухня и все необходимое оборудование для приготовления пищи расположено под навесом во дворе («Teeny Greeny», США). | Фото: obgreenfield.tv.

Туалет и душевая на улице за домом («Teeny Greeny», США). | Фото: robgreenfield.tv.

5. Крошечный дом, который построил подросток из Дабука (штат Айова, США)

Люк Тилл – самый юный строитель собственного крошечного дома. | Фото: green-life.livejournal.com.

Этапы строительства крошечного дома, созданного юным Люком Тиллом (США). | Фото: kudaka.ru.

Интерьер крошечного дома, построенного подростком за 1500 долларов. | Фото: green-life.livejournal.com.