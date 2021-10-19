5 крошечных жилых домов, которые умудрились построить за сущие копейки

Идея создания маленьких домиков, пригодных для полноценного жилья, не нова. Как правило, на такие проекты уходят совсем немалые средства, но не всегда. Как оказалось, есть до такой степени увлеченные люди, что умудряются построить себе дом потратив на него от 500 до 1500 дол. Если не верите, то посмотрите следующий обзор и воочию убедитесь, что такое чудо вполне возможно.
Крошечные жилые дома, построенные из вторсырья или строительных отходов с минимальным бюджетом.
Многим современным людям, независимо от возраста, очень даже по душе идея владения крошечным домиком. Для кого-то это прекрасный вариант комфортного путешествия на колесах практически в домашних условиях, для кого-то – идеальное место для создания уединенного рабочего места, ну а для большинства – загородная дача, позволяющая провести выходные всей семьей на лоне природе. Но есть неординарные люди, которые предпочитают полный минимализм не столько от того, что располагают малым бюджетом, а потому, что это их жизненная философия – довольствоваться малым, не нанося вред окружающей среде. Вот именно о таких проектах специалисты Novate.Ru собрали информацию и готовы поделиться с вами.
1. «Крошечный дом-трансформер» за 500 долларов (Штат Вашингтон, США)
Скотт Брукс — владелец компактного жилища на строительство, которого потратил $500. | Фото: toptales.cc.
Скотт Брукс — один из тех увлеченный людей, которые предпочитают владеть компактным жилищем среди лесной чащи, нежели хоромами в душном и перенаселенном Вашингтоне. Поэтому и возникла у молодого человека идея строительства крошечных апартаментов на загородном участке своего лучшего друга.
В «Крошечном доме-трансформере» удалось организовать полноценную кухню и рабочее место (дом Скотта Брукса). | Фото: hronika.info.
Скотт Брукс – весьма неординарный молодой человек, который несколько лет колесил по самым укромным уголкам планеты, изучая жизнь и быт уединенных племен и поселений. Поэтому, вернувшись в Америку, он нашел себя в натуральном земледелии и решился на строительство собственного крошечного домика, недалеко от места работы.
Благодаря грамотной планировке удалось организовать и спальное место, и уютную гостиную («Крошечный дом-трансформер»). | Фото: toptales.cc.
Для строительства своей обители площадью 7,7 к.в метров он использовал исключительно переработанные материалы и найденное на свалках вторсырье. На весь процесс создания и обустройства собственных мини-апартаментов у него ушло всего лишь 500 долларов и это с учетом строительства душевой и туалета на прилегающей территории. Несмотря на малую внутреннюю площадь, Скотту удалось оформить спальное место, установив кровать на втором ярусе, а под ней расположить уютную гостиную. Рядом нашлось местечко и для рабочего стола.
В холодную пору дом отапливается помощью дровяной печи («Крошечный дом-трансформер»). | Фото: hronika.info.
Также оборудовал полноценную кухню и крошечную прихожую. В холодный сезон домик отапливается с помощью дровяной печи, поэтому владелец столь необычных апартаментов не чувствует никакого дискомфорта в любую пору года.
2. Крошечный домик на опушке леса The Sunset House (штат Верджиния, США)
Супруги Ник Олсон и Лайла Хорвиц создали домик на опушке леса из старых оконных рам (The Sunset House, США). | Фото: huckberry.com.
Этот необычайно светлый крошечный дом построили собственными силами фотограф Ник Олсон и дизайнер Лайла Хорвиц в горах Западной Вирджинии. Идея создания столь нетривиального дома возникла еще в первый день знакомства, когда молодая пара прогуливалась по живописному лесу и мечтала об уютном домике, где фасад бы состоял из одних лишь окон, и они смогли бы любоваться закатом ежедневно, не покидая свое уютное гнездышко.
Крошечный домик на опушке леса The Sunset Hous имеет полностью остекленный фасад. | Фото: huckberry.com.
Учитывая их творческую натуру, мечта очень быстро воплотилась в создание проекта, а потом и в появлении настоящего дома. К тому времени уже семейной паре понадобилось всего лишь 6 недель и 500 долларов, что бы полностью создать и обустроить свое семейное гнездо. Для строительства стеклянной стены они использовали старые оконные рамы и балконные двери, которые были просто выброшены на мусорные полигоны. Древесину для создания каркаса дома и отделки интерьера супругам отдали местные фермеры, когда разбирали старые сараи и амбары, причем это было не первое место их использования, так что дом получился из дважды переработанных материалов.
Для строительства и создания интерьера использовали только вторсырье и выброшенные предметы (The Sunset House, США). | Фото: googleusercontent.com.
Но это абсолютно не смущало молодых людей, а наоборот лишь добавляло азарта, ведь чтобы привести такую древесину в надлежащий вид, понадобилось немало смекалки и труда. Учитывая, что они являются весьма креативными людьми, то используя только выброшенные за ненадобностью вещи и предметы, им удалось создать стильный интерьер.
Невероятный вид из домика компенсирует все бытовые неудобства (The Sunset House, США). | Фото: casasincreibles.com.
А то обстоятельство, что оконные рамы пропускают огромное количество солнечных лучей, стал самым интересным украшением, ведь игра света и тени в течении дня создают поистине уникальный дизайн без дополнительных ухищрений.
Днем хижина освещается солнечными лучами, а ночью с помощью свечей (The Sunset House, США). | Фото: huckberry.com.
Поскольку в домике нет электроэнергии, молодожены пользуются дровяной печкой и баллонным газом, а для принятия душа идеально подходит как родниковая вода, так и дождевая. Если первое время Ник и Лайла здесь проводили только выходные, то теперь они перебрались сюда жить, оставив работу в городе.
Полное единение с природой вдохновляет больше нежели работа в кабинетах (The Sunset House, США). | Фото: googleusercontent.com.
Теперь супруги созидают на лоне природы, и как утверждают, здесь вдохновляющих идей появляется намного больше, нежели в многолюдном офисе, где они раньше творили.
3. Двухэтажный мини-дом из строительных отходов и мусора (Херефорд, Великобритания)
Кристиан Монтес и Кира Пауэлл построили двухэтажный дом из строительного мусора. | Фото: 4tololo.ru.
Этот удивительный домик начали строить молодые британцы Кристиан Монтес и Кира Пауэлл, из-за того что полностью потеряли надежду иметь собственное жилье, учитывая непомерные цены на недвижимость. Но со временем так увлеклись этим незаурядным занятием, что теперь даже не помышляют об огромном городе и больших апартаментах.
Для внутренней отделки использовали сэндвич-панели, которые обошлись им 800 долларов. | Фото: bigpicez.pw.
Учитывая то, что молодой человек по образованию архитектор, а Кира окончила школу дизайна, им без особого труда удалось создать проект крошечного дома площадью 12,5 кв. метров при высоте потолка 3,65 м. В нем с профессиональной точностью и рациональностью был просчитан каждый миллиметр полезной площади. Благодаря достаточной высоте получилось организовать своеобразный второй этаж, что значительно увеличило жизненное пространство.
В домике обустроили полноценную кухню и уютную гостиную. | Фото: bigpicez.pw.
Чтобы максимально удешевить процесс для строительства, использовали отходы строительных материалов, а также вторсырье или выброшенные предметы, которые уже никому не нужны. Применяя свои навыки и прибегая к помощи друзей и родственников, молодоженам удалось построить весьма уютный двухэтажный домик на автомобильном прицепе, который установили на приусадебном участке родителей Киры.
Благоустроенная спальня и рабочий кабинет в двухэтажном домике из вторсырья. | Фото: micetimes.asia.
Всего же на строительство и обустройство интерьера было потрачено 1500 долларов, что в 10 раз дешевле такого же по площади стационарного дома. Более подробно о строительстве этого уникального дома можно прочитать на страницах Novate.Ru.
4. Дом-будка «Teeny Greeny» защитника природы в Орландо (штат Флорида, США)
Крошечный дом Роба Гринфилда, построенный в рамках проекта «Teeny Greeny» (США). | Фото: tiredbee.com.
Уникальный экологический проект Teeny Greeny - необычное, городское приключение Роба Гринфилда. Это беспрецедентный пример для тех, кто желает упростить свою жизнь и научиться не наносить непоправимый вред земле, оставляя лишь положительное влияние на окружающую среду.
Интерьер и сам крошечный дом Роба Гринфилда создан исключительно из вторсырья или переработанных материалов («Teeny Greeny», США). | Фото: robgreenfield.tv.
Это, конечно, совсем эксцентричный и крайний пример, но его участник искренне надеется вдохновить людей хотя бы на небольшие изменения в своей жизни, которые поспособствуют сохраннности природы на долгие годы.
Столь нестандартный пример минимизации жизненного пространства и окружающих предметов Роб Гринфилд демонстрирует уже во второй раз. Первый проект дома составлял лишь 4,65 кв. метров жилого пространства, которое ему удалось создать на прицепе от легкового автомобиля.
Внутри дома-будки удалось создать зону сна, отдыха и рабочее место («Teeny Greeny», США). | Фото: robgreenfield.tv.
На этот раз активный защитник природы построил стационарный дом, площадью 9 кв. метров, который больше похож на крошечную бытовку или будку, как он его сам и называет.
В создании крошечного дома Робу Гринфилду помогали друзья и единомышленники. | Фото: robgreenfield.tv.
«Я построил этот крошечный дом вместе с друзьями менее чем за 1500 долларов, используя почти 100% вторсырье и переработанные материалы, причем после строительства было утилизировано минимальное количество мусора! Возведенный домик позволяет мне жить максимально просто, освобождая время для служения другим и своей земле», – рассказывает Роб о своем неординарном творении.
Овощи Роб Гринфилд выращивает сам, которые консервирует и хранит в кладовой. | Фото: tiredbee.com.
Учитывая столь малую внутреннюю площадь в домике поместилась лишь кровать, несколько полок для книг и вещей, стол, кладовая, в которой хранятся продукты и овощи, которые он сам и выращивает или собирает. Примечательно, но этот удивительный человек, не имея собственной земли, умудряется выращивать овощи на огородах соседей, которые не хотят ухаживать за своим участком, а фрукты и орехи собирает на улицах города, соль – добывает на побережье!
Кухня и все необходимое оборудование для приготовления пищи расположено под навесом во дворе («Teeny Greeny», США). | Фото: obgreenfield.tv.
Туалет и душевая на улице за домом («Teeny Greeny», США). | Фото: robgreenfield.tv.
Кухню экозащитник сделал под навесом на улице, где и оборудовал место для приготовления пищи. Душевая и туалет тоже расположены на маленьком клочке земли, где и обитает человек, которому требуется минимальное количество благ цивилизации, предметов и всевозможных вещей, которыми просто завалены огромные дома многих из нас. Этот незаурядный человек уже много лет пропагандирует такой минимализм, показывая на своем примере, что для полной свободы и счастья человеку большие апартаменты нужны меньше всего.
5. Крошечный дом, который построил подросток из Дабука (штат Айова, США)
Люк Тилл – самый юный строитель собственного крошечного дома. | Фото: green-life.livejournal.com.
Этот крошечный дом площадью 8,6 кв. метра спроектировал и создал 13-летний подросток на заднем дворе приусадебного участка родителей. Вместо того чтобы целыми днями просиживать у компьютера Люк Тилл зарабатывал деньги, чтобы воплотить в жизнь свою мечту – построить свой собственный, полностью уединенный дом. Параллельно он собирал выброшенные за ненадобностью остатки стройматериалов или старые бывшие в употреблении доски и панели.
Этапы строительства крошечного дома, созданного юным Люком Тиллом (США). | Фото: kudaka.ru.
Некоторые недостающие предметы и материалы для строительства ему «пожертвовали» родственники и друзья, кое-что пришлось купить. Но, так или иначе, с помощью родителей ему удалось построить и оформить интерьер своего личного пространства, потратив на это всего лишь 1500 долларов.
Интерьер крошечного дома, построенного подростком за 1500 долларов. | Фото: green-life.livejournal.com.
Теперь Люк там учит уроки или просто отдыхает, а иногда даже ночует, ведь в крошечном домике удалось создать спальное место на чердачном уровне, а также обустроить гостиную с телевизором и даже столовую с микроволновой печью. Естественно, туалета и ванной в убежище подростка нет, но зато рядом есть зона барбекю и клумбы с благоухающими цветами, создавая особый оазис комфорта.
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