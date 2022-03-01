Самые распространенные ошибки при отжиманиях

Отжимания выглядят обманчиво легко. Все знают, как делать их в теории. Зато на практике оказывается, что почти каждый совершает несколько серьезных ошибок, которые вполне могут не только свести на нет все старания, но и привести к серьезным травмам. Вот, как точно не нужно делать отжимания.









Положение плеч

Постановка рук

Проблемы с запястьем

Бедра

Голова