5 необычных результатов, которые можно получить cоединением двух продуктов

Иногда своими руками можно сделать гораздо более удивительные вещи, чем фабричные развлечения с полок магазинов. С помощью незамысловатых трюков, показанных в данном материале, любой детский праздник (да и не только детский!) приобретёт изюминку и превратится в каскад веселых неожиданностей для гостей и близких.
1. Кола + «Ментос» = пенный вулкан
Вот это да!
Этот простой трюк занимает одно из топовых мест для развлечения маленьких детей в США. Если бросить в кока-колу даже одну жевательную конфету «Ментос», будет значительное извержение в виде фонтанчика пены. Чтобы не было растрат, поставьте перед экспериментом бутылку с колой в чистую стеклянную емкость, чтобы после извержения выпить напиток, в который преспокойно снова обратится пена. Чем больше бросить конфет - тем дольше будет извержение.
2. Бальзам для полости рта поможет поджарить банан за три секунды
Это же надо было додуматься!
Жареные бананы - довольно вкусное блюдо, но только процесс жарки на сковороде требует внимания. Но есть способ, как получить жареный банан за несколько секунд. Подвешиваете банан на веревочку в свободном пространстве. Затем окунаете его в спиртосодержащий ополаскиватель полости рта. Обматываете чем-то очень быстро горящим (отлично подойдёт пластиковый шпагат) и поджигаете зажигалкой. Пламя возникает и тотчас исчезает. А когда вы разрежете банан - внутри он будет уже жареный.
3. Маршмэллоу + яйцо = сытный сладкий завтрак
Заряд бодрости на целый день.
Маршмэллоу вечно не везёт в качестве самостоятельной сладости: обычно их добавляют в кофе, какао, им посыпают мороженое в кафе. Но можно пустить их на сытный и сладкий завтрак, который подарит заряд бодрости на первую половину для точно. Насыпаете разноцветные маршмэллоу в картонный стаканчик, заливаете двумя взбитыми яйцами. И отправляете в микроволновку. Калорийный завтрак готов! И выглядит отлично!
4. Качество чая проверит молоко
Вот каким должен быть цвет чая с молоком. / Фото: hlebopechka.ru
В Британии очень любят чай с молоком. Вот только качество чая в этой стране явно превосходит ширпотреб в пакетиках, который преимущественно заполняет полки супермаркетов у нас. Как проверить, качественен ли дорогой листовой чай, за который отдали кругленькую сумму? Налейти в него молоко. Если напиток почти оранжевый - чай качественный. Если землистого цвета или ближе к цвету капучино - чай дешёвый, просто подан в красивой обёртке.
5. Фарш + «Читоз» = сытная котлета с сырным гарниром
Вот это да!
Для самой странной котлеты в мире вам понадобятся ваш любимый фарш и сырные снеки «Читоз». На круглый плоский слой фарша кладем снеки. Их количество определяйте сами. Затем сверху еще тонкий слой фарша. Жарим по принципу фритюра в сливочном масле. Блюдо получится, конечно, не слишком полезным, но если раз в месяц, то можно!
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