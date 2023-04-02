5 необычных результатов, которые можно получить cоединением двух продуктов

1. Кола + «Ментос» = пенный вулкан

Вот это да!

2. Бальзам для полости рта поможет поджарить банан за три секунды

Это же надо было додуматься!

3. Маршмэллоу + яйцо = сытный сладкий завтрак

Заряд бодрости на целый день.

4. Качество чая проверит молоко

Вот каким должен быть цвет чая с молоком. / Фото: hlebopechka.ru

5. Фарш + «Читоз» = сытная котлета с сырным гарниром

Вот это да!