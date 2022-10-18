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Москва в 1962 году

Торговля молоком на московских улицах.

Москва в 1962 году

Старухи на лавочке

Москва в 1962 году

Закат в московском ноябре

Москва в 1962 году

Лауреат Нобелевской премии по физике, Лев Ландау в одной из московских больниц с женой

Москва в 1962 году

Звезды Большого балета Майя Плисецкая и Николай Фадеечев на репетиции

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Актер и режиссер Сергей Бондарчук во время съемок «Войны и мира»

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

На съемках «Войны и мира»

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Продажа фруктов на улицах Москвы

Москва в 1962 году

Джо Моффлет, сын редактора «Лайфа» Хью Мофлетта посещает пионерский лагерь

Москва в 1962 году

Фейерверк в ночной Москве

Москва в 1962 году

Советский хирург Владимир Демихов пересаживает сердце собаке в институте Склифософского

Москва в 1962 году

Во время операции

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Чествование космонавтов Быковского и Поповича на Красной площади

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Демонстрация около американского посольства в Москве во время американской блокады Кубы

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Ноябрьская демонстрация на Красной площади

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

Москва в 1962 году

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