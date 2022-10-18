Торговля молоком на московских улицах.
Старухи на лавочке
Закат в московском ноябре
Лауреат Нобелевской премии по физике, Лев Ландау в одной из московских больниц с женой
Звезды Большого балета Майя Плисецкая и Николай Фадеечев на репетиции
Актер и режиссер Сергей Бондарчук во время съемок «Войны и мира»
На съемках «Войны и мира»
Продажа фруктов на улицах Москвы
Джо Моффлет, сын редактора «Лайфа» Хью Мофлетта посещает пионерский лагерь
Фейерверк в ночной Москве
Советский хирург Владимир Демихов пересаживает сердце собаке в институте Склифософского
Во время операции
Чествование космонавтов Быковского и Поповича на Красной площади
Демонстрация около американского посольства в Москве во время американской блокады Кубы
Ноябрьская демонстрация на Красной площади
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Москва в 1962 году
Торговля молоком на московских улицах.
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