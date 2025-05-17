Почему в Германии металлоконструкции не ржавеют годами

Защита металла от ржавчины – это не просто важный вопрос. Металл стоит недешево, а потому всякий хозяин глубоко заинтересован в том, чтобы поставленная металлоконструкция как можно позже покрылась ненавистными «рыжиками». Но вот незадача: горе-сталь все равно ржавеет всего через несколько месяцев, хотя нанесено было едва ли не три слоя краски!.
Ржавчина берёт свое. /Фото: needpix.com.
Наверняка каждый хозяин, работавший на своем участке с металлоконструкциями, сталкивался с таким неприятным явлением, как ржавчина. Иной раз хоть три, хоть пять слоёв краски сделай, а несчастный забор вновь весь рыжий уже спустя полгода и вовсе не потому, что сделан из знаменитой кортеновской стали! Что интересно, в некоторых местах металлоконструкции прекрасно себе стоят и не ржавеют годами вообще без капли краски. Как же так получается? Неужто где-то на столько условия окружающей среды отличаются от отечественных? Нет, конечно, в мире есть такие места. Вот только в пример в нашем случае ставится отнюдь ни какая-нибудь пустыня, а, например, Германия с вполне себе умеренными климатом: дождливым межсезоньем и снежной зимой.
Краска спасает не всегда. /Фото: companies.rbc.ru.
На самом деле никакого коварного секрета здесь нет, так как металлоконструкции от ржавчины можно защищать не одной только банальной краской (хотя и её на самом деле не стоит списывать со счетов). Например, в той же Германии широко распространен такой метод защиты как фосфатирование. Это способ, при котором поверхность металлического изделия покрывается специальным составом на основе малорастворимых фосфатов железа, марганца и цинка.
Поможет фосфатирование. /Фото: ВКонтакте.
Конечно, для этого придётся заморочиться, ведь фосфатирование, мягко говоря, сложнее обычной покраски. Для начала придётся закупить в нужном объеме «Мажеф» (Марганец+Железо+Фосфор). Перед нанесением защитной плёнки металлическую деталь придётся отполировать, обезжирить и декапировать. После этого в соответствии с инструкцией следует приготовить горячий состав «Мажефа» в который будет погружаться на 1-1.5 часа обрабатываемая деталь. Вынув деталь из состава для фосфатирования, следует выждать 5-10 минут для усадки защитной плёнки, после чего тщательно вымыть её чистой горячей водой, просушить и смазать маслом.
Один из действенных способов защиты. /Фото: traiv-komplekt.ru.
Стоит также упомянуть, что фосфатирование может быть двух видов: горячим и холодным. Горячее занимает больше времени и намного сложнее в реализации. Последнее в свою очередь делать проще, а протекает такой процесс фосфатирования гораздо быстрее. Однако, при холодной обработке защитная плёнка будет гораздо менее эффективна. Кстати, после фосфатирования не стоит игнорировать покраску металлоконструкции. Еще один слой защиты лишним точно не будет. Тем более, что краска особенно хорошо ложиться за слой «Мажефа».
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