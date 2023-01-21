7 интереснейших фактов об эволюции человека

1. Человеческие лица формировались так, чтобы держать удар
Насилие сыграло большую роль в развитии человеческой физиологии, чем мы думали раньше. Исследователи полагают, что мужские лица сформированы таким образом, чтобы свести к минимуму травмы от ударов во время поединков за женщин, еду и территорию.
Если эта теория верна, люди не были благородными дикарями, ставшими агрессивными из-за цивилизации. Вместо этого наши физические способности развивались так, чтобы повысить нашу боевую силу.
2. Человеческие руки приспособлены для нанесения ударов
По сравнению с обезьянами, те же особенности, что позволяют нам стиснуть кулаки — короткие четыре пальца и ладонь при более длинном, сильном и гибком большом пальце — дают нам ловкость, чтобы создавать и использовать инструменты. Но шимпанзе также могут делать инструменты, однако не способны сжимать кулаки.
Учёные полагают, что агрессивная природа человека превратила наши тела в боевые машины. Человек, бьющий кулаком, бьёт сильнее, чем ладонью, при этом не вредя себе. Кулаки также могут быть использованы для запугивания.
3. Человек — единственный примат, чей размер зубов уменьшается при увеличении размера мозга
В течение последних 2,5 млн лет размер человеческого мозга увеличивался, а размер зубов уменьшался. Мы — единственные приматы, которые могут этим похвастаться.
Обычно когда растёт мозг, растут и зубы, потому что организм нуждается в большем количестве энергии, получаемой из пищи. Поэтому учёные называют то, что случилось с людьми, эволюционным парадоксом. Они считают, что он произошёл из-за того, что люди стали есть больше мяса, которое питает мозг белком.
4. Бабушки помогли женщинам жить дольше
Бабушки сделали нас теми, кто мы есть. Согласно этой эволюционной теории, у людей продолжительность срока жизни больше, чем у обезьян, потому что бабушки помогали кормить внуков. Другие приматы сами ищут себе пищу после отлучения от матери, но не люди.
Когда человеческие бабушки стали помогать кормить детей, матери получили возможность рожать больше потомства. Моделирование показало, что на эволюцию от женщин, умирающих сразу после детородного возраста, до живущих десятилетия после менопаузы понадобилось 60 тысяч лет.
5. Метание сделало нас людьми
Ранние люди научились бросать камни и заточенные деревянные копья во время охоты почти два миллиона лет назад. По мнению учёных, даже шимпанзе не могут сравниться с людьми в этих навыках.
Во время просмотра записи бейсбольной игры учёные поняли, что человеческое плечо работает как рогатка, сохраняя и высвобождая энергию во время броска. Некоторые особенности торса, плеча и руки специально развивались, чтобы помочь нам хранить эту энергию.
6. Продолжительность жизни человека может быть связана с крайне медленным обменом веществ
Люди и другие приматы сжигают минимум на 50% меньше калорий, чем другие млекопитающие. Чтобы сжечь столько же калорий, сколько сжигают животные того же размера за день, человеку придётся пробежать марафон.
Объяснить, почему мы так медленно растём, так редко рожаем детей и живём так долго может наш медленный обмен веществ. Кстати, спортсмены, было установлено, что приматы в клетках в зоопарке тратят столько же энергии, сколько их собратья в дикой природе. А это означает, что физическая активность влияет на количество сожжённых в день калорий куда меньше, чем мы думали.
Учёные полагают, что условия окружающей среды повлияли на развитие медленного обмена веществ, который даёт нам долгую жизнь.
7. Ирония судьбы, повлиявшая на человеческую эволюцию
Биологи хотели узнать, как древний белок стал чувствителен к кортизолу — гормону, задействованному в огромном количестве биологических процессов. После изучения тысяч альтернативных версий, они нашли единственный ответ — это вышло случайно. Должны былы произойти две чрезвычайно редких мутации, чтобы белок стал реагировать на кортизол. И несмотря на невероятно малую вероятность такого события, точнее, серии событий, они произошли. Сложись обстоятельства иначе — мы не были бы людьми. Ирония?.. Эволюция.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии