Семена, которые сделают нас всемогущими

Суперпродукты становятся модными и, затем, забываются напрочь — ровно так же, как это происходит с фэшн-трендами. Несколько лет назад все поголовно стали употреблять ягоды асаи, поверив, что они не только помогают заниматься спортом, но и спасают от заболевания раком. Затем, на рынок, вместо разочаровавших всех асаи пришли ягоды годжи, не несущие никакой пользы, кроме эффекта плацебо.
Мода на продукты не приносит нам обычно совершенно никакой пользы. Все потому, что мы слишком любим верить в правдивость приставки «супер» и начинаем скупать любую еду, грамотно преподнесенную маркетинговым отделом той или иной компании. Между тем, в спортивном мире и в самом деле существует список так называемых superfood. Это семена растений, которые способны обеспечить наше тело практически всеми необходимыми веществами. Мы собрали несколько самых интересных и действенных продуктов такого рода. Все данные о процентном соотношении взяты из расчета на один грамм продукта и основаны на стандартном дневном количестве калорий — 2000.
Семена Чиа
Белок: 4,4 г (9% дневной нормы)
Клетчатка: 10,6 г (42%)
Фосфор: 265 мг (27%)
Марганец: 0,6 мг (30%)
Кальций: 177 мг (18%)
Жиры: 8,6 г (13%)
Семена Чиа — отличный источник белка, а это означает, что они содержат все незаменимые аминокислоты. Добавление этих семян к ежедневному рациону, например, в послетренировочный коктейль, обеспечит человеку дозу белка достаточную для быстрого восстановления мышц.
Льняное Семя
Белок: 5,1 г (10% дневной нормы)
Клетчатка: 7,6 г (31%)
Марганец: 0,7 мг (35%)
Медь: 0,3 мг (17%)
Жиры: 11,8 г (18%)
Высокое содержание марганца — антиоксиданта, который помогает устранить внутренние повреждения клеток, является главным плюсом этого суперпродукта. Кроме того, здесь присутствует большое количество лигнаны, вещества, которое, по предположению врачей, способно бороться с такими заболеваниями, как рак и остеопороз. Замешивайте семена льна в утреннем коктейле и, как минимум, заметите, что восстановление занимает у вас гораздо меньше времени.
Семена конопли
Белок: 10,3 г (21% дневной нормы)
Клетчатка: 0,9 г (4%)
Цинк: 3,2 мг (21%)
Магний: 179 мг (45%)
Жиры: 12,6 г (19%)
Подобно льняному семени, семена конопли имеют ореховый привкус и содержат большое количество омега-3 жирных кислот. Высокий уровень магния поддерживает производство организмом энергии, а большое количество витамина Е позволяет спортсмену быть более выносливым.
Семена тыквы
Белок: 5,2 г (10% дневной нормы)
Клетчатка: 5 г (20%)
Цинк: 2,9 мг (19%)
Магний: 73,4 мг (18%)
Жир: 5 г (8%)
Семена тыквы — лучший суперфуд, который просто можно захватить с собой и есть по дороге. Главное запомнить, что они очень калорийны: всего грамм семян содержит около 130 калорий и пять граммов жира. Лучше всего будет приготовить тыквенные семечки дома, ведь те, что продают в магазинах, обычно содержат большое количество соли.
Семена кунжута
Белок: 4,7 г (9% дневной нормы)
Клетчатка: 3,9 г (16%)
Марганец: 0,7 мг (35%)
Цинк: 2,0 (13%)
Медь: 0,7 мг (35%)
Жиры: 13,5 г (21%)
Эти семена часто встречаются в качестве усилителя вкуса на различных кондитерских изделиях. Потому люди почти не воспринимают их как полезный продукт. Между тем, содержащийся здесь марганец помогает сохранить здоровье костей, цинк поддерживает иммунную систему, а медь помогает воспроизводству энергии. Семена кунжута содержат также большое количество железа, отвечающего за выработку гемоглобина.
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