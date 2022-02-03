Маркус Ройгелс – невероятно талантливый немецкий фотограф, который специализируется на высокоскоростной и макрофотографии. Его фотографии – это неиссякаемый источник вдохновения и изумления. Он много времени уделяет каплям воды и их удивительным брызгам, отражениям и формам.
В этом посте вы увидите его высокоскоростные фотографии капель, которые падают на фоне какой-нибудь картинки. С помощью точного расчета времени и невероятного терпения Маркус делает фотографии картинок заднего фона в капле! Результат просто потрясающий. На последнем фото можно увидеть приспособления, с помощью которых он достигает этого эффекта. Это не фотошоп, это искусство живой фотографии!
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Невероятные отражения в капельке воды
Маркус Ройгелс – невероятно талантливый немецкий фотограф, который специализируется на высокоскоростной и макрофотографии. Его фотографии – это неиссякаемый источник вдохновения и изумления. Он много времени уделяет каплям воды и их удивительным брызгам, отражениям и формам.
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