Домашние деликатесы: как просто и недорого сделать вкуснейший мятный шоколад в домашних условиях

Как просто сделать мятный шоколад дома
Среди миллионов десертов, существующих в мире, только один можно назвать поистине универсальным и интернациональным – шоколад. В любой стране, в любом магазине вы обязательно найдёте шоколадную плитку, и не одну. Хотя и у этого лакомства вариаций – ну просто не счесть.. И куда разумнее по деньгам. Более того, весь процесс вряд ли займёт у вас больше 15 минут. Попробуем?
Как просто сделать мятный шоколад дома
В домашних условиях можно воссоздать практически всё. Доказано интернетом. Было бы желание и ингредиенты под руками. Ну и сами руки росли из анатомически правильного места, разумеется. Народные умельцы придумали даже, как сделать бюджетную замену такому недешёвому удовольствию, как мятный шоколад. Для этого вам понадобятся:
1. Около 300 г (2-3 плитки) любого шоколада на ваше усмотрение. Но в идеале отдать предпочтение следует экстра-черному. Также подойдёт шоколадная крошка в аналогичном объёме;
2. 50 г белого шоколада;
3. 1 чайная ложка мятного сиропа;
4. Пищевой краситель зелёного цвета;
5. Пергамент
Шаг 1
Как просто сделать мятный шоколад дома
Тёмный шоколад растопите в микроволновке до жидкого состояния. Большое блюдо, противень или форму для запекания застелите пергаментом и столовой лодкой распределите шоколад по всей поверхности.
Шаг 2
Как просто сделать мятный шоколад дома
Как просто сделать мятный шоколад дома
Растопите в микроволновке белый шоколад. Добавьте в него 1 чайную ложку мятного сиропа и небольшое количество пищевого красителя. Смешайте. Смесь должна получиться мятного цвета и однородной консистенции.
Шаг 3
Как просто сделать мятный шоколад дома
Как просто сделать мятный шоколад дома
Добавьте «мятный шоколад» к тёмному и распределите ложкой до частичного смешивания, как на фото.
Шаг 4 (опциональный)
Как просто сделать мятный шоколад дома
Добавьте сверху крошку шоколадного печенья, шоколадную крошку или другой топинг. Сугубо по желанию.
Шаг 5
Как просто сделать мятный шоколад дома
Отправляйте в холодильник до полного затвердевания. После разрежьте образовавшуюся плитку ножом на равные кусочки или разломайте руками в хаотичном порядке. Вкусно будет в любом случае!
Как просто сделать мятный шоколад дома
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