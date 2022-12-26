Как римляне смогли взять израильскую крепость Масада высотой 450 метров

В Палестине то и дело вспыхивали восстания против римлян. |Фото: Pinterest.

Началась иудейская война. |Фото: ya.ru.

Рядом с Мертвым морем, в югу от Иерусалима. |Фото: ya.ru.

В ходе осады Масады римляне сделали земляной вал к самым стенам. |Фото: vk.com.

У защитников не было шанса против римских инженеров. ¦Фото: tourpedia.ru .