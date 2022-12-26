Как римляне смогли взять израильскую крепость Масада высотой 450 метров

Иудейская война – одна из интереснейших страниц истории Древнего Рима и Израиля. Конфликт, заслуживающий не одной книги и даже киноэкранизации. Одним из наиболее ярких, драматичных и в тоже время показательных моментов этой драматической истории является осада Масады (не путать с Моссадом), которая длилась почти три года. Долгое время израильская крепость считалась непреступной. Римляне смогли доказать, что это не так.
В Палестине то и дело вспыхивали восстания против римлян. |Фото: Pinterest.
«Вы когда-нибудь слышали о Масаде? Два года 900 евреев держались против 15 тысяч римских солдат. Они предпочли рабству смерть… А что римляне? Где они теперь?», - сериал «Клан Сопрано», 1999-2007.
Масада – древняя горная крепость в Иудейской пустыне неподалеку от города Арад, что на территории Израиля. Стены Масады находятся на высоте 450 метров над уровнем Мертвого моря. Уникальное месторасположение долгое время делало ее одним из самых серьезных античных укреплений. Построена фортификация была в 25 году до нашей эры по приказу иудейского царя Ирода I Великого, который задумывал Масаду как резиденцию и убежище для царской семьи на случай войны. В крепости были огромные склады, продуманная система канализации снабжения водой. Внутри также была обустроена роскошная резиденция, в состав которой входили бани, построенные по римскому образцу. Инженерный и фортификационный комплекс крепости позволял считать ее неприступной.
Началась иудейская война. |Фото: ya.ru.
Долгое время Палестина находилась под протекторатом Рима. Правящая верхушка поддерживала империю. Однако в древнем еврейском царстве зрели противоречия, которые вылились в гражданскую войну и восстание против римского покровительства. В 66 году до н.э вспыхнула Первая иудейская война, которая продлится по 73 год до н.э. началась война с резни в крепости Масада, где религиозные фанатики-зелоты уничтожили расквартированный римский гарнизон.
Рим в свою очередь, который был глубоко заинтересован в контроле будущей Святой Земли по соображениям торговли с Востоком, направил в регион дополнительные силы и уже к 72 году до н.э захватил всю территорию будущего Израиля, в том числе Иерусалим. Оставшиеся бунтовщики сикарии укрылись в отвоеванной в начале восстания Масаде, считая, что крепость римляне взять не смогут.
Рядом с Мертвым морем, в югу от Иерусалима. |Фото: ya.ru.
Осаждать Масаду было поручено 10 легиону под руководством Флавия Сильвы. Так как римляне уже контролировали почти всю страну, то с осадой крепости они не спешили. А самое главное, что в отличие от евреев, захватчики вовсе не считали фортификацию непреступной. Сначала римляне взяли Масаду в кольцо, возвели вокруг нее линию изолирующих фортификаций. После этого к месту осады согнали почти 9 тысяч рабов из местного населения. Под руководством римских осадных инженеров рабы начали возведение земляного вала. Его высота составила 100 метров, а протяженность достигла почти 3 км. Земляной вал инженеры укрепляли брёвнами. На протяжении всей насыпи устанавливались защитные щиты и метательные машины. Спустя многие месяцы строительства римляне смогли затащить на гору под самые стены Масады осадные машины, после чего принялись ломать стену. Спустя несколько недель в фортификации образовалась брешь.
В ходе осады Масады римляне сделали земляной вал к самым стенам. |Фото: vk.com.
Видя происходящее и понимая, что конец уже близок, защитники Масады предпочли рабству и пыткам – смерть. Сначала сикарии убили своих детей и жен, чтобы те не попали в руки к римлянам в качестве рабов, а затем почти все до единого совершили самоубийство. Когда римские легионеры вошли в крепость через пролом, то практически все ее защитники были мертвы. Лишь некоторые предпочли сдаться, понадеявшись на милость захватчиков. С бунтовщиками римляне обошлись так же, как и всегда: немногочисленные выжившие были обречены на медленную смерть на крестах. Оставшихся в живых женщин и детей римляне продали в рабство. Для сикариев все кончилось печально, но быстро. А вот Палестину, посмевшую восстать против римского владычества, ждали еще многие месяцы кровавой расправы.
У защитников не было шанса против римских инженеров. ¦Фото: tourpedia.ru.
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