7 необычных видов транспорта со всего мира, которые удивят кого угодно

Самые необычные виды транспорта.
Все привыкли к универсальным видам транспорта, таким как автобусы, такси и поезда. Но иногда общественный транспорт может принимать совершенно необычные и странные формы, которые будут казаться «дикими» приезжим туристам.
1. Подземный фуникулер в Турции
С ветерком.
Фуникулер - это наклонная железная дорога, по которой трамвай перемещается вверх и вниз по холмам с помощью канатной тяги. Стамбульский «Тюнель» представляет собой единственный в мире подземный фуникулер. Протяженность линии составляет чуть более полукилометра, и она поднимается на высоту 60 метров, от побережья залива Золотой Рог до начала знаменитой пешеходной улицы Истикляль Каддези. Фуникулер открылся 5 декабря 1874 года, т. е. является вторым по возрасту метро в мире после лондонского метро. Фуникулер был настолько эффективен, что городские власти построили еще один рядом, чтобы соединить паромный терминал у залива с городской системой метро.
2. Цикло во Вьетнаме
Тоже транспорт.
Во Вьетнаме среди туристов, которые хотят немного осмотреть город (особенно Старый квартал Ханоя и прекрасное озеро Хоанкьем), очень популярно это трехколесное велотакси. Местные жители также используют «Цикло», по сути являющееся разновидностью рикши, чтобы быстрее доехать до пункта назначения, ведь на улицах города царит настоящий хаос и сплошные пробки.
3. Канальное такси в Бангкоке
Отличная штука.
Бангкок иногда называют «Восточной Венецией» из-за разветвленной сети каналов в городе. Речные и канальные такси по-прежнему являются важной частью городской транзитной системы, и во многих случаях они намного быстрее, чем трафик на дорогах. Канал, по которому ходят такси-лодки, проходит прямо через центр города. Что интересно, из-за приливов и ряда довольно низких мостов на канале, в некоторым местах лодка останавливается перед мостом, навес на ней приспускают ниже, а пассажиры пригибаются, чтобы лодка смогла проплыть под мостом.
4. Куриный автобус в Центральной Америке
Очень ярко.
Эти ярко окрашенные автобусы уже давно стали излюбленным средством передвижения среди бюджетных путешественников по Латинской Америке. Для местных жителей в таких местах, как Гватемала или Панама, эти автобусы являются чуть ли не основным и самым доступным средством передвижения, на котором они обычно добираются из одной деревни в другую. Эти автобусы получили свое прозвище от цыплят и кур, которые деревенские жители каждый день возят на рынок.
5. Верблюжий автобус на Кубе
Интересная реализация.
Как известно, на дорогах Кубы зачастую встречаются очень необычные автомобили, в частности, можно увидеть множество классических американских автомобилей, оставшихся еще со времен кубинской революции. Тем не менее, местной классикой массового транзита является так называемый «верблюжий автобус». Буквально недавно знаковые автобусы наконец были списаны, но до этого подобные грузовики с огромными трейлерами сзади исправно возили деревенских жителей. Сейчас они были заменены современными китайскими автобусами.
6. Поезд Маглев в Шанхае
Вот оно - будущее.
Это не совсем обычный поезд между городом и аэропортом. Он не только проезжает 30-километровый маршрут всего за считанные минуты, достигая скорости до 431 км/ч, но и ездит на мощном магнитном поле. Маглев — это сокращение от «магнитной левитации». Подобные поезда уже не в диковинку в Японии, но добраться до аэропорта за пару-тройку минут — бесценно. Что интересно, текущая скорость отображается на мониторе в каждом вагоне.
7. Судно на воздушной подушке в Великобритании
Невероятно, но факт.
Расцвет кораблей на воздушной подушке, к сожалению, канул в лету лет 30 назад. А ведь эти корабли, которые буквально парили над водой, обеспечивали идеально плавное передвижение над водой. Но не все подобные суда были забыты. В Великобритании компания Hovertravel все еще предлагает поездку от Портсмута до острова Уайт на судне на воздушной подушке.
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