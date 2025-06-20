Как африканское по происхождению растение помогло сохранить множество важных исторических текстов

Папирус — один из самых древних материалов для письменности, который использовался в Египте. Процесс создания папируса был довольно сложным, и требовал определенных навыков и умений. Его происхождение связано с растением с тем же названием, семейства цириковых.
Папирус /Фото:bangkokbook.ru
Самые ранние папирусы, относящиеся к III тысячелетию до н.вклад в культурное наследие древних цивилизаций, включая античные государства и библейские земли, где они начали использоваться около VII века до н.э., в эпоху правления фараона Нармера. Это был очень популярный в древнем Египте материал, и производился миллионом свитков за год.
Подробности процесса изготовления папируса были записаны Плинием Старшим, благодаря чему сегодня у нас есть точное представление об этой утраченной технологии.
Плиний /Фото:dzen.ru
Для изготовления древних папирусов использовались стебли растения Cyperus papyrus, произраставшего вдоль Нила. В процессе производства применялась лишь тонкая внутренняя часть стебля. Cyperus papyrus, относящийся к семейству осоковых, мог достигать 4-6 метров в высоту. Его зонтичное соцветие указывает на тропическое африканское происхождение, но растение прекрасно адаптировалось к условиям Египта. Эти стебли обладали необходимой прочностью и гибкостью для создания писчего материала, который использовался в течение многих веков в Древнем Египте и стал важным инструментом для записи истории, религии и повседневной жизни.
Этот материал сначала вымачивался в воде, на срок от шести до двенадцати дней, в течение которых его периодически извлекали для промывки и отбивки.
Изготовление папируса /Фото:multiurok.ru
Важным аспектом было использование мутной воды из Нила, которая способствовала лучшему сцеплению материала. Сначала располагали основание полос — нижнюю схиду, а затем перекрестно — верхние слои, формируя прочную решетчатую структуру.
Получался лист папируса, который затем подвергался сушке на солнце и прессовался, обрабатывался молотком для придания гладкости, покрывался клеящим составом и вновь прессовался для достижения необходимой плотности пригодной для письма. Процесс создания был довольно сложным и трудоемким. После высыхания, листы скрепляли в единое целое, располагая более качественные экземпляры в начале свитка, а менее качественные — в конце.
Один пласт на другой /Фото:flectone.ru
Это растение не только дало название бумаге, но и было неотъемлемой частью жизни древних египтян. И имело множество других применений, включая изготовление ковриков, канатов, корзин и даже лодок. Египтяне также изготавливали из него различные предметы: от парусов до строительных материалов, веревок, а также использовали его в кулинарии и медицине. Сладкий сок, получаемый из молодых побегов, и жареные стебли были частью их рациона.
С распространением использования папируса, его культивация достигла масштабов целых плантаций, одна из таких в оазисе Фаюм могла занимать до 1300 квадратных километров. Александрия служила ключевым узлом производства папируса, благодаря близости к болотистым участкам дельты Нила. Культивировать папирус было относительно просто, поскольку он был устойчив к болезням и вредителям, а также не привлекал внимание пасущихся животных.
Из-за высокой стоимости папирус не служил для повседневных записей. Вместо этого для обыденных заметок и учебных целей применялись остраконы — обломки глиняной посуды, на которых ученики оттачивали навыки каллиграфии.
Папирус был дорогим материалом и для обычного письма использовалась глина /Фото:imghub.ru
Не вся папирусная бумага предназначалась для создания текстов. Листы менее высокого качества использовали как упаковочный материал. И только изделия из папируса премиального качества подходили для записи текстов. Эти тексты не обязательно были связаны с религией или литературой. Большинство папирусов содержат юридические и финансовые документы, такие как договоры, письма, квитанции и счета. Именно благодаря изобретению папируса и развитию письменности в Древнем Египте, была сохранена множество информации о культуре, обычаях и истории этого древнего народа.
Калам, изготовленный из стеблей тростника, был основным средством для письма на папирусе. Сначала конец тростника срезали под углом, а затем его расщепляли для возможности писать более тонкими линиями. Для обеспечения аккуратности и ровности строк на папирусе использовали инструмент с свинцовым колесиком, который создавал направляющие линии.
Приспособление для письма /Фото:muslimclub.ru
Для изготовления чернил использовали сажу и охру, добавляли свинец, что способствовало лучшему закреплению на папирусе и ускорению процесса высыхания, формируя их в компактные бруски для удобства хранения и транспортировки. Перед использованием их размачивали в воде. В древнеегипетской письменности использовались черные и красные чернила: черные для основного текста и красные для выделения важных элементов, таких как начальные буквы и даты.
Древние папирусы удивительно хорошо сохранились на сегодняшний день, благодаря климату Египта (сухому) и защищенной среде гробниц.
Папирус Ани /Фото:special.synchronize.ru
Папирус Ани, известный как Египетская книга мертвых и датированный около 1200 года до н.э., отличается своими письменами и иллюстрациями. Этот свиток, один из первых в истории иллюстрированных текстов, включает в себя гимны и религиозные инструкции, предназначенные для использования в загробной жизни и часто размещался в гробницах как часть погребального ритуала.
В Древнем Египте существовали тексты под названием «Наставлениями к восхождению в мир света», которые и стали называться сегодня — «Книги мертвых». Это название возникло после обнаружения подобных текстов в гробницах вместе с мумиями. Одним из таких документов является свиток Ани, который включает в себя иллюстрированные руководства для жизни после смерти. Его размер составляет приблизительно 24 метров, и шесть отдельных частей.
Очень ценный экспонат /Фото:shtoryperm.ru
Возможно, этот свиток принадлежал писцу по имени Ани, однако он мог быть и собственностью другого человека из-за стиля написания имени. Иллюстрации в документе изображают сцены суда бога Осириса, путешествия душ в загробный мир и процесс взвешивания сердца усопшего. Сейчас этот свиток находится в коллекции Британского музея.
Папирус Эдвина Смита /Фото:kolkov-ivan.livejournal.com
Папирус Эдвина Смита, один из древнейших медицинских текстов, был создан около 1500 года до н.э. и представляет собой копию ещё более раннего документа, датированного 2686-2181 г. до н.э.
Он удивляет своим описанием 48 клинических операций, включая травмы, диагностику и лечение. В нем сочетаются магические элементы, такие как заклинания, и практические медицинские методы, включая хирургические вмешательства, наложение швов, остановку кровотечения и борьбу с инфекциями, что свидетельствует о высоком уровне медицинских знаний в Древнем Египте. Хранится в академии медицины в Нью-Йорке.
Московский папирус /Фото:Pinterest
Московский математический папирус, датированный 1850 годом до н.э., один ранних свидетельств математических текстов. Длина свитка составляет примерно 5,5 метра, а ширина варьируется от 4 до 7 см. В нём прописаны 25 задач, в основном геометрического характера, таких как расчёт площади круглой корзины и объёма усечённой пирамиды, отражающих практическое применение математики в жизни. Папирус хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Папирус оказал огромное влияние на развитие письменности и образования. Он позволил древним египтянам создавать документы, религиозные тексты и литературные произведения, которые сохранились до наших дней. Благодаря своей долговечности и доступности, папирус стал основным материалом для письма во всем древнем мире, от Египта до Греции и Рима.
Неприхотливое растение помогло сохранить историю /Фото:pokayadoma.ru
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