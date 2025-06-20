Как африканское по происхождению растение помогло сохранить множество важных исторических текстов

Папирус /Фото:bangkokbook.ru

Плиний /Фото:dzen.ru

Изготовление папируса /Фото:multiurok.ru

Один пласт на другой /Фото:flectone.ru

Папирус был дорогим материалом и для обычного письма использовалась глина /Фото:imghub.ru

Приспособление для письма /Фото:muslimclub.ru

Папирус Ани /Фото:special.synchronize.ru

Очень ценный экспонат /Фото:shtoryperm.ru

Папирус Эдвина Смита /Фото:kolkov-ivan.livejournal.com

Московский папирус /Фото:Pinterest

Неприхотливое растение помогло сохранить историю /Фото:pokayadoma.ru