Как засолить сельдь «по-голландски» и порадовать гостей заморской закуской

«Заморская» сельдь домашнего приготовления.

Не просто селедка, а национальный деликатес.

Шаг 1

Подготовленное филе.

Шаг 2

Слой за слоем.

Шаг 3

Не забывайте переворачивать банку дважды в день.

Необычно, но вкусно!