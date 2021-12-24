С нами не соскучишься!

8 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Иванова (Кубасова)
    "Знаток моды". Пункты 2,3,4,5,6,8,9 как раз в тренде."Сумка и туфли одного цвета - предрассудки из прошлого." - нет э...10 вещей, которые...
  • Иван Захава
    Про формы и грудь автору должно быть стыдно - самый большой процент грудастых в населении в Японии, на втором Китай! ...Что скрывается за...
  • Виктория Иванова
    Они причесывались и одевались по моде того времени и вовсе они не были менее симпатичными, чем сейчас, тем более, что...Как дорогой конья...

Как засолить сельдь «по-голландски» и порадовать гостей заморской закуской


Как засолить сельдь «по-голландски» и порадовать гостей заморской закуской

«Заморская» сельдь домашнего приготовления.

 

У каждой страны свои деликатесы. К примеру, в здешних широтах селёдку сложно назвать изысканным лакомством. Зато в Голландии за блюдо из сельди придётся выложить солидную сумму в ресторане. И не зря: тут знают толк, как приготовить эту рыбу таким образом, что устоять просто невозможно. И вот один из наиболее популярных рецептов.

Не просто селедка, а национальный деликатес.

Не просто селедка, а национальный деликатес.

 

Не любите селедку? Вы просто не умеете её готовить! В качестве доказательства попробуйте приготовить сельдь по популярному голландскому рецепту. Съедено будет всё и захочется добавки.

Ингредиенты для «сельди по-голландски»:

1. 2 сельди (свежемороженых);
2. 2 средних луковицы;
3. 6 чайных ложек сахара;
4. 6 чайных ложек соли;
5. 1 морковь;
6. 10 лавровых листов;
7. 10-15 горошин черного перца;
8. 1-2 полулитровых банки.

Шаг 1


Подготовленное филе.

Подготовленное филе.

 

Разделайте сельдь: нужно отрезать голову и хвост, удалить кожу и кости. Подготовленное филе нарежьте крупными кусочками.

Шаг 2


Слой за слоем.

Слой за слоем.

 

Лук следует нарезать кольцами, лимон – дольками (прямо с цедрой), а морковь – кружками или соломкой.
На дно чистой банки поместите немного лука, морковки и лимонную дольку, парочку горошин перца и лавровый лист. А сверху, следующим слоем – немного рыбы с щепоткой соли и половиной ложки сахара.

Шаг 3


Не забывайте переворачивать банку дважды в день.

Не забывайте переворачивать банку дважды в день.

 

Продолжайте так слой за слоем, чередуя селедку и овощи со специями. Лучше, если последним (верхним) «этажом» будет морковь и пара долек лимона.
Теперь можно закрывать банку и отправлять её в холодильник на 3-4 дня. За это время старайтесь не открывать банку, но обязательно переворачивайте её два раза в день.
Необычно, но вкусно!

Необычно, но вкусно!

 

В итоге даже без всякого масла (что сами голландцы считают едва не оскорблением) сельдь обильно пропитается лимонно-морковным соком. Что сделает её вкус насыщенным и не совсем привычным, но точно запоминающимся!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как засолить сельдь «по-голландски» и порадовать гостей заморской закуской

И не забудьте:
Как засолить сельдь «по-голландски» и порадовать гостей заморской закускойПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх