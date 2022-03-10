Идеи дизайна интерьера ванной комнаты

Если у вас ограниченный бюджет, а обустройство ванной комнаты уже не за горами, мы расскажем вам как минимально вложиться в ремонт, не потратить лишнего и при этом сделать пространство уютным и стильным.
Если вы считаете, что с маленьким бюджетом невозможно создать тот интерьер ванной комнаты, о котором вы мечтали, спешим вас обрадовать, ведь для вас мы составили список бюджетных вариантов дизайна интерьера ванных комнат, которые, мы уверены, вам приглянутся.
1. Покупка материалов онлайн и декор своими руками
Нет ничего приятнее того, что ты сделал своими руками. Да, возможно, это займет у вас много времени и будет выглядеть не слишком идеально, но, зато, вы будете знать, что это сделано от души, и вы не останетесь без комплиментов от гостей. Кроме того, вы сможете сэкономить на работе мастера, что также является приятным бонусом.
В данном дизайне присутствуют жёлтые тона и цвета, которые создают весеннюю и уютную атмосферу, зелёные растения придают свежести, а от яркой плитки вы точно не сможете отвести свой взгляд.
Рекомендуем искать материалы для ремонта в онлайн-магазинах, так как именно там вы можно купить их гораздо дешевле, а декор, сделанный собственными руками, всегда выглядит по-домашнему уютно.
2. Покраска стен
От нейтрального бежевого до смелых темно-синих оттенков — покраска стен это первое, на что стоит обратить особое внимание. Вместо того, чтобы покрасить стены в однотонный цвет, изучите различные интересные варианты покраски и экспериментируйте с текстурами и техниками.
Например, цветочный трафарет добавит яркие детали в декор вашей ванной комнаты, а чтобы результат радовал вас на протяжении многих лет, лучше выбирать влагостойкую краску, состав которой будет защищать поверхности от плесени. Некоторые бюджетные варианты имеют нейтральный запах и быстро сохнут, что, несомненно, является преимуществом.
3. Замена дорогих напольных покрытий на доступные альтернативы
Если вы поклонник облицовки плиткой, но, в данный момент, это вам не по карману, виниловая плитка — это один из лучших водостойких бюджетных вариантов для ванной комнаты.
В отличие от некогда модного линолеума, виниловая плитка предлагает более высококачественные варианты напольных покрытий, доступные всем. Более того, чистка виниловых полов также требует минимальных затрат.
4. Новая жизнь старой мебели
Если у вас есть устаревшая, тусклая мебель, нуждающаяся в небольшой реставрации — не выбрасывайте ее. Реставрация старой мебели является одной из самых популярных идей для обустройства бюджетных ванных комнат. Стильно и не дорого!
5. Бюджетный вариант обоев в виде плитки
Как говорится, время — деньги, так кто же хочет тратить его впустую? Вместо того, чтобы тратить драгоценное время на смешивание клея, резку плитки и уборку ваших поверхностей, используйте самоклеящиеся обои. Просто и легко! Это универсальный вариант для ванной комнаты, который имитирует декор обоев премиум-класса.
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