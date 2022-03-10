Идеи дизайна интерьера ванной комнаты

Если у вас ограниченный бюджет, а обустройство ванной комнаты уже не за горами, мы расскажем вам как минимально вложиться в ремонт, не потратить лишнего и при этом сделать пространство уютным и стильным.



Если вы считаете, что с маленьким бюджетом невозможно создать тот интерьер ванной комнаты, о котором вы мечтали, спешим вас обрадовать, ведь для вас мы составили список бюджетных вариантов дизайна интерьера ванных комнат, которые, мы уверены, вам приглянутся.



1. Покупка материалов онлайн и декор своими руками

2. Покраска стен

3. Замена дорогих напольных покрытий на доступные альтернативы

4. Новая жизнь старой мебели

5. Бюджетный вариант обоев в виде плитки

Нет ничего приятнее того, что ты сделал своими руками. Да, возможно, это займет у вас много времени и будет выглядеть не слишком идеально, но, зато, вы будете знать, что это сделано от души, и вы не останетесь без комплиментов от гостей. Кроме того, вы сможете сэкономить на работе мастера, что также является приятным бонусом.В данном дизайне присутствуют жёлтые тона и цвета, которые создают весеннюю и уютную атмосферу, зелёные растения придают свежести, а от яркой плитки вы точно не сможете отвести свой взгляд.Рекомендуем искать материалы для ремонта в онлайн-магазинах, так как именно там вы можно купить их гораздо дешевле, а декор, сделанный собственными руками, всегда выглядит по-домашнему уютно.От нейтрального бежевого до смелых темно-синих оттенков — покраска стен это первое, на что стоит обратить особое внимание. Вместо того, чтобы покрасить стены в однотонный цвет, изучите различные интересные варианты покраски и экспериментируйте с текстурами и техниками.Например, цветочный трафарет добавит яркие детали в декор вашей ванной комнаты, а чтобы результат радовал вас на протяжении многих лет, лучше выбирать влагостойкую краску, состав которой будет защищать поверхности от плесени. Некоторые бюджетные варианты имеют нейтральный запах и быстро сохнут, что, несомненно, является преимуществом.Если вы поклонник облицовки плиткой, но, в данный момент, это вам не по карману, виниловая плитка — это один из лучших водостойких бюджетных вариантов для ванной комнаты.В отличие от некогда модного линолеума, виниловая плитка предлагает более высококачественные варианты напольных покрытий, доступные всем. Более того, чистка виниловых полов также требует минимальных затрат.Если у вас есть устаревшая, тусклая мебель, нуждающаяся в небольшой реставрации — не выбрасывайте ее. Реставрация старой мебели является одной из самых популярных идей для обустройства бюджетных ванных комнат. Стильно и не дорого!Как говорится, время — деньги, так кто же хочет тратить его впустую? Вместо того, чтобы тратить драгоценное время на смешивание клея, резку плитки и уборку ваших поверхностей, используйте самоклеящиеся обои. Просто и легко! Это универсальный вариант для ванной комнаты, который имитирует декор обоев премиум-класса.