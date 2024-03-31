Три легендарных побега из рабства: США, Румыния и Ирак.

Осторожно, хрупкий груз

Кадр из фильма «Двенадцать лет рабства».

Генри Брауна встречают аболиционисты.

Цыган свободным быть не может?

Чтобы цыгане не сбегали, им часто не давали носить нормальную одежду. Поэтому молодая девушка-цыганка, зарисованная Антоном Козакевичем, одета в халат, который даже не подвязан.

Во время очередной войны с турками цыгане так массово бежали на волю на юг, что учёные говорят о великой обратной миграции. Картина Теодора Амана.

Неисправимая

Ламия серьёзно пострадала на своём таком долгом пути к свободе.