Как выглядят сегодня заброшенные виллы и старинные особняки, в которых когда-то кипела жизнь

Красивые интерьеры старинных заброшенных домов Европы.

1. Роскошь Востока

Яркий и многоцветный великолепный интерьер дворца Саммеццано в Тоскане (Италия).

2. Старинные фрески

Комната с огромной настенной картиной в заброшенном итальянском доме, который был частью фермы.

3. Разбитый рояль

Крытый зал в польском дворце, пришедшем в запустение после пожара, который случился в 1980-х годах.

4. Статуи и барельефы

Удивительный интерьер и украшения в одном из залов заброшенного особняка в Италии.

5. Красота былого

Роскошная мраморная лестница в заброшенном французском замке, использовавшемся в прошлом как летняя резиденция.

6. Мраморные ступени

Отремонтированная лестница в бельгийском замке, который во время Первой мировой использовался немцами как тюрьма.

7. Комната с книгами

Одна из комнат заброшенного дома в Германии, в котором ранее проживал практикующий доктор.

8. Прошлое, подлежащее ремонту

Вид с балкона заброшенной виллы в Италии, объединившей в себе различные архитектурные стили.

9. Угасающее великолепие

Бальный зал с паркетным полом, покрытым многолетней пылью, в одном из заброшенных польских дворцов 18-го века.

10. Синяя комната

Огромная комната с бильярдным столом в одном из замков Франции, который ожидает ремонта.

11. Разрушенная красота

Интерьер роскошной оранжереи заброшенного итальянского особняка, который был построен в качестве свадебного подарка.

12. Старинные спирали

Спиральная лестница с голубой потрескавшейся краской в одном из опустевших польских дворцов.

13. Большие окна

Комната на четвертом этаже заброшенного итальянского особняка, из которого открывается потрясающий вид на деревню .

14. В ожидании владельцев

Роскошная комната в прекрасном бельгийском замке 19-го века, который был необитаем на протяжении 10-ти лет.

15. Господство природы

Вид из окна заброшенного замка в Италии, который постепенно разрушают время и растения.

16. Захватывающие пейзажи

Вид на озеро с одного из двух балконов покинутой швейцарской виллы, построенной в 18-м веке.

17. Кованые узорыhttp://funhere.ru/?p=19281

Великолепные перила лестницы на одном из этажей величественного, но необитаемого замка во Франции.

18. Каменное украшениеhttp://funhere.ru/?p=19281

Главная лестница в покинутом французском замке, который находится на реконструкции.

19. Белоснежные колонны

Двухэтажная ротонда центрального зала заброшенного дворца в Польше, построенного в конце 19-го века.

20. Провалившийся пол

Одна из комнат разрушающейся старинной итальянской виллы с частично сохранившимся расписным потолком.

21. Два кресла у погасшего камина

Деревянные элементы и огромное зеркало в одной из комнат заброшенного замка в Бельгии.

22. Расписные акценты

Верхний этаж покинутого замка во Франции, украшенный расписным потолком.

23. Опустевший замок

Спальня с сохранившейся антикварной мебелью в заброшенном замке Франции, построенном в 18-м веке.

24. Закрытые окна

Одна из комнат заброшенной итальянской виллы, построенной в нео-ренессанском стиле в конце 19-го века.

25. Обгоревшие рисунки

Главный зал покинутой итальянской виллы с реалистичными рисунками на потолке, которые сохранились после пожара.

26. Рояль в пыли

Комната с роялем в старинном заброшенном дворце Польши, которому будет возвращен прежний вид.

27. Свет сквозь окна

Изящные барельефы в большом коридоре покинутой виллы в Германии, освещенные солнечным светом.

28. Жемчужина интерьера

Лестница в стиле нео-барокко в разрушающемся интерьере заброшенного польского дворца.

29. Вторая жизнь

Комната с лестницей на верхнем этаже германского замка 18-го века, который на протяжении 20-ти лет находится в ожидании ремонта.

30. Изысканные узоры

Изящная лепнина на стенах комнат польского дворца, который в настоящее время находится на реконструкции.