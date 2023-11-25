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Как выглядят сегодня заброшенные виллы и старинные особняки, в которых когда-то кипела жизнь


Красивые интерьеры старинных заброшенных домов Европы.

Красивые интерьеры старинных заброшенных домов Европы.

Роман Роброк из Нидерландов любит снимать заброшенные здания: старые дома, заброшенные виллы и особняки, которые по разным причинам остались без хозяев. На своих снимках он стремится запечатлеть уходящую архитектуру минулого века и красоту заброшенных европейских зданий. Загляните и вы в эти старые здания, и обязательно будете впечатлены деталями в каждой из которых – прошлое.

1. Роскошь Востока


Яркий и многоцветный великолепный интерьер дворца Саммеццано в Тоскане (Италия).

Яркий и многоцветный великолепный интерьер дворца Саммеццано в Тоскане (Италия).

 

2. Старинные фрески


Комната с огромной настенной картиной в заброшенном итальянском доме, который был частью фермы.

Комната с огромной настенной картиной в заброшенном итальянском доме, который был частью фермы.

 

3. Разбитый рояль


Крытый зал в польском дворце, пришедшем в запустение после пожара, который случился в 1980-х годах.

Крытый зал в польском дворце, пришедшем в запустение после пожара, который случился в 1980-х годах.

 

4. Статуи и барельефы


Удивительный интерьер и украшения в одном из залов заброшенного особняка в Италии.

Удивительный интерьер и украшения в одном из залов заброшенного особняка в Италии.

 

5. Красота былого


Роскошная мраморная лестница в заброшенном французском замке, использовавшемся в прошлом как летняя резиденция.

Роскошная мраморная лестница в заброшенном французском замке, использовавшемся в прошлом как летняя резиденция.

 

6. Мраморные ступени


Отремонтированная лестница в бельгийском замке, который во время Первой мировой использовался немцами как тюрьма.

Отремонтированная лестница в бельгийском замке, который во время Первой мировой использовался немцами как тюрьма.

 

7. Комната с книгами


Одна из комнат заброшенного дома в Германии, в котором ранее проживал практикующий доктор.

Одна из комнат заброшенного дома в Германии, в котором ранее проживал практикующий доктор.

 

8. Прошлое, подлежащее ремонту


Вид с балкона заброшенной виллы в Италии, объединившей в себе различные архитектурные стили.

Вид с балкона заброшенной виллы в Италии, объединившей в себе различные архитектурные стили.

 

9. Угасающее великолепие


Бальный зал с паркетным полом, покрытым многолетней пылью, в одном из заброшенных польских дворцов 18-го века.

Бальный зал с паркетным полом, покрытым многолетней пылью, в одном из заброшенных польских дворцов 18-го века.

 

10. Синяя комната


Огромная комната с бильярдным столом в одном из замков Франции, который ожидает ремонта.

Огромная комната с бильярдным столом в одном из замков Франции, который ожидает ремонта.

 

11. Разрушенная красота


Интерьер роскошной оранжереи заброшенного итальянского особняка, который был построен в качестве свадебного подарка.

Интерьер роскошной оранжереи заброшенного итальянского особняка, который был построен в качестве свадебного подарка.

 

12. Старинные спирали


Спиральная лестница с голубой потрескавшейся краской в одном из опустевших польских дворцов.

Спиральная лестница с голубой потрескавшейся краской в одном из опустевших польских дворцов.

 

13. Большие окна


Комната на четвертом этаже заброшенного итальянского особняка, из которого открывается потрясающий вид на деревню.

Комната на четвертом этаже заброшенного итальянского особняка, из которого открывается потрясающий вид на деревню.

 

14. В ожидании владельцев


Роскошная комната в прекрасном бельгийском замке 19-го века, который был необитаем на протяжении 10-ти лет.

Роскошная комната в прекрасном бельгийском замке 19-го века, который был необитаем на протяжении 10-ти лет.

 

15. Господство природы


Вид из окна заброшенного замка в Италии, который постепенно разрушают время и растения.

Вид из окна заброшенного замка в Италии, который постепенно разрушают время и растения.

 

16. Захватывающие пейзажи


Вид на озеро с одного из двух балконов покинутой швейцарской виллы, построенной в 18-м веке.

Вид на озеро с одного из двух балконов покинутой швейцарской виллы, построенной в 18-м веке.

 

17. Кованые узорыhttp://funhere.ru/?p=19281


Великолепные перила лестницы на одном из этажей величественного, но необитаемого замка во Франции.

Великолепные перила лестницы на одном из этажей величественного, но необитаемого замка во Франции.

 

18. Каменное украшениеhttp://funhere.ru/?p=19281


Главная лестница в покинутом французском замке, который находится на реконструкции.

Главная лестница в покинутом французском замке, который находится на реконструкции.

 

19. Белоснежные колонны


Двухэтажная ротонда центрального зала заброшенного дворца в Польше, построенного в конце 19-го века.

Двухэтажная ротонда центрального зала заброшенного дворца в Польше, построенного в конце 19-го века.

 

20. Провалившийся пол


Одна из комнат разрушающейся старинной итальянской виллы с частично сохранившимся расписным потолком.

Одна из комнат разрушающейся старинной итальянской виллы с частично сохранившимся расписным потолком.

 

21. Два кресла у погасшего камина


Деревянные элементы и огромное зеркало в одной из комнат заброшенного замка в Бельгии.

Деревянные элементы и огромное зеркало в одной из комнат заброшенного замка в Бельгии.

 

22. Расписные акценты


Верхний этаж покинутого замка во Франции, украшенный расписным потолком.

Верхний этаж покинутого замка во Франции, украшенный расписным потолком.

 

23. Опустевший замок


 

 
Спальня с сохранившейся антикварной мебелью в заброшенном замке Франции, построенном в 18-м веке.

Спальня с сохранившейся антикварной мебелью в заброшенном замке Франции, построенном в 18-м веке.

 

24. Закрытые окна


 

 
Одна из комнат заброшенной итальянской виллы, построенной в нео-ренессанском стиле в конце 19-го века.

Одна из комнат заброшенной итальянской виллы, построенной в нео-ренессанском стиле в конце 19-го века.

 

25. Обгоревшие рисунки


Главный зал покинутой итальянской виллы с реалистичными рисунками на потолке, которые сохранились после пожара.

Главный зал покинутой итальянской виллы с реалистичными рисунками на потолке, которые сохранились после пожара.

 

26. Рояль в пыли


Комната с роялем в старинном заброшенном дворце Польши, которому будет возвращен прежний вид.

Комната с роялем в старинном заброшенном дворце Польши, которому будет возвращен прежний вид.

 

27. Свет сквозь окна


Изящные барельефы в большом коридоре покинутой виллы в Германии, освещенные солнечным светом.

Изящные барельефы в большом коридоре покинутой виллы в Германии, освещенные солнечным светом.

 

28. Жемчужина интерьера


Лестница в стиле нео-барокко в разрушающемся интерьере заброшенного польского дворца.

Лестница в стиле нео-барокко в разрушающемся интерьере заброшенного польского дворца.

 

29. Вторая жизнь


Комната с лестницей на верхнем этаже германского замка 18-го века, который на протяжении 20-ти лет находится в ожидании ремонта.

Комната с лестницей на верхнем этаже германского замка 18-го века, который на протяжении 20-ти лет находится в ожидании ремонта.

 

30. Изысканные узоры


Изящная лепнина на стенах комнат польского дворца, который в настоящее время находится на реконструкции.

Изящная лепнина на стенах комнат польского дворца, который в настоящее время находится на реконструкции.

 

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