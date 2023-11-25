Как выглядят сегодня заброшенные виллы и старинные особняки, в которых когда-то кипела жизнь

Красивые интерьеры старинных заброшенных домов Европы.
Роман Роброк из Нидерландов любит снимать заброшенные здания: старые дома, заброшенные виллы и особняки, которые по разным причинам остались без хозяев. На своих снимках он стремится запечатлеть уходящую архитектуру минулого века и красоту заброшенных европейских зданий. Загляните и вы в эти старые здания, и обязательно будете впечатлены деталями в каждой из которых – прошлое.
1. Роскошь Востока
Яркий и многоцветный великолепный интерьер дворца Саммеццано в Тоскане (Италия).
2. Старинные фрески
Комната с огромной настенной картиной в заброшенном итальянском доме, который был частью фермы.
3. Разбитый рояль
Крытый зал в польском дворце, пришедшем в запустение после пожара, который случился в 1980-х годах.
4. Статуи и барельефы
Удивительный интерьер и украшения в одном из залов заброшенного особняка в Италии.
5. Красота былого
Роскошная мраморная лестница в заброшенном французском замке, использовавшемся в прошлом как летняя резиденция.
6. Мраморные ступени
Отремонтированная лестница в бельгийском замке, который во время Первой мировой использовался немцами как тюрьма.
7. Комната с книгами
Одна из комнат заброшенного дома в Германии, в котором ранее проживал практикующий доктор.
8. Прошлое, подлежащее ремонту
Вид с балкона заброшенной виллы в Италии, объединившей в себе различные архитектурные стили.
9. Угасающее великолепие
Бальный зал с паркетным полом, покрытым многолетней пылью, в одном из заброшенных польских дворцов 18-го века.
10. Синяя комната
Огромная комната с бильярдным столом в одном из замков Франции, который ожидает ремонта.
11. Разрушенная красота
Интерьер роскошной оранжереи заброшенного итальянского особняка, который был построен в качестве свадебного подарка.
12. Старинные спирали
Спиральная лестница с голубой потрескавшейся краской в одном из опустевших польских дворцов.
13. Большие окна
Комната на четвертом этаже заброшенного итальянского особняка, из которого открывается потрясающий вид на деревню.
14. В ожидании владельцев
Роскошная комната в прекрасном бельгийском замке 19-го века, который был необитаем на протяжении 10-ти лет.
15. Господство природы
Вид из окна заброшенного замка в Италии, который постепенно разрушают время и растения.
16. Захватывающие пейзажи
Вид на озеро с одного из двух балконов покинутой швейцарской виллы, построенной в 18-м веке.
17. Кованые узорыhttp://funhere.ru/?p=19281
Великолепные перила лестницы на одном из этажей величественного, но необитаемого замка во Франции.
18. Каменное украшениеhttp://funhere.ru/?p=19281
Главная лестница в покинутом французском замке, который находится на реконструкции.
19. Белоснежные колонны
Двухэтажная ротонда центрального зала заброшенного дворца в Польше, построенного в конце 19-го века.
20. Провалившийся пол
Одна из комнат разрушающейся старинной итальянской виллы с частично сохранившимся расписным потолком.
21. Два кресла у погасшего камина
Деревянные элементы и огромное зеркало в одной из комнат заброшенного замка в Бельгии.
22. Расписные акценты
Верхний этаж покинутого замка во Франции, украшенный расписным потолком.
23. Опустевший замок
Спальня с сохранившейся антикварной мебелью в заброшенном замке Франции, построенном в 18-м веке.
24. Закрытые окна
Одна из комнат заброшенной итальянской виллы, построенной в нео-ренессанском стиле в конце 19-го века.
25. Обгоревшие рисунки
Главный зал покинутой итальянской виллы с реалистичными рисунками на потолке, которые сохранились после пожара.
26. Рояль в пыли
Комната с роялем в старинном заброшенном дворце Польши, которому будет возвращен прежний вид.
27. Свет сквозь окна
Изящные барельефы в большом коридоре покинутой виллы в Германии, освещенные солнечным светом.
28. Жемчужина интерьера
Лестница в стиле нео-барокко в разрушающемся интерьере заброшенного польского дворца.
29. Вторая жизнь
Комната с лестницей на верхнем этаже германского замка 18-го века, который на протяжении 20-ти лет находится в ожидании ремонта.
30. Изысканные узоры
Изящная лепнина на стенах комнат польского дворца, который в настоящее время находится на реконструкции.
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