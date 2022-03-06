10 идей, как сделать красивые украшения для дома из обычной веревки

В современных магазинах декора чего только не встретишь. Однако и их возможности не безграничны. Уникальную вещь, которой ни у кого не будет, не купить, но зато ее можно сделать своими руками и помочь в этом может обычная веревка. С этим натуральным материалом приятно работать.

А еще он недорого стоит и абсолютно безопасен и экологичен. В общем одни плюсы, а чтобы все было полностью идеально, мы предлагаем подборку крутых идей, с которыми преобразить свой интерьер будет максимально легко.

1. Держатели

С помощью веревки можно сделать стильные и красивые держатели.

Все знают, что красота отражается в деталях. Именно поэтому вполне можно преобразить внешний вид своей комнаты с помощью веревки. Взяв толстый канат или переплетя несколько более тонких веревок можно добиться потрясающего эффекта: получится эффектный держатель для полотенца или одежды, который не стыдно разместить в любом интерьере. Минимум усилий и замечательный результат.

Эти переплетения можно использовать в качестве декора или держателей.

2. Уютный декор

Такие красивые шары из веревки можно подвесить, либо положить на стол, другую мебель или пол.

Стильные и необычные шары большого или маленького диаметра способны создать романтическую и уютную обстановку в любом помещении.

Чтобы их сделать понадобится непосредственно веревка, воздушный шар и клей. Для начала надуваем шарик, а потом, промазывая веревку клеем, плотно ее наматываем в хаотичном направлении. Когда веревка высохнет, шарик можно лопнуть и убрать, а внутрь шара добавить гирлянду с маленькими лампочками или поставить на безопасную основу маленькую свечку. Сделав несколько шаров разного диаметра можно украсить комнату и создать целую композицию.

Полезный совет: Для промазывания веревки замечательно подойдет клей ПВА. Однако вначале, кончик веревки необходимо закрепить на другой части веревки с помощью горячего клея, чтобы кольцо получилось замкнутым.

3. Перила

Непринужденно и очень оригинально.

Перила возле лестницы выполняют не только полезную роль, но и эстетическую. Поэтому стоит задуматься, а не сделать ли их оригинальными и своими руками. Помочь в этом запросто может длинный толстый канат, который продевается в специальные держатели на стене или на краях лестницы. Чтобы оформление смотрелось непринужденно, между отдельными отсеками веревка должна немного провисать.

4. Маскировка труб

Некрасивые объекты квартиры можно превратить в украшение интерьера.

Стандартные трубы отопления и водоснабжения могут испортить впечатление даже от самого красивого интерьера. Чтобы этого избежать, можно прибегнуть к оригинальным решениям, например, замаскировать трубу с помощью веревки. Плотно обмотав ее по всей протяженности и добавив веточки с листьями или даже плодами, довольно просто сделать имитацию красивого дерева. Очень простая по воплощению задумка, которая смотрится просто волшебно.

5. Кашпо

Стильный и утонченный декор с полезной функцией.

Из простой веревки всегда можно сделать дополнение для горшков, которое позволит подвесить их в нужных местах комнаты. Подвесной сад будет смотреться оригинально и красиво, при этом выполнить кашпо из веревки очень просто: сначала нужно сделать несколько узелков, начиная снизу горшка, который пока не заполнен грунтом, а затем пойти дальше, равномерно распределяя веревку. Завершающим этапом можно добавить несколько бусин, нанизанных на веревку, чтобы украшение смотрелось более нарядно.

6. Стильная подсветка

Подвесная конструкция, в которой прячется провод для освещения.

С помощью веревки можно украсить и освещение. Существует несколько вариантов декора. Например, можно спрятать внутри каната провод и оставить видимыми только лампочки, чтобы казалось, что они выходят прямо из веревки. Можно сделать более сложную конструкцию из металлической основы, которая впоследствии обматывается веревкой и становится более естественной и уютной.

Металлическая основа светильника обмотана веревкой.

Не менее оригинально смотрятся и напольные светильники, задекорированные веревкой. Для этого можно сделать держатель необычной формы, а потом обмотать его веревкой или продеть внутри, чтобы казалось, будто светильник держится на веревке, которая застыла в неестественном положении.

Оригинальный напольный светильник, сделанный своими руками.

7. Венок

Красивый венок в любом стиле и цветах, сделанный с использованием веревки.

Для изготовления такого венка понадобится картонная основа. Вырезаем круг подходящего диаметра из плотного картона, а затем на него с помощью горячего клея наматываем веревку. Круги веревки должны плотно ложиться друг к другу и под каждым из них должно быть достаточное количество свеженанесенного клея. После этого сверху приклеивается любой желаемый декор в виде бусин, лент, искусственных или натуральных веточек, ягод и цветов, шишек.

8. Подсвечники

Из бутылок и веревки получаются стильные и оригинальные подсвечники.

С помощью ненужных пустых винных бутылок, горячего клея из пистолета и веревки можно создать своими руками замечательные подсвечники. Они смотрятся красиво даже без свечей, просто как декор. Чтобы сделать их оригинальнее и атмосфернее, желательно хотя бы некоторые покрасить краской и можно нанести дополнительный декор или надписи. Замечательная идея ко дню Святого Валентина.

9. Корзина

Такая корзина отлично впишется в интерьер в эко-стиле.

С помощью веревки даже обычная корзина для белья может преобразиться и стать более стильной. Для ее оформления всего лишь нужно взять достаточно веревки и горячий клей из пистолета.

10. Журнальный столик

Стильная и оригинальная идея для гостиной.

С помощью веревки можно обновить и преобразить любую мебель. Например, если старый журнальный столик уже потерял свой привлекательный внешний вид, то его можно задекорировать с помощью веревки и полностью изменить, продлив срок его службы.

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