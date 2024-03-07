Любопытные факты о Южной Корее

Южная Корея — страна с довольно большой историей и богатыми традициями, однако, согласитесь, что буквально пять лет в России назад многие и не думали о ее существовании.
А сейчас, только оглянитесь, корейские клипы транслируют по телевидению, корейские товары захватывают рынок, корейские технологии опережают многие страны, да и мы с вами пользуемся корейской косметикой и смотрим дорамы! Не хотели бы вы узнать побольше о стране, которая так активно пытается с нами сблизиться? Мы подобрали для вас целых 60 интересных фактов, благодаря которым вы познакомитесь с Южной Кореей ближе. Давайте начнем!
Красота
1. Косметики у кореянок много. Очень. Очень-очень много. Если попытаться посчитать количество средств для вечернего ухода, то выйдет их около десяти: масло для снятия макияжа, пенка для умывания, скраб или пилинг, маска для лица, тоник, эссенция, лосьон (да-да, это не то же самое, что тоник), сыворотка или эмульсия, крем, тканевая маска и, наконец, ночная маска. Только представьте, сколько кореянки тратят на уход за собой времени и денег!
2. Любительницы корейской косметики в России уверены, что лучше Tony Moly, Etude House, The Skin House и других корейских марок лучше ничего быть не может. А вот кореянки не замечают своего счастья и мечтают обладать заветными баночками L’oreal и подобных марок! Дело в том, что импортные продукты в Корее стоят дороже, чем свои, а поэтому масс-маркет для нас приближается к «люксу» для них.
3. Парни и мужчины тоже любят ухаживать за собой. Если европейские марки ограничиваются в производстве мужских линий средствами для бритья и умывания, то корейские марки делают для мужчин все то же самое, что и для женщин — от пенки для умывания до BB и CC крема. И, кстати, носить с собой зеркальце для корейцев также привычно, как для кореянок.
4. В случаях, когда косметики недостаточно, корейцы и кореянки без лишних раздумий прибегают к пластической хирургии. «Пластика» в Южной Корее — то же, что для нас поход, например, к парикмахеру, обычное дело. Обычным считается и такое явление, как пластическая операция «в подарок» детям от родителей на окончание школы или вуза.
5. Сложно поверить, но каждая пятая кореянка уже успела сделать себе пластическую операцию. А самой популярной операцией является изменение разреза глаз.
6. Чтобы избежать трат на стоматологов, которые в Южной Корее могут довольно сильно ударить по карману, корейцы очень тщательно следят за своими зубами. И если в сумочке российской девушки можно найти все, что угодно, то в сумочке кореянки можно найти все, что угодно и зубную щетку :)
7. Корейцы редко страдают от излишнего веса, а главное достоинство практически всех кореянок — стройные и худые ножки.
8. Кстати, о ногах. Кореянки любят и часто носят мини — это не считается чем-то постыдным, а вот одеть платье или блузку с большим декольте уже непозволительно.
9. Ухаживают корейцы и кореянки не только за лицом, но и за телом. Один из любимых ритуалов в Корее — посещение бани. В одном только Сеуле расположено около 3000 бань или, как они называются в Корее, чимчильбанов.
10. Внешность для корейцев стоит едва ли не на первом месте. Если вы будете выглядеть уставшим и потрепанным, то они непременно скажут вам об этом, но не для того, чтобы оскорбить, а исключительно для того, чтобы помочь вам :)
Еда
11. Одна из главных страстей всех корейцев — еда. Поесть они любят вкусно и много. Если вы закажете в кафе или ресторане какое-то блюдо, то к нему наверняка будет прилагаться сразу несколько дополнительных закусок и салатов.
12. Продукты в корейских магазинах довольно дорогие, так что зачастую есть в кафе и ресторанах выгоднее, чем готовить самостоятельно.
13. Корейцы очень любят торговаться, для них это что-то вроде неотъемлемой части процесса покупок! Если вы знаете язык и окажетесь на рынке, то обязательно попытайтесь сбить цену на понравившийся товар, хотя бы ради интереса, будьте уверены, вы сможете получить желаемый товар в 3-5 раз дешевле.
14. Если вы окажетесь в Южной Корее и захотите попить чая, то сделать это будет проблематично. Чая в нашем понимании там практически нет, а вместо него корейцы пьют обычно отвары из различных трав.
15. А вот кофе здесь можно встретить на каждом шагу, его корейцы обожают.
16. Рестораны и кафе можно разделить на четыре категории: корейские, японские, китайские и европейские. Самые дорогие и престижные — японские, далее идут европейские, а китайские и корейские можно найти как очень дорогие, так и совсем простенькие забегаловки.
17. Давать чаевые в Южной Корее не принято, а попытка сделать это может очень оскорбить официанта.
18. Корейцы очень любят выпить и даже существует специальный ритуал «хоешик», согласно которому коллеги должны собраться в баре после работы и выпить вместе раз месяц или даже чаще. Если вы откажетесь пить на «хоешике», то вас будут считать человеком со странностями :)
19. Основной продукт на столе корейцев — это рис. Его используют в качестве гарнира, а обычную рисовую кашу на воде часто едят вместо хлеба, чтобы перебить остроту. Рис нужно обязательно доедать до конца, а если вы оставите его в тарелке, то вас будут считать очень невоспитанным человеком.
20. В Корее принято чавкать. Корейцы даже не думают о том, что это может выглядеть неприлично, ведь таким образом они показывают повару, что блюдо им очень понравилось, конечно, не принято это делать намеренно громко и вызывающе :) Но вот жевать с отрытым ртом или разговаривать, пока не прожевали пищу, считается дурным тоном точно также, как и у нас.
Стиль жизни
21. Одно из проявлений дружбы для корейцев — это прикосновения. Не удивляйтесь, если увидите на улицах Кореи, как парни похлопывают друг друга по плечу, теребят волосы и даже делают легкий массаж шеи :)
22. В Корее любят пошуметь, там не принято жаловаться в полицию на соседей, которые громко слушают музыку. Громкая реклама на улицах — тоже в пределах нормы.
23. Южная Корея — довольно безопасная страна, здесь вы сможете без боязни пройтись поздней ночью по отдаленным кварталам.
24. Популярные виды спорта — это бейсбол и гольф. Бейсболом занимаются дети и взрослые, а гольф — это развлечение для людей среднего возраста. Еще один вид физической нагрузки, которой любят заниматься все корейцы — ходить в горы.
25. Когда ехать в Корею? Зависит от того, чем вы хотите заняться. Если вы любитель горнолыжного спорта, то зима — идеальное время, если же вы больше любите греться на солнышке, то отправляйтесь в путешествие летом, так как в Южной Корее много пляжей, а если вы хотите просто полюбоваться этой страной, то планируйте поездку на весну, когда повсюду цветет сакура, или осенью, в то время, когда желтеют листья.
26. Если вы решите написать письмо или открытку корейцу, то отложите в сторону красные чернила, так как считается, что имя, написанное ими навлечет на человека беду и даже смерть.
27. Уважение к старшим — самое главное в корейском этикете. Прежде, чем отправиться в эту страну, следует тщательно изучить все виды обращений, чтобы не оказаться в неудобной ситуации.
28. Отслужить в армии в Корее считается престижным, поэтому многие k-pop звезды отправляются служить даже не смотря на карьеру.
29. Еще один интересный факт о корейской армии: для корейских студентов не существует отсрочки, но зато в армию не берут тех, кто имеет только начальное школьное образование.
30. Молодые пары в Корее не могут просто взять и решить «пожить вместе», так как это считается аморальным. Тех, кто осмелится сделать это, осуждать будут не только старшие, но и сверстники. Переехать в одну квартиру пара может только после свадьбы.
Образование
31. Чтобы получить образование в Южной Корее, придется отдать кругленькую сумму, стоит оно действительно дорого. Кстати, в отличие от России, в Южной Корее юридическое образование пользуется намного меньшей популярностью.
32. К образованию в этой стране относятся очень серьезно. Даже школьный учебный день больше похож на рабочий, так как вместе со всеми занятиями, дополнительными, но практически обязательными, кружками и курсами заканчивается поздним вечером.
33. Учебный год в корейской школе делится не на четверти, а на семестры и, соответственно, отдыхают школьники не четыре, а два раза в год: летом с середины июля до конца августа и зимой с середины февраля до начала марта.
34. Почти во всех корейских школах ученики носят форму.
35. Физкультура не считается обязательным предметом во многих школах Южной Кореи, обычно ее вводят в качестве дополнительной дисциплины.
36. В начальной школе корейцы учатся 6 лет, в средней и в старшей — по 3 года. Далее можно поступить в колледж на 2 года, а после в университет — на 4.
37. Хоть в школе и можно проучиться всего 12 лет, но буквально стать «двенадцатиклассником» не получится. Дело в том, что после 6-го класса начальной школы идет первый класс средней школы и заканчивается обучение, соответственно, после 3 класса старшей школы.
38. Экзамены в корейских вузах — серьезное испытание. Доходит даже до того, что в газетах публикуются напоминания, чтобы девушки не перебарщивали с парфюмом и не носили обувь на высоких каблуках, чтобы не отвлекать себя и окружающих от судьбоносных экзаменов.
39. Своеобразная форма нашего ЕГЭ есть и в Корее. Практически все экзамены и контрольные проходят виде тестов и студентам нужно просто запомнить огромный список правильных ответов.
40. Программа старшей школы в Корее готовит ученика к дальнейшему обучению по какой-то определенной специальности, однако, ее заканчивать не обязательно.
Работа
41. Корейцы очень трудолюбивые. Школьный режим дня сохраняется и на работе — начинается рабочий день в 7.30-9.00 в зависимости от компании и заканчивается поздним вечером. Хоть официально рабочий день должен длиться до 18.00, многие корейцы стараются не уходить раньше начальника.
42. Кстати, дожидаться ухода начальства принято только мужчинам, женщины могут уходить и раньше.
43. 30-дневный отпуск для корейцев — непозволительная роскошь. Некоторые компании буквально вынуждают своих сотрудников уходить в отпуск на одну-две недели, так как упрямые корейцы отказываются отдыхать, чтобы доказать начальству свой профессионализм.
44. Жить в Сеуле, столице Южной Кореи, довольно дорого, поэтому многие, кто работает в этом городе покупают жилье в пригородах, где все сравнительно дешевле, однако за экономию денег приходится расплачиваться временем, которое уходит на дорогу.
45. Официальных выходных дней в Корее всего 11.
46. Если государственные праздники выпадают на субботу или воскресенье, их не переносят на понедельник, так что некоторые годы становятся для корейцев особенно тяжелыми.
47. Единичные выходные корейцы проводят в кругу семьи — отправляются друг к другу в гости или вместе выбираются на природу.
48. В банковским работникам сложно надолго задерживаться на одном месте. Дело в том, что многие начальники считают, что за 2-3 года у работника появляется слишком много знакомых, связей и они становятся для него выше, чем интересы компании.
49. Конкуренция в Южной Корее очень сильная. Если работник все же решит отправится в долгий отпуск, то вернувшись, скорее всего обнаружит свое место занятым.
50. Даже в маленьком семейном бизнесе действуют такие же строгие правила, как и в крупных корпорациях: точно такой же долгий рабочий день и точно такие же короткие отпуски.
Семья
51. Предложение выйти замуж в Корее обычно делается чисто формально, когда уже заказан ресторан и составлен список гостей. Зачем тогда это вообще делать? Все просто — чтобы сделать приятно будущей невесте :)
52. Состоятельные семьи проводят две свадьбы — в европейском стиле и в традиционном корейском.
53. Глава семьи в Корее — всегда мужчина, это не обсуждается.
54. Муж и жена не должны ссориться и отчитывать друзей в присутствии старших родственников.
55. О том, чтобы поднять голос на старшего члена семьи или даже посмотреть недовольным взглядом в корейской семье не идет даже речи. Уважение — превыше всего.
56. Даже в кругу семьи не принято обращаться друг к другу по имени, это приравнивается к оскорблению. Для каждого члена семьи существует специальное уважительное обращение.
57. К беременной жене в корейской семье относятся очень бережно, за ней пытаются ухаживать и проявлять всевозможную заботу все близкие родственники. А вот встреча из роддома не проходит так празднично, как в России.
58. Детей в Корее принято сильно баловать, им не отказывают практически ни в чем, однако от детей в ответ требуют большой отдачи в плане учебы.
59. Воспитывают детей в основном мамы, так как отцы проводят на работе большую часть дня и возвращаются ближе к ночи и общаются со своими детьми в основном по выходным. Однако папа все равно является авторитетом для ребенка.
60. Родителей мужа в Корее по отношению к ребенку называют «родными», а родителей жены — «внешними». Но это только лишь названия, обычно общаются с детьми и «родные» и «внешние» бабушки с дедушками одинаково горячо
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