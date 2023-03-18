10 распространённых продуктов, которые изначально были генетически модифицированы

1. Мед
Трудно представить, что мед содержит ГМО, так как это продукт, производящийся пчелами. Но пчелы должны получать откуда-то пыльцу, а пыльца в США собирается без разбора — как с растений, содержащих ГМО, так и с обычных, немодифицированных, растений. Чаще всего это кукуруза, которая имеет проблемы с воздушным дрейфом пыльцы и ее загрязнением. Пчелы во всем мире собирают пыльцу с различных культур, и фермерам, занимающимся пчеловодством, все труднее гарантировать, что их продукция не содержит ГМО.
В то же время ученые работают над генетическими модификациями самих пчел. Это делается по целому ряду причин, и, хотя трансгенные пчелы в настоящее время не используются для производства меда, это может произойти в ближайшее время.
2. Соя
Некоторые заботящиеся о своем здоровье люди стараются не есть красное мясо и предпочитают соевые продукты. По некоторым данным, в Соединенных Штатах 93% сои содержит ГМО. Эта культура устойчива к гербицидам, что позволяет фермерам распылять их для уничтожения сорняков, при этом сама соя остается невредимой.
Вы можете думать, что соя составляет небольшую часть вашего рациона, но на самом деле соевое масло и полученные из сои компоненты есть во всех видах чипсов, хлебе из цельной пшеницы, крекерах, печенье, пицце, злаковых батончиках, приправах, майонезе, батончиках из мюсли и в совсем уж очевидных продуктах, таких как соевое молоко, соевый соус и тофу. Учитывая, что только 7% соевых бобов, выращенных и собранных в Соединенных Штатах, не содержат ГМО, вероятность того, что вы едите генномодифицированную сою, очень высока.
3. Сахар
По большей части сахар производится из растений с ГМО — чаще всего из сахарной свеклы и сахарного тростника, которые в Соединенных Штатах выращиваются с применением ГМО. В 2010 году Министерство сельского хозяйства США (USDA) перестало регулировать выращивание сахарной свеклы сорта «Roundup Ready». Это позволило фермерам по всей территории Соединенных Штатов перейти к этому устойчивому к гербицидам виду сахарной свеклы, созданному корпорацией Монсанто (Monsanto). По состоянию на 2012 год, генномодифицированная сахарная свекла составила около 90% всего урожая сахарной свеклы в Соединенных Штатах, а это значит, что любые сахара, полученные из этой свеклы и используемые в наших любимых продуктах, содержат ГМО.
Трудно перечислить все продукты, в которых используется сахар-песок. Если в составе продукта указан сахар или набирающий все большую популярность кукурузный сироп, то в 90% случаев это генномодифицированный продукт.
4. Хлопок
Мы знаем, что вы подумали, — вы не едите хлопок. Да, вы не должны есть ватные шарики или грызть ваши рубашки, но хлопок имеет и другие области применения. Генномодифицированный хлопок составляет примерно 90% от всего хлопка, произрастающего в Соединенных Штатах. Хлопчатник используется при изготовлении хлопкового масла, которое добавляется в пищу уже более 100 лет. В Соединенных Штатах оно используется в основном при приготовлении салатов в качестве растительного масла, на что идет около 56% всего пищевого использования хлопчатника в стране. Остальные 36% используются при жарке пищевых продуктов, таких как картофель фри и картофельные чипсы.
Если вы думаете, что вам удается избежать употребления продуктов, изготовленных с применением хлопкового масла, вы наверняка ошибаетесь. В Соединенных Штатах многие продукты — такие как крекеры, крендели, чипсы, семечки, блинчики и даже некоторые виды косметики — содержат хлопковое масло гораздо чаще, чем любое другое масло.
5. Канола
Рапсовое масло, канола, так любимое большинством ресторанов, производится из генномодифицированной культуры. 90% рапса в США — ГМО. Это создает проблемы для тех фермеров, у которых на посевы идут природные семена. При перекрестном опылении пыльца обычных растений смешивается с пыльцой растений, содержащих ГМО.
Рапсовое масло входит в состав множества продуктов, и почти наверняка изготовлено из генномодифицированного рапса. Это такие продукты, как арахисовое масло, замороженный картофель (картофель фри, картофельные оладьи и т. д.), шоколадный сироп, ржаной хлеб, цитрусовые газированные напитки, крендели, майонез, некоторые крупы, чипсы, крекеры, мюсли, злаковые батончики, маргарин и попкорн.
6. Картофель
В 2014 году Министерство сельского хозяйства США одобрило новый сорт генномодифицированного картофеля для американского рынка, в котором уменьшается количество акриламида при жарке. Акриламид — химическое вещество, которое образуется в процессе жарки и, как полагают, способствует развитию рака. Кроме того, новый сорт устойчив к механическим повреждениям, что делает его более выгодным в долгосрочной перспективе. Продукт предназначен для рынка жареного картофеля (картофель фри и картофельные чипсы).
Интересен тот факт, что в этот сорт картофеля привнесены гены других видов картофеля, а не гены организмов других видов. Такой тип генетической модификации может понравиться людям, которые предпочли бы избежать ГМО вообще, сокращая разрыв между так называемыми «культурами Франкенштейна» и перекрестноопыляемыми. И это не первый генномодифицированный картофель, появившийся на рынке.
7. Папайя
В случае с папайей генетическая модификация помогла сохранить этот вид от возможного исчезновения. В папайе, особенно если она была выращена на Гавайях, почти наверняка содержится ГМО. На протяжении большей части двадцатого века деревья папайи сильно страдали от вируса кольцевой пятнистости папайи (ВКПП), и в 1960 году производству почти всей папайи пришлось переехать с острова Оаху, чтобы избежать болезни. К сожалению, в 1992 ВКПП настиг растения и на острове Пуне. К этому времени в лабораториях был создан сорт папайи, устойчивый к вирусу, но он не культивировался, пока не стало слишком поздно. К концу 1990-х годов начали высаживать генномодифицированную папайю, прошедшую тщательное тестирование. Таким образом папайя как вид была спасена.
8. Дрожжи
Большинство людей, не имеющих отношения к выпечке, редко думают о дрожжах, но даже если вы не едите хлеб, дрожжи — необходимый ингредиент при создании алкоголя путем яблочно-молочного брожения. Институт вина заявил, что генномодифицированные винные дрожжи ML01 не должны использоваться при создании вина. Но Институт вина — не руководящий орган и может лишь вносить предложения.
Так как применение ML01 не регулируется, эти дрожжи используется для изготовления вина, которым мы наслаждаемся. Согласно статье в The Vancouver Sun, «если вы пьете красное вино из Соединенных Штатов или Канады, есть большая вероятность, что вы уже попробовали ML01».
Ученые из Университета Британской Колумбии создали ML01, чтобы помочь людям с мигренями и гипертонией. У многих людей в результате употребления красного вина болит голова, и цель создания нового организма — положить этому конец. Наиболее интересным аспектом разработки ML01 является то, что в отличие от других ГМО, он приносит пользу непосредственно потребителям, а не производителям, хотя эти категории и могут пересекаться.
9. Табак
Давайте будем реалистами: курение опасно для здоровья. Вы это знаете. Мы это знаем. Несмотря на это, табак был и остается одной из основных товарных культур в Америке, и около 90% от табака, выращенного в США, является генетически модифицированным.
Табак страдает от некоторых очень опасных вредителей, поэтому в течение длительного времени ученые и фермеры работают над созданием сортов, устойчивых к пестицидам. Наиболее опасна для урожая табачная листовертка, которая откладывает яйца внутри растения, и уничтожить ее личинки очень трудно. Чтобы изменить положение дел, ученые в лабораториях встраивают в ДНК табака ДНК других организмов.
10. Молочные продукты
В 2010 году ученые успешно изменили коров — таким образом, чтобы они могли производить молоко, безопасное для детей. Примерно 2–3% детей имеют аллергию на коровье молоко, которое является основой большинства смесей для детского питания. Аллергические реакции на молоко связаны с наличием бета-лактоглобулина (BLG), который был выделен у одной бесхвостой коровы, найденной в Новой Зеландии. Благодаря использованию клонирования, исследователи смогли вживить корове яйцеклетку с генетическим кодом бесхвостых коров.
Эти идеи еще не вышли на рынок в полном смысле слова. Но мы уже употребляем продукты, полученные от животных, обработанных с помощью генной инженерии рекомбинантным гормоном роста крупного рогатого скота (rBHG), который используется в молочном животноводстве в Соединенных Штатах для увеличения производства молока. Использование rBHG является обычным делом для всей молочной промышленности, так что большая часть молочных продуктов имеют в своем составе некоторое количество ГМО. Это значит, что масло, молоко, мороженое, сыр и все остальные молочные продукты, скорее всего, содержат ГМО.
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