Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

Красота и уют в доме зависят не только от хорошего ремонта, но и от множества мелких деталей, которые дизайнеры называют «интерьерными решениями». Они придумывают их сами, подключают декораторов, заказывают различную мебель, нанимают художников, чтобы расписать стены, закупают вазы и подушки.



Но множество людей могут справиться с этой задачей самостоятельно, не привлекая профессионалов.

Мы считаем, что люди, которые обустраивают свое жилище с душой, способны создать настоящие шедевры. И тому есть множество наглядных подтверждений.

«Взял старые деревянные ящики и переделал их в стеллаж»





«Французская красная люстра. Я знаю, что они уже не в моде, но мне нравится»





«Я решила нарисовать мураль у себя на стене»





Книжные полки





«Нам не удалось найти идеальные обои для детской комнаты. Решили раскрасить стену сами»





Яркие рыбки для интерьера





«Из интересного куска коряги сделала настенное украшение с макраме»







«Скоро стану папой! Надеюсь, что моя дочь будет гордиться этой моей работой так же, как и я»





«Очень мне хотелось хотя бы на одну из стен добавить графики. Наткнулся на рисунки животных, офигел, испугался, но решил попробовать повторить»





«Я обязательно доделаю это в 2022 году»





«Чайный уголок своими руками»





«Решили, что нам нужен апгрейд пеленального столика»





Занавеска из цветного стекла





«Для сына-гитариста сделал умный стол, вдохновленный дизайном усилителей Fender»





«Роспись для детской друзей»





«Закончил обновлять прихожую.

Это безумие, как мелкие детали меняют пространство»Чистая правда. И кот придает особый шарм.