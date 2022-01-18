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Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

Красота и уют в доме зависят не только от хорошего ремонта, но и от множества мелких деталей, которые дизайнеры называют «интерьерными решениями». Они придумывают их сами, подключают декораторов, заказывают различную мебель, нанимают художников, чтобы расписать стены, закупают вазы и подушки.

Но множество людей могут справиться с этой задачей самостоятельно, не привлекая профессионалов.
Мы считаем, что люди, которые обустраивают свое жилище с душой, способны создать настоящие шедевры. И тому есть множество наглядных подтверждений.
«Взял старые деревянные ящики и переделал их в стеллаж»
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

«Французская красная люстра. Я знаю, что они уже не в моде, но мне нравится»
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

«Я решила нарисовать мураль у себя на стене»
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

Книжные полки
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

«Нам не удалось найти идеальные обои для детской комнаты. Решили раскрасить стену сами»
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

Яркие рыбки для интерьера
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

«Из интересного куска коряги сделала настенное украшение с макраме»
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам


«Скоро стану папой! Надеюсь, что моя дочь будет гордиться этой моей работой так же, как и я»
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

«Очень мне хотелось хотя бы на одну из стен добавить графики. Наткнулся на рисунки животных, офигел, испугался, но решил попробовать повторить»
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

«Я обязательно доделаю это в 2022 году»
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

«Чайный уголок своими руками»
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

«Решили, что нам нужен апгрейд пеленального столика»
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

Занавеска из цветного стекла
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

«Для сына-гитариста сделал умный стол, вдохновленный дизайном усилителей Fender»
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

«Роспись для детской друзей»
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

«Закончил обновлять прихожую.

Это безумие, как мелкие детали меняют пространство»
Умельцы, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

Чистая правда. И кот придает особый шарм.
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Интерьеридеи
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