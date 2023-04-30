Бар под названием Sean’s Bar не закрывал свои двери в течение 11 веков, не смотря ни на что. Во время реставрации в баре нашли настоящий клад: стенки первого, древнего, бара, сделанные из плетёнки, и множество золотых монет.
Бар располагается в небольшом городке, который местные называют «сердцем Ирландии». Этлон — небольшой населённый пункт, в котором живёт около 20 тысяч человек. Обстановку в баре постарались сохранить неизменной, поэтому он больше напоминает декорации старых фильмов. В баре играет только живая музыка, а на заднем дворике раскинулся небольшой пивной садик. Ирландцы предпочли не менять заведённые традиции. Sean’s Bar расположен у реки и этому есть простое логическое объяснение. Когда-то с этого бара начался город.
В 900 году через реку Шаннон проходил большой брод, который называли Бродом Великой Древности. Один из людей, живших неподалёку, решил построить рядом с бродом гостиницу. Путешественники, пересёкшие стремительный поток Шаннона, с удовольствием заходили в гостиницу отдохнуть. Вскоре вокруг переправы образовалось небольшое поселение. В 1129 году король Терло О’Коннор велел построить возле реки первый деревянный замок, чтобы защитить людей. Бар Sean’s Bar и был той самой гостиницей, с которой началась история Этлона.
В 1970 году во время реставрации заведения строители наткнулись на конструкцию из плетёнки, которая оказалась первой барной стойкой. Также они нашли золотые монеты, отчеканенные местными помещиками. Не все находки перешли Национальному Музею. В Sean’s Bar есть витрина, где выставлены древние артефакты.
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Старейший бар в мире работает уже 1100 лет
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