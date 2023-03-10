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Запрет на макияж и возврат стипендии: 5 нетривиальных фактов о японской школе


Запрет на макияж и возврат стипендии: 5 нетривиальных фактов о японской школе

Япония – одна из самых необычных стран на планете Земля. Здесь так много странных вещей, что в пору задуматься о том, не являются ли представители страны восходящего Солнца гостями с другой планеты. Достаточно посмотреть на японскую школу. Дело в том, что она достаточно сильно отличается от того, что люди привыкли видеть в странах Европы и в бывших советских республиках. Вот несколько красноречивых особенностей.

1. Ученый год начинается


Учиться начинают весной. |Фото: psy-files.ru.

Учиться начинают весной. |Фото: psy-files.ru.

 

В большинстве стран Старого Света учебный год начинается в период с конца августа по начало сентября. Чаще всего дети идут в школу именно в сентябре. При этом у них в большинстве стран «христианской культуры» есть летние каникулы и зимние каникулы, а сам учебный год разбит на четверти или триместры.

В Японии учебный год также разбит на триместры, правда, начинается он не осенью, а весной. Дети идут в школу 6 апреля и учатся по 26 июля. Следующий триместр начинается 1 сентября и длится по 26 декабря. Последний триместр идет с 7 января по 25 марта.

2. Необязательная старшая школа


Бесплатной и обязательной являются только младшая и средняя школы. |Фото: m.fishki.net.

Бесплатной и обязательной являются только младшая и средняя школы. |Фото: m.fishki.net.

 

Старшая школа и колледж в Японии не являются обязательными. В обязательном порядке нужно окончить только 6-летнюю младшую и 3-летнюю среднюю школу. Еще 3 года старшей школы не являются обязательными. Более того, в отличие от средней и младшей школы, старшая является платной. При этом старшая школа может быть как частной, так и государственной. Последняя обходится дешевле. Оканчивают школу дети в 18 лет. После этого они могут поступить еще и в колледж, обучение в котором продолжается 2 года.

3. Стипендию приходится возвращать


В колледж попадут не все. |Фото: psy-files.ru.

В колледж попадут не все. |Фото: psy-files.ru.

 

Стипендия в японском колледже – не совсем то, что привыкли понимать под этим словом у нас. По сути, стипендия – это кредит на оплату образования в старшей школе или колледже, а не ежемесячные платежи в форме заработной платы. А потому после окончания учебы японец или его семья должны будут погасить это долговое обязательство.

4. Строгая форма и «красота» под запретом


В каждой школе своя форма. |Фото: rossaprimavera.ru.

В каждой школе своя форма. |Фото: rossaprimavera.ru.

 

В львиной доле японских школ существует обязательная форма одежды для мальчиков и девочек. При этом во многих учебных учреждениях она своя уникальная. Поэтому по внешнему виду матроски или по головному убору можно легко определить, где именно учится ребенок. В том числе можно отличить государственную школу от частной. Кроме того, в большинстве учебных учреждений Японии девочкам запрещено красить волосы и использовать макияж.

5. Езда на моноциклах


В Японии очень любят моноциклы. ¦Фото: ecomobility-expo.net.

В Японии очень любят моноциклы. ¦Фото: ecomobility-expo.net.

 

Это прозвучит странным, но именно моноцикл является традиционным средством передвижения во многих японских школах. Правда, ездят на них ученики только во внутреннем дворе во время досуга или физической подготовки. В школах имеется представительный запас моноциклов для детей разного возраста и даже есть специальные люди, которые могут научить ездить на них. Само собой, обязательной езда на странном велосипеде не является.

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Запрет на макияж и возврат стипендии: 5 нетривиальных фактов о японской школе

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Запрет на макияж и возврат стипендии: 5 нетривиальных фактов о японской школеПодписаться на мой Instagram
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