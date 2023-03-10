Запрет на макияж и возврат стипендии: 5 нетривиальных фактов о японской школе

1. Ученый год начинается

Учиться начинают весной. |Фото: psy-files.ru.

2. Необязательная старшая школа

Бесплатной и обязательной являются только младшая и средняя школы. |Фото: m.fishki.net.

3. Стипендию приходится возвращать

В колледж попадут не все. |Фото: psy-files.ru.

4. Строгая форма и «красота» под запретом

В каждой школе своя форма. |Фото: rossaprimavera.ru.

5. Езда на моноциклах

В Японии очень любят моноциклы. ¦Фото: ecomobility-expo.net.