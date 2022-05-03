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«Вкуснее не придумаешь»: 11 наполнителей для мороженого, которые стоит попробовать хоть раз в жизни


Странные и приятные комбинации вкуса.

Странные и приятные комбинации вкуса.

Мороженое - это больше, чем просто десерт. Это ностальгия по детству. Простое упоминание о замороженном лакомстве мысленно переносит людей в то время, когда летние дни, казалось, длились вечно. А ещё мороженое - это эксперименты со вкусом.
Сегодня кроме классики мороженого можно попробовать довольно странные, но весьма приятные вкусовые комбинации.

1. Костный мозг и сладкая вишня


Наполнитель для мороженого «Костный мозг и сладкая вишня».

Наполнитель для мороженого «Костный мозг и сладкая вишня».

 

Вдохновленные стремлением к созданию блюд из новых ингредиентов, кулинары заведения Salt & Straw из Портленда зажаривают костный мозг, а затем смешивают его с вишнями, подкопченными на дыму из аниса, семян фенхеля и гикори, а также с сиропом на основе бурбона. Этим они создают странный, но интригующий аромат мороженого.

2. Аляскинский иван-чай и мед


Наполнитель для мороженого «Аляскинский иван-чай и мед».

Наполнитель для мороженого «Аляскинский иван-чай и мед».

 

Эта комбинация из ярко-розовых цветов растения, произрастающего на Аляске, а также меда, создает уникальный сладкий цветочный аромат. Более того, мороженое получилось богатым на витамины А и С. Продается подобное, как несложно догадаться, на Аляске, в Chugiak's Alaskan Wilderness Cabins General Store.

3. Сладкая кукуруза


Наполнитель для мороженого «Сладкая кукуруза».

Наполнитель для мороженого «Сладкая кукуруза».

 

Вареная кукуруза - это летнее блюдо, но это мороженое из Sweet Republic (штат Аризона) можно отведать круглый год. На самом деле, магазин превращает кукурузный хлеб в замороженный десерт.

4. Вьетнамский кофе с миндалем и арахисом


Наполнитель для мороженого «Вьетнамский кофе с миндалем и арахисом».

Наполнитель для мороженого «Вьетнамский кофе с миндалем и арахисом».

 

Учитывая, что в утреннем кофе большинства людей почти столько же сахара, сколько в среднем десерте, почему бы не начать день с мороженого. Кондитеры в Humphry Slocombe (Сан-Франциско) делают его из вьетнамского кофе Blue Bottle, куда добавляют горячее карри, гладкое арахисовое масло и засахаренный миндаль. В итоге получается восхитительное кондитерское изделие, которое похрустывает на зубах.

5. Ямс крылатый


Наполнитель для мороженого «Ямс крылатый».

Наполнитель для мороженого «Ямс крылатый».

 

Названный «Ooh-beh», этот ярко-фиолетовый десерт сочетает в себе фиолетовый ямс (убе), растущий на Филиппинах и ваниль. На вкус он чем-то напоминает супер-декадентский сладкий картофель. До сих пор эта смесь была доступна только в гавайском Dave's Hawaiian Ice Cream.

6. Шампанское и фиалки


Наполнитель для мороженого «Шампанское и фиалки».

Наполнитель для мороженого «Шампанское и фиалки».

 

Для начала стоит представить себе изощренную смесь клубники и игристого вина, из-за чего в десерте будут чувствоваться пузырьки. Этот оригинальный рецепт из Creole Creamer в Новом Орлеане сочетает в себе фрукты, выпивку и лепестки фиалок.

7. Омары


Наполнитель для мороженого «Омары».

Наполнитель для мороженого «Омары».

 

В кондитерской Ben & Bill's Бар-Харборе (штат Мэн) изобрели мороженое с ароматом омаров. Кондитеры нарезают приготовленное мясо омара, добавляют в него немного масла, а затем перемешивают с мороженым.

8. Мед и авокадо


Наполнитель для мороженого «Мед и авокадо».

Наполнитель для мороженого «Мед и авокадо».

 

В Ivanna Cone (Линкольн, штат Небраска) взбивают авокадо до тех пор, пока оно не станет маслянистым, а затем смешивают его с диким медом, создавая нежный вкусный и сладкий наполнитель для мороженого. Каждый должен попробовать это хотя бы один раз.

9. Шоколад и васаби


Наполнитель для мороженого «Шоколад и васаби».

Наполнитель для мороженого «Шоколад и васаби».

 

В Amy's Ice Cream взбивают сладкие сливки и смешивают их с белым шоколадом Callebaut, порошком какао и васаби. Да, это не ошибка — с тем самым зеленым хреном, который обычно подают с суши. Это шоколадное мороженое с васаби одновременно горячее, холодное и сладкое.

10. Оливковое масло


Наполнитель для мороженого «Оливковое масло».

Наполнитель для мороженого «Оливковое масло».

 

Оливковое масло имеет важное значение почти во всех видах кулинарии, но как его можно применить в мороженом. В Bent Spoon (Принстон, штат Нью-Джерси), похоже, выяснили, как это делать. Их орехово-фруктовое мороженое с оливковым маслом получилось просто превосходным.

11. Дуриан


Наполнитель для мороженого «Дуриан».

Наполнитель для мороженого «Дуриан».

 

Что такое дуриан. Это самая сумасшедшая и самая спорная еда на планете. Данный индонезийский плод на вкус напоминает гнилой лук или сладкий миндаль, в зависимости от индивидуальных вкусовых рецепторов. На запах же плод издает невыносимую вонь. Оказывается, есть даже мороженое с дурианом, которое можно приобрести только в Perfect Scoop в Лас-Вегасе.

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«Вкуснее не придумаешь»: 11 наполнителей для мороженого, которые стоит попробовать хоть раз в жизни

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«Вкуснее не придумаешь»: 11 наполнителей для мороженого, которые стоит попробовать хоть раз в жизниПодписаться на мой Instagram
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