Поразительные возможности цветового зрения у животных

В глазу обычной бабочки находится в пять раз больше цветочувствительных клеток, чем в глазу человека. Зачем ей и другим животным нужно так много?







Мир природы утопает в оттенках – ослепительное оперение попугаев, бескрайние поля диких цветов, но люди видят лишь малую часть всей палитры.



Мы воспринимаем цвет при помощи специальных клеток нашей сетчатки — фоторецепторов, подразделяющихся на палочки и колбочки, где последние и отвечают за цветное зрение.



Большинство людей имеют три типа колбочек – воспринимающие красный, зелёный или синий цвета, которые в сочетании дают миллионы оттенков. Некоторые люди не могут отличать все оттенки, т.к. им недостаёт одного из типов колбочек – обычно красного.



А у других, наоборот, есть четвёртый тип колбочек. Эти тетрахроматы имеют дополнительные колбочки, которые находятся где-то между красным и зелёным, позволяя своим владельцам различать оттенки там, где остальные видят один и тот же цвет.



Мы привыкли считать человеческое зрение более совершенным, чем у животных, однако отдельные представители животного мира далеко обогнали человека в способности различать цвета. Только посмотрите на эти примеры невероятного диапазона цветового зрения у животных!



Бабочка Graphium sarpedon имеет 15 типов фоторецепторов

У морского рака-богомола 12 типов цветовых фоторецепторов

Некоторые птицы видят обычные цвета плюс ультрафиолет

Шмели — трихроматы

Удавы и питоны могут «видеть» в инфракрасной части спектра

При помощи «глазных пятен» морские звёзды видят свет, но не цвет