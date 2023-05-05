Какой смысл вложил древний скульптор в изображение плотской любви: храм Вирупакши

Есть предположение, что это самый древний подобный храм в Индии. /Фото:desicomments.com

Рядом можно увидеть огромные валуны. /Фото:toiimg.com

Храм Вирупакши. /Фото:yavteme.wordpress.com

Великолепные колонны. /Фото:nnils.livejournal.com

Надвратная башня. /Фото:elements.dp.ua/p

Некоторые из скульптур слишком натуралистичны. /Фото:dergachev-va.livejournal.com

Здание покрыто каменными фигурами, словно кружевом. /Фото:Фото:dergachev-va.livejournal.com

Фрагмент стены. /Фото:nnils.livejournal.com

Храм Вирупакши. /Фото:Ilya Mauter

Слониха во дворе храма. /Фото:in-trips.ru