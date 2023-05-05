Какой смысл вложил древний скульптор в изображение плотской любви: храм Вирупакши

Этот индийский храм непременно стоит посетить. Во-первых, он очень древний и некоторые даже считают его самым старым храмом в Индии. Во-вторых, здесь можно увидеть невероятно сложную и оригинальную резьбу по камню. В-третьих – фигуры этого храма вызывают у туристов одновременно и любопытство, и восхищение, и недоумение – уж очень они неприличные…
Древний индуистский храм Вирупакши расположен в деревне Хампи на юге Индии, на берегу реки Тунгабхадры. Он стоит на территории некогда процветавшего здесь города Виджаянагара — столицы могущественной Виджаянагарской империи, от зданий которой теперь остались лишь руины.
Династия существовала с 1336 года по 1565-й, после чего была разгромлена мусульманами. Интересно, что храм Вирупакши, в отличие от других строений, пострадал несильно, так что туристы могут вдоволь полюбоваться его красотой.
Есть предположение, что это самый древний подобный храм в Индии. /Фото:desicomments.com
Неподалеку от храма можно увидеть гигантские гранитные валуны – из них и были созданы архитектурные сооружения в древней деревне.
Рядом можно увидеть огромные валуны. /Фото:toiimg.com
Храм Вирупакша – очень важное место для паломников. Он взведен в честь бога Шивы, который местному населению известен именно под именем Вирупакша (мужа богини Пампы, как считают индусы).
Храм Вирупакши. /Фото:yavteme.wordpress.com
Храм построили в VII веке – еще задолго до возникновения империи Виджаянагара. Есть предположение, что на его месте когда-то стояло более древнее святилище. Кстати, во времена расцвета некогда мощной империи Виджаянагара строение было дополнено новыми архитектурными элементами.
Великолепные колонны. /Фото:nnils.livejournal.com
Главная гопура (надвратная башня) Вирупакши, высота которой, кстати, составляет полсотни метров, была построена в 1442 году. В 1510-м рядом появилась еще одна – поменьше.
Надвратная башня. /Фото:elements.dp.ua/p
Помимо архитектурных особенностей, храм Вирупакши привлекает внимание обилием и великолепием высеченных из камня композиций. Правда, есть пикантный момент: среди скульптур есть довольно много изображений эротического характера, которые даже можно воспринять как иллюстрацию древнеиндийской «Камасутры».
Некоторые из скульптур слишком натуралистичны. /Фото:dergachev-va.livejournal.com
Застывшие в камне сценки воспевают чувственные стороны человеческой сущности – вожделение, плотскую любовь. Обнаженными и полуобнажёнными персонажами в «неприличных» позах обильно покрыты стены сооружения.
Здание покрыто каменными фигурами, словно кружевом. /Фото:Фото:dergachev-va.livejournal.com
Фрагмент храма Вирупакши. / Фото:www.city-n.ru
О том, что хотел сказать этими изображениями неизвестный автор, до сих пор ходят споры.
Фрагмент стены. /Фото:nnils.livejournal.com
С точки зрения каменного убранства наиболее богато украшен павильон, предназначенный для особых празднований, Кальян мандап. Здесь можно увидеть фигуры скачущих коней, балюстрады, опирающиеся на статуи слонов, колонны. Скульптурные рельефы поражают своей красотой.
Храм Вирупакши. /Фото:Ilya Mauter
Ну а тем, кто устал разглядывать эротические сцены и другие детали шедевра архитектуры, можно отвлечься на живую слониху, которую можно всегда встретить во втором дворе храма Вирупакши. Добрячка Лакшми благословляет посетителей своим хоботом. Правда, предварительно нужно дать ей монетку.
Слониха во дворе храма. /Фото:in-trips.ru
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