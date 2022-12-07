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Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Чемпионат по автогонкам «Формула-1» одно из тех мероприятий, куда каждый фотограф приезжает с современной цифровой фотокамерой, снимающей по 12-20 кадров в секунду. Но Джошуа Пол выделяется среди коллег.

Где выше всего ценится высокая скорость съёмки, так это в спортивной фотографии. Но профессиональный фотограф Джошуа Пол (Joshua Paul) уже несколько лет снимает гонки на 104-летнюю фотокамеру Graflex формата 4×5 дюймов.

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Профессиональной фотосъёмкой он занимается с 1997 года, а фотографировать гонки на старый Graflex начал в 64-м сезоне «Формулы-1» в Испании в 2013. Работая с таким раритетом, Джошуа может сделать всего 20 кадров за сессию, поэтому он с максимальным вниманием относится к деталям и тщательно планирует композицию кадра.

Снимать на фотокамеру, выпущенную в 1913 году, Пол решил, впечатлившись старым снимком в журнале 1969 года. Теперь свои расфокусированные кадры он публикует в журнале «Lollipop». С его фотографиями предлагаем ознакомиться ниже, а следить за новыми работами Пола Джошуа можно на Instagram.

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

Снимки «Формулы-1», сделанные на камеру 1913 года выпуска

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