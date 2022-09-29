9 книг, которые читаются за одну ночь

9. Виктор Пелевин «Омон Ра»

«Омон Ра» — это жуткая история о том, как кровавый советский режим запускал в космос корабли на человеческой тяге, а происходило это в действительности или… По мнению одного из собратьев по перу, Пелевина можно читать с начала, с середины, с конца — как священное писание. Очень точно подмечено. И этот небольшой роман точно не оставит вас равнодушным, мы обещаем.