7 вещей, которым следует поучиться у жителей Японии

Япония – страна удивительная, а её жители на протяжении многих веков чётко соблюдают раз и навсегда установленные правила. Впрочем, многие из них появились не так давно, однако японцы неукоснительно следуют им. Они очень ценят комфорт других людей, с уважением относятся к чужому труду, но никогда не станут помогать человеку, выполняющему свои должностные обязанности. Самое главное, что у каждого существующего негласного правила есть своё логическое объяснение, а многие нормы жизни неплохо было бы перенять жителям других стран.
Комфорт окружающих
Японцы заботятся о комфорте окружающих.
Жители Японии очень пекутся о том, чтобы не доставлять неудобств другим людям. Скорее, они готовы пожертвовать собственным комфортом. К примеру, если в общественном транспорте сидит человек с большим количеством багажа, окружающие не станут подсаживаться к нему, понимая, насколько ему тесно и без соседей. Тем более, что сумки на сиденья в Японии ставить не принято, а людей с рюкзаком за плечами в метро или автобусе встретить невозможно. Японцы считают крайне неприличным разговаривать по телефону во время поездок или слушать музыку без наушников. И снова исключительно потому, что это доставляет неудобство тем, кто едет рядом.
Личное пространство
Здороваются в Японии поклоном.
Не приветствуется и нарушение личного пространства, поэтому в Японии не принято обниматься и целоваться при встрече, а для приветствия достаточно лишь кивка или поклона. Жители Страны восходящего солнца вообще не любят прикосновений от посторонних людей. Исключение, наверное, составляют часы пик в транспорте, когда им волей-неволей приходится терпеть слишком близкое нахождение рядом с незнакомцами.
Дело чести
Юкио Хатояма.
Для японцев слово «честь» никогда не было пустым звуком. Они дорожат своей репутацией и всегда стараются держать данное слово. Бывший премьер-министр страны Юкио Хатояма в своей предвыборной программе обещал вывести американскую военную базу Футэмма за пределы префектуры Окинава, однако правительству так и не удалось решить этот вопрос, поэтому премьер подал в отставку.
Уважительное отношение к еде
В Японии не принято есть на бегу.
Жители Японии относятся к еде с особым почтением. Несмотря на то, что в больших городах установлено множество автоматов по продаже «быстрой еды» и всякого рода снеков, вряд ли на улицах Токио туристы увидят горожан, жующих что-либо на ходу. Это считается, во-первых, неприличным, а во-вторых, показывает, что человек, решивший перекусить на бегу, не ценит еду. К тому же японцы очень аккуратны, а еда на бегу может оставить крошки или пятна на одежде, что недопустимо. Трапезничать принято за столом и, кстати, оставлять куски на тарелке не рекомендуется, дабы не вызвать косых взглядов и всё тех же обвинений в неуважении к труду повара вообще и к еде в частности.
К еде в Японии относятся с уважением.
Если иностранец приглашён к обеду или же ест в обществе, то обратит внимание, насколько часто японцы говорят о том, что им вкусно. Кстати, домой посторонних людей в Японии обычно не приводят, а предложение к ужину обычно предполагает встречу в ресторане. И ещё в Стране восходящего солнца соусы служат для того, чтобы в них обмакивали еду, а не выливали на неё. В поездах есть можно только в специальных вагонах, предназначенных для этой цели. Если же в обычном вагоне нет специальных столиков, то даже пожевать орешки или сухарики не удастся, это запрещено правилами.
Работа, как часть жизни
Умение работать в коллективе очень важно.
Работе в жизни японцев отводится особое место, а потому и отношение к ней особенное. Здесь очень высоко ценятся трудолюбие и старательность, а ещё умение работать в коллективе. При этом не принято употреблять местоимение «я», обычно подчёркивают значимость командной работы и говорят, чего добились все вместе, поэтому гораздо чаще можно услышать «мы». А вот помогать друг другу на работе не принято. Каждый должен заниматься своим делом, а попытка сделать что-либо за коллегу будет расценена как подсиживание. Это касается даже дворников. Если кто-то из активистов попробует подмести улицу вместо него, то заслужит не благодарность, а неодобрение.
На работе можно спать.
Кстати, сон в рабочее время в Японии не порицается, а приветствуется, ибо считается, что человеку, который напряжённо трудится, дневной отдых просто необходим. А вот чаевые работникам сферы обслуживания или предприятий общественного питания давать нельзя. Уровень сервиса здесь очень высок, а попытка отблагодарить сотрудника за выполнение должностных обязанностей может быть воспринята, как оскорбление.
Чистота и гигиена
Входя в дом, следует переобуться.
Особенные отношения у японцев с заботой о чистоте. К примеру, здесь не только принято переобуваться при входе в дом, но даже в домашних тапочках стать на татами (маты, которыми в Японии застилают полы домов) нельзя. Тапки придётся снять и пройти дальше уже босиком или в носках. Нельзя заходить в домашней обуви в туалет, это считается негигиеничным. Для посещения этого места у японцев есть отдельные тапки, на которых имеются специальные знаки или надписи.
Носовым платком нужно пользоваться в укромном месте.
В общественных местах или просто на улице воспользоваться носовым платком не получится, это попросту неприлично. Очистить нос можно в туалете или другом укромном месте, где нет людей. И даже до пандемии коронавируса в Японии было принято надевать медицинские маски при первых же признаках простуды. Это считается хорошим тоном и заботой об окружающих. В магазинах одежды во время примерки пользуются специальными чехлами, чтобы не испачкать новую вещь. И в кабинку японцы входят без обуви, так как во время переодевания все равно придётся разуваться, а стоять в носках на коврике, после того как на нём побывала уличная обувь, неправильно.
Принятие ванны - особый ритуал.
Принятие ванны в Японии считается особым ритуалом, правда, перед тем как погрузиться в пенную ароматную воду, следует предварительно принять душ. Ведь ванна служит для расслабления, а привести себя в порядок поможет душ. Даже воду после принятия ванны японцы впоследствии часто используют для стирки вещей.
Выбор продуктов
Фрукты в японском супермаркете.
Иностранные туристы часто с удивлением наблюдают за японцами в супермаркетах. Они никогда не выбирают овощи или фрукты, рассматривая их со всех сторон, и уж тем более не пытаются продавить их пальцами. Привычка перебирать плоды, откладывая в сторону перезрелые или, напротив, недозрелые, тоже считается очень неприличной. Предполагается, что продукты в супермаркетах предлагаются только самые качественные и вкусные (и это на самом деле так), поэтому следует просто взять с полки упаковку и положить её в свою корзину.
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