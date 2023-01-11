7 вещей, которым следует поучиться у жителей Японии

Комфорт окружающих

Японцы заботятся о комфорте окружающих.

Личное пространство

Здороваются в Японии поклоном.

Дело чести

Юкио Хатояма.

Уважительное отношение к еде

В Японии не принято есть на бегу.

К еде в Японии относятся с уважением.

Работа, как часть жизни

Умение работать в коллективе очень важно.

На работе можно спать.

Чистота и гигиена

Входя в дом, следует переобуться.

Носовым платком нужно пользоваться в укромном месте.

Принятие ванны - особый ритуал.

Выбор продуктов

Фрукты в японском супермаркете.