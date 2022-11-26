Оригинальные идеи мебели из хлебниц

Хотите, чтобы в доме была необычная дизайнерская мебель? Тогда вам нужна деревянная хлебница! Удивительно, но из этого простого предмета быта можно сделать очень красивую и функциональную мебель.



Деревянную хлебницу легко можно превратить в подвесную закрытую полку, угловой шкафчик, вместительную тумбу, стильный книжный шкаф, полноценный комод и многое другое.

Идеи как использовать хлебницу не для хлеба в этой подборке ниже.



































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