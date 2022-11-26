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Оригинальные идеи мебели из хлебниц

Хотите, чтобы в доме была необычная дизайнерская мебель? Тогда вам нужна деревянная хлебница! Удивительно, но из этого простого предмета быта можно сделать очень красивую и функциональную мебель.

Деревянную хлебницу легко можно превратить в подвесную закрытую полку, угловой шкафчик, вместительную тумбу, стильный книжный шкаф, полноценный комод и многое другое.
Идеи как использовать хлебницу не для хлеба в этой подборке ниже.

Оригинальные идеи мебели из хлебниц
Оригинальные идеи мебели из хлебниц
Оригинальные идеи мебели из хлебниц
Оригинальные идеи мебели из хлебниц
Оригинальные идеи мебели из хлебниц

Оригинальные идеи мебели из хлебниц
Оригинальные идеи мебели из хлебниц
Оригинальные идеи мебели из хлебниц
Оригинальные идеи мебели из хлебниц
Оригинальные идеи мебели из хлебниц

Оригинальные идеи мебели из хлебниц
Оригинальные идеи мебели из хлебниц
Оригинальные идеи мебели из хлебниц
Оригинальные идеи мебели из хлебниц
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Хлебницаидеи

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