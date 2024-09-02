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Урок экономии: как использовать привычные средства до последней капли


Как использовать привычные средства до последней капли

Как использовать привычные средства до последней капли

Современное общество потребления каждый день отправляет на свалки такое количество мусора, которое не снилось «грязному» средневековью в самом фантасмагоричном сне. Конечно, у нас есть заводы по переработке отходов и прочие блага цивилизации. Но этого мало. Чтобы следующее поколение не утонуло в океане мусора, нужно пересмотреть собственные привычки уже сейчас. А начать можно с того, чтобы использовать привычные средства до последней капли.

Как использовать привычные средства до последней капли

Как использовать привычные средства до последней капли

 

Мы часто отправляем в мусорный бак продукты и косметические средства в твёрдой упаковке. И даже не потому, что в пачке уже пусто, а потому что остатки (даже значительные) ну никак не поддаются извлечению. Узнайте, как исправить это досадное недоразумение и использовать всё до последней капли.

1. Лосьоны, кремы и шампуни в пластиковых флаконах: подогреваем


Как использовать привычные средства до последней капли

Как использовать привычные средства до последней капли

 

Поместите закрытый флакон в миску с горячей водой. Подождите пару минут. Тепло растопит загустевшие остатки средства и его можно будет без труда выдавить.

2. Остатки арахисового масла, джема или мёда в стеклянной банке: превращаем в полезный завтрак


Как использовать привычные средства до последней капли

Как использовать привычные средства до последней капли

 

Остатки – сладки. Если вы уже исцарапали ложкой стенки банки, но там всё еще осталось достаточно вкусной субстанции, порадуйте себя лакомством. Засыпьте в банку овсяные хлопья или любой другой сухой завтрак и налейте молока (1:1). Добавьте половинку мелко нарезанного банана, закройте, встряхните и отправьте в холодильник на ночь. А утром наслаждайтесь вкусным прохладным завтраком.

3. Оливковое масло: делаем соус


Как использовать привычные средства до последней капли

Как использовать привычные средства до последней капли

 

Осталось чуть оливкового масла в стеклянной бутылке? Добавьте туда же немного уксуса и сушёных трав, вроде тмина или базилика. Взболтайте. Универсальная заправка для любого салата готова.

4. Зубная паста: раскатываем


Как использовать привычные средства до последней капли

Как использовать привычные средства до последней капли

 
Как использовать привычные средства до последней капли

Как использовать привычные средства до последней капли

 

Чтобы извлечь остатки пасты из тюбика, предлагаем оригинальное решение: пройдитесь по нему… скалкой. Парочка «раскаток» от себя, и пасты хватит ещё на несколько применений.

5. Кетчуп: используем соломинку


Как использовать привычные средства до последней капли

Как использовать привычные средства до последней капли

 

Чтобы без проблем полить кетчупом вкусный ужин, вставьте в банку пластиковую соломинку. Ненадолго: пусть «трубочка» коснётся дна, и можно тут же извлекать её. Пары секунд хватит, чтобы образовался «воздушный карман» и соус мог спокойно покинуть контейнер.

6. Тушь для ресниц: аптечное решение


Как использовать привычные средства до последней капли

Как использовать привычные средства до последней капли

 

Если любимая тушь немного подсохла, это ещё не повод оправлять её в мусорное ведро. Добавьте в брасматик несколько капель раствора для контактных линз. Капли для глаз также подойдут. Встряхните флакон, и раз 5-6 выньте и отправьте назад щёточку, будто прочищая его. Тушь снова будет красить, как новенькая. Только не реанимируйте таким образом старое средство – всё же, тушь нужно менять чаще из соображений гигиены. И не используйте вместо выше описанных средств воду: рискуете окончательно испортить продукт.

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