Урок экономии: как использовать привычные средства до последней капли

Как использовать привычные средства до последней капли
Современное общество потребления каждый день отправляет на свалки такое количество мусора, которое не снилось «грязному» средневековью в самом фантасмагоричном сне. Конечно, у нас есть заводы по переработке отходов и прочие блага цивилизации. Но этого мало. Чтобы следующее поколение не утонуло в океане мусора, нужно пересмотреть собственные привычки уже сейчас. А начать можно с того, чтобы использовать привычные средства до последней капли.
Как использовать привычные средства до последней капли
Мы часто отправляем в мусорный бак продукты и косметические средства в твёрдой упаковке. И даже не потому, что в пачке уже пусто, а потому что остатки (даже значительные) ну никак не поддаются извлечению. Узнайте, как исправить это досадное недоразумение и использовать всё до последней капли.
1. Лосьоны, кремы и шампуни в пластиковых флаконах: подогреваем
Как использовать привычные средства до последней капли
Поместите закрытый флакон в миску с горячей водой. Подождите пару минут. Тепло растопит загустевшие остатки средства и его можно будет без труда выдавить.
2. Остатки арахисового масла, джема или мёда в стеклянной банке: превращаем в полезный завтрак
Как использовать привычные средства до последней капли
Остатки – сладки. Если вы уже исцарапали ложкой стенки банки, но там всё еще осталось достаточно вкусной субстанции, порадуйте себя лакомством. Засыпьте в банку овсяные хлопья или любой другой сухой завтрак и налейте молока (1:1). Добавьте половинку мелко нарезанного банана, закройте, встряхните и отправьте в холодильник на ночь. А утром наслаждайтесь вкусным прохладным завтраком.
3. Оливковое масло: делаем соус
Как использовать привычные средства до последней капли
Осталось чуть оливкового масла в стеклянной бутылке? Добавьте туда же немного уксуса и сушёных трав, вроде тмина или базилика. Взболтайте. Универсальная заправка для любого салата готова.
4. Зубная паста: раскатываем
Как использовать привычные средства до последней капли
Как использовать привычные средства до последней капли
Чтобы извлечь остатки пасты из тюбика, предлагаем оригинальное решение: пройдитесь по нему… скалкой. Парочка «раскаток» от себя, и пасты хватит ещё на несколько применений.
5. Кетчуп: используем соломинку
Как использовать привычные средства до последней капли
Чтобы без проблем полить кетчупом вкусный ужин, вставьте в банку пластиковую соломинку. Ненадолго: пусть «трубочка» коснётся дна, и можно тут же извлекать её. Пары секунд хватит, чтобы образовался «воздушный карман» и соус мог спокойно покинуть контейнер.
6. Тушь для ресниц: аптечное решение
Как использовать привычные средства до последней капли
Если любимая тушь немного подсохла, это ещё не повод оправлять её в мусорное ведро. Добавьте в брасматик несколько капель раствора для контактных линз. Капли для глаз также подойдут. Встряхните флакон, и раз 5-6 выньте и отправьте назад щёточку, будто прочищая его. Тушь снова будет красить, как новенькая. Только не реанимируйте таким образом старое средство – всё же, тушь нужно менять чаще из соображений гигиены. И не используйте вместо выше описанных средств воду: рискуете окончательно испортить продукт.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии