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Хрущёвки в США: чем американская программа жилья отличалась от советской


Хрущёвки в США: чем американская программа жилья отличалась от советской

Послевоенный период был тяжелым во всех странах - и у победителей, и у проигравших. Существующие на тот момент сверхдержавы не стали исключением, причем у обеих остро встала проблема обеспечения населения жильем. И если о легендарных советских хрущёвках знает, по сути, каждый на отечественных просторах, то о строительной кампании США - мало кто. А ведь она хоть и имела ряд различий, в остальном была очень похожа на свою восточную коллегу.

Послевоенное воплощение американской мечты. /Фото: diletant.media

Послевоенное воплощение американской мечты. /Фото: diletant.media

 

После окончания Второй мировой войны и в СССР, и в США был серьезный недостаток жилищного фонда. И хотя американская территория не подверглась разрушениям в таких масштабах, как это было с советскими городами, оставалась проблема обеспечения местом проживания солдат, которые пришли с войны, а также беженцев и тех, кто потеряли кров в результате боевых действий. Всего же в получении жилья нуждались более трех миллионов американцев.
Американские солдаты после войны остро нуждались в жилье. /Фото: artyushenkooleg.ru

Американские солдаты после войны остро нуждались в жилье. /Фото: artyushenkooleg.ru

 

Тогда правительством США была развернута программа предоставления жилья. Объемы были большие, а ресурсов у государства и у населения было мало. Именно поэтому пытались найти вариант дешевых домов, которых можно было бы построить много. В конечном итоге правительство остановилось на проекте Авраама Левитта. Они с сыном наладили производство каркасных одноэтажных домов практически без фундамента. В небольшом здании помещались две спальных комнаты, гостиная и кухня, с последней также граничила ванная - в целях экономии инженерных сетей.
Схема двух домов Левитта - Кейп Код и Ранчо. /Фото: msa.maryland.gov

Схема двух домов Левитта - Кейп Код и Ранчо. /Фото: msa.maryland.gov

 

Притом, что в отличие от советских пяти- и девятиэтажных многоквартирных хрущевок, в американские домики имели лишь один этаж, а также, по сути, были частными секторами, они действительно оказались дешевыми - их стоимость составляла 8 тысяч долларов, а ежемесячный арендный или кредитный взнос не превышал 60 долларов. Да и объемы производства были впечатляющими: по информации Novate.ru, за день компания Левитта могла возвести до 32 домов.
Строительство шло ударными темпами, а дома были доступными. /Фото: vk.com

Строительство шло ударными темпами, а дома были доступными. /Фото: vk.com

 

Первый город, застроенный домами Левитта, был назван в его честь - Левиттаун, и насчитывал примерно 17 тысяч домов, где проживало 50 тысяч человека. Вскоре было построено еще шесть таких же пригородов, олицетворявших американскую мечту - милый домик с садиком и клумбами, в котором живет благополучная среднестатистическая семья.
Левиттауны действительно оставили след в истории. /Фото: content.onliner.by

Левиттауны действительно оставили след в истории. /Фото: content.onliner.by

 

Казалось бы, что семь небольших городков с однотипными домиками не стали большим вкладом в решение проблемы жилья, однако в реальности это было не так. Как и советские хрущёвки, левиттауны позволили обеспечить дешевыми домами тех, кто в этом нуждался. Кроме того, они практика их строительства стала толчком для развития целой индустрии, основанной на конвейерном производстве.

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Хрущёвки в США: чем американская программа жилья отличалась от советской

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Хрущёвки в США: чем американская программа жилья отличалась от советскойПодписаться на мой Instagram
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