8 малоизвестных фактов о предшественнике сюрреализма Иерониме Босхе

Возможный автопортрет Босха.
Босх - знаменитый нидерландский живописец, живший примерно в 1450 – 1516 году – известен своими полотнами на тему библейских сюжетов, которые он обильно "приправлял" фантастическими и часто жуткими изображениями людей, животных, монстров и гибридных существ. Кто-то считал его психопатом, одержимым сексом, кто-то предполагал, что он знаком с оккультными практиками.
1. Историки почти ничего не знают о Босхе
Этот таинственный Босх.
Мало кто из художников являются настолько одновременно почитаемым и таинственным, как Босх. На пике своей карьеры он был известен по всей Европе. Многие любители искусства в Нидерландах, Испании, Австрии и Италии были вдохновлены (и часто подражали) его работам. Тем не менее, историки знают на удивление мало о жизни этого художника.
Босх не оставил после себя каких-либо дневников, писем или документов. Что еще более усложняет ситуацию, так это то, что есть только около 25 известных картин и около 20 рисунков во всем мире, приписываемые художнику. Кроме того, Басх никогда не датировал свои работы, поэтому точно неизвестно, когда он писал их, или даже сколько лет ему понадобилось на их создание.
Все, что действительно точно известно о Босхе, можно описать буквально в нескольких фразах. Он родился в голландском городе-муниципалитете Хертогенбос, вероятно, между 1450 и 1455 годами (как и многие аспекты жизни Босха, его точная дата рождения неизвестна). Сохранившиеся записи показывают , что он провел большую часть жизни в своем родном городе, и что его отец, дед, прадед, а также большинство из его дядей также были художниками. Отец Босха, Антониус ван Акен, был художественным советником Прославленного Братства Богоматери - престижного христианского братства, которое почитало Деву Марию. Босх сам присоединился к этому братству в конце 1480-х годов.
В 1480 художник женился на Алейт Гойартс ван дер Меервене, которая происходила из богатой купеческой семьи из соседнего города Арсхота, куда они переехали вскоре после этого.
В Братстве Богоматери смерть Босха была документирована 1516 годом, а его похороны проходили в церкви святого Иоанна 9 августа того же года. Эксперты не знают, от чего умер Босх и точную дату его смерти.
2. Босх был известен под многими именами
"Фрагмент
Равно, как неоднозначной является жизнь Босха, равно неоднозначным является и его имя. Сегодня принято считать, что настоящим именем художника было Ерун Антонисон ван Акен. На протяжении многих веков первое имя художника писали как Иероним, Джеронимус, Ерун, Джером и Иеронимус. Только в 1604 году голландский историк искусства Карел ван Мандер, который в первый раз попытался написать биографию художника, использовал имя Иероним.
Что же касается фамилии художника, то она была вовсе не Босх. Его родной город, Хертогенбос, в просторечии был известен местным жителям как Ден Бош или Босх. Поэтому Иероним решил взять псевдоним в честь родного города.
3. «Сад земных наслаждений» стал источником вдохновения для рок-музыкантов
Иероним Босх. Сад земных наслаждений. Правая створка. Музыкальные инструменты.
Босх умер 500 лет назад, но современные музыканты, дизайнеры, хореографы, художники и авторы продолжают черпать вдохновение из его произведений, в основном из его самой известной картины - "Сада земных наслаждений".
Английская рок-группа XTC записала трек под названием "Сад земных наслаждений" для своего альбома 1989 года "Апельсины и лимоны". В 2015 году Раф Симонс, который работал в качестве креативного директора Christian Dior с 2012 до конца 2015 года, назвал коллекцию одежды по названию картины. Хореограф и режиссер Марта Кларк создала одноименную постановку.
Хотя "Сад земных наслаждений" (1510-1515) изображает весь человеческий опыт: от земной жизни до рая или ада, на трех частях триптиха, Босх создал и другие фантастические, но менее известные произведения , как "Последнее суждение" и "Воз сена". Обе картины прослеживают путь человечества от сотворения через греховное земное существование до вечного огненного проклятия.
4. Многие из его работ были утеряны
Иеронимус Босх. «Несение креста».
Многие из работ Босха, как полагают, были созданы для религиозных покровителей. Тем не менее, влиятельные светские деятели, возможно, также пользовались его услугами и приобретали его сложные картины. Например, "Сад земных наслаждений" был выставлен Генрихом III в Брюссельском дворце Нассау в 1517 году.
Не все картины Босха пережили века, а некоторые, которые в течение многих столетий приписывали ему, впоследствии были признаны имитациями. Но во многом благодаря состоятельным коллекционерам, таким как Филипп II Испанский (который собрал много работ Босха в течение конца 16 века), ряд работ гениального художника можно увидеть в современных музеях.
5. Эксперты недавно заново открыли «утраченную» картину Босха
Искушение Св.Антония. Триптих. Босх.
Картины Босха принадлежат некоторым из самых известных музеев мира: Лувру в Париже, музею Метрополитен в Нью-Йорке и Национальной галерее искусств в Вашингтоне. Но до недавнего времени одна из забытых работ художника, как оказалось, хранилась в течение многих десятилетий на в Музее искусств Нельсона-Аткинса в Канзас-Сити.
Музей Нельсон-Аткинса приобрел картину, которая, вероятно, когда-то являлась частью триптиха, в 1930-е годы. Картина, которая называется "Искушение святого Антония", изображает известного святого, его искушения и ряд крошечных, сюрреалистических фигур на переднем плане: плавающую колбасу, лисицу-монстра и водяную жабу.
Полотно было, вероятно, создано в период между 1500 и 1510 годами. Ранее считалось, что его написал один из учеников Босха. Но в начале 2016 года эксперты, принимавшие участие в международном научно-исследовательском проекте, посвященному Босху, заявили, что сам Босх написал ее.
6. Босх мог включить автопортрет в «Сад земных наслаждений»
Возможный автопортрет Босха.
Поскольку не существует сохранившихся портретов Босха, ученые точно не знают, как он выглядел. Тем не менее, один историк искусства, Ганс Бельтинг, считает, что художник включил свое собственное изображение в "Сад земных наслаждений". Он предполагает, что Босх - человек, туловище которого напоминает треснувшую яичную скорлупу, который иронически улыбается, смотря на сцены ада.
7. Неприличная песенка из «Сада земных наслаждений»
Неприличная песенка из «Сада земных наслаждений».
В 2014 году блоггер Tumblr под псевдонимом Amelia изучала "Сад земных наслаждений" и заметила своеобразную деталь: на пятой точке одного из подвергающихся мучениям грешников Босха был изображен ряд музыкальных нот. Она увеличила эти ноты, переписала их в современных обозначениях и записала современную версию для фортепиано "600-летней песни из ада". Кто-то же продолжил ее творчество и написал текст песни, весьма неприличного содержания.
8. Парад Босха
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