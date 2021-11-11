«Троянский» герб, или Как пионеры послу США «жучок» подарили

Несмотря на то, что во время Второй мировой войны США и СССР были союзниками, каждое из государств не переставало неустанно шпионить друг за другом. Особого внимания заслуживает операция «Исповедь», в рамках которой Советский Союз на протяжении семи лет вел «прослушку» прямо из кабинета американского посла.
Начиная с 1930-х годов, НКВД разрабатывало новые приборы и методы для шпионажа. В 1943 году советский изобретатель и музыкант Лев Термен, находясь в тюрьме, изобрел эндовибратор «Златоуст» — подслушивающее устройство без элементов питания, которое передавало информацию за счет технологии высокочастотного резонанса. Сталин лично попросил Термена изобрести компактное устройство для слежки.
Лев Термен. | Фото: Википедия.
Но одно дело разработка, а другое — внедрение. Предпочтение было отдано страсти американского посла Аверелла Гарримана к деревянным изделиям. С этой целью был изготовлен герб США из нескольких редких сортов древесины. Внутрь герба искусно спрятали «Златоуст». Опыты показали, что устройство работает эффективно, дело оставалось за малым.
Так выглядел герб. | Фото: LiveJournal.
С 4 по 11 февраля в Ялте проходила знаменитая Крымская конференция, на которой собрались главы стран-участниц антигитлеровской коалиции. 8 февраля советский министр иностранных дел Вячеслов Молотов вручил Рузвельту приглашение посетить лагерь «Артек». Сталин и Берия понимали, что естественно Рузвельт в силу своей занятости никуда не поедет, а пошлет к пионерам полномочного посла США Аверелла Гарримана.
На следующий день на территорию лагеря приехал целый коттедж высокопоставленных американских политиков и чиновников. Завершающим этапом встречи стало исполнение пионерами американского гимна на английском языке. Под звуки аплодисментов ребятишки вручили Гарриману тот самый «троянский» герб. Все пошло по плану и изделие с «жучком» действительно повесили в кабинете американского посла в Москве. Так началась тайная операция «Исповедь».
Пионеры вручают подарок послу США. | Фото: Homsk.com.
Из двух соседних зданий выселили жильцов, а в их квартирах поселились агенты НКВД и технический персонал, который вел непрерывную «прослушку». По данным Novate.ru, сам герб несколько раз обследовался американскими специалистами, но прослушивающее устройство так и не было обнаружено в течение семи лет. Примечательно, что за это время успели смениться четыре американских посла. Каждый из них кардинально менял интерьер кабинета: от мебели до паркета, но герб неизменно продолжал висеть над столом посла.
Но все тайное рано или поздно становится явным. Более того американцы не раз заявляли об утечках информации, но никто не мог понять, откуда она идет. Возможно, «жучок» еще годами оставался бы незамеченным, если бы «Златоуста» не сдал американцам завербованный ЦРУ советский подполковник ГРУ Петр Попов.
Герб в кабинете посла. | Фото: Популярная механика.
Долгое время американцы пытались понять принцип работы устройства Лева Термена. Для этих целей были наняты ведущие специалисты в области радиотехники того времени. Некоторое время спустя изобретатель в области шпионажа Питер Райт все же сумел разгадать загадку работы «Златоуста», которая крылась в тонкой пленочной мембране, вибрирующей от воздействия звуковых волн. Только в 1960 году американцы впервые публично продемонстрировали «троянский» герб на заседании комитета по безопасности ООН.
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