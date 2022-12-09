Почему раздает свои деньги бедным китайский актер Чоу Юнь-Фат и с какой болью в душе он живет уже 30

Бедное детство и работа в 17 лет







Семья Чоу жила скромно, и иногда не было возможности купить обувь для всех членов семьи.

Пройдя кастинг для актеров без опыта, ему неожиданно предложили работу. / Фото:mendezfusent.blogspot.com

Неожиданный поворот Судьбы и большие гонорары

Чоу начали предлагать роли в разных фильмах, но больше всего он играл бандитов и мафиози.

За свою кинокарьеру Чоу успел сняться в более чем 100 фильмах. / Фото:scorneddeity.com

Предпочтения и причуды Чоу в жизни

Благотворительность – главная причуда Чоу в жизни. / Фото:misterikisah.com

Для Чоу главным является позитивное мышление, а не счет в банке. / Фото:celebritynetworth.com

Разочарование в серьезных отношениях и миллион за наследника

У Чоу были отношения, а через время и брак с актрисой Кэнди Ю., но через время они окончательно расстались.

Чоу даже не предполагал, что Жасмин Тан предназначена ему Судьбой.

Спустя столько лет эти двое по-прежнему испытывают друг к другу нежные чувства.